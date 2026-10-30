"జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫెలోషిప్ 2026" - ప్రతి నెలా లక్ష రూపాయల స్టైఫెండ్!
రెండేళ్ల పాటు అందజేత - అదనంగా ఏటా మరో రూ.75వేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:15 PM IST
Jawaharlal Nehru Fellowship 2026 : మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ జ్ఞాపకార్థం 1968లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ మెమోరియల్ ఫండ్ (JNMF) ఫెలోషిప్ అందిస్తోంది. సైన్స్, హ్యుమానిటీస్, ఆర్ట్స్, జర్నలిజం, పబ్లిక్ సర్వీస్ సహా వివిధ రంగాలకు చెందిన నిపుణులకు ప్రతి నెలా లక్ష రూపాయల స్టైఫండ్ అందుతుంది. రచయితలు, జర్నలిస్టులు, కళాకారులు, ప్రభుత్వోద్యోగులు సైతం అర్హులే. తద్వారా ఆయా రంగాల్లో పరిశోధనలు, సృజనాత్మక ఆలోచనలకు పెద్ద పీట వేయాలన్నదే ప్రధాన ఉద్దేశం.
- దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు భారతీయ పౌరులై ఉండాలి. నిర్దిష్ట వయోపరిమితి లేదు.
- సమయ వ్యవధి : ఈ ఫెలోషిప్ కాలం 2 సంవత్సరాలు.
- ప్రతినెలా లక్ష రూపాయల స్టైఫెండ్ తో పాటు ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. అదనంగా ఇతర ఖర్చులకు సంవత్సరానికి గరిష్ఠంగా రూ.75వేలు చెల్లిస్తారు.
- అభ్యర్థులకు వయో పరిమితి లేదు. 40, 50 ఏళ్ల వయసున్న వారితో సహా, ఇప్పటికే వివిధ రంగాల్లో పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్న వారు సైతం తమ నైపుణ్యాలకు పదును పెట్టడానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
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ఎంపిక ప్రక్రియ
డాక్టరేట్ అధ్యయనాల కోసం జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్కాలర్షిప్ 1987లో మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించింది. 1993 మార్చిలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ మెమోరియల్ ఫండ్ ఏర్పాటైంది. రూ.7 కోట్లు మంజురు చేయగా వచ్చే వడ్డీ ద్వారా ఈ పథకాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. 2017 నాటికి డాక్టరేట్ అధ్యయనాల పథకం కింద మొత్తం 688 స్కాలర్షిప్లు మంజూరయ్యాయి. వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులతో కూడిన కమిటీ అర్హులను ఎంపిక చేస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం
దరఖాస్తు కోసం ప్రత్యేక ప్రత్యేక నమూనా ఏమీ ఉండదు. సాధారణ కాగితంపై కింది వివరాలను పేర్కొంటూ దరఖాస్తును పంపించాలి.
- 1. బయో డేటా (జీవిత విశేషాలు), మీరు మౌలిక/సృజనాత్మక కృషికి సంబంధించిన వివరాలు.
- 2. మీ రంగంలో మీకు ఉన్న అనుభవం.
- 3. చేపట్టాలనుకునే ప్రాజెక్ట్ వివరాలు (ప్రాజెక్ట్ సారాంశాన్ని వెయ్యి పదాలకు మించకుండా టైప్ చేసి సమర్పించాలి).
- 4. ఇటీవల తీయించుకున్న పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటో కాపీ.
- 5. ఫెలోషిప్ మంజూరైన తర్వాత సమర్పించాల్సిన అంగీకార పత్రం.
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