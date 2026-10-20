మరో చందమామ దిశగా దూసుకెళ్తున్న వ్యోమనౌక - జపాన్ సైంటిస్టుల కొత్త ప్రయోగం!
అంగారకుడి చందమామ నుంచి నమూనాల సేకరణ - వ్యోమనౌకను పంపించిన జపాన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 9:15 AM IST
Japan MMX Mission : అంగారకుడి చందమామ 'ఫోబోస్' నుంచి నమూనాలను తెచ్చేందుకు జపాన్ మార్స్మూన్ మిషన్ చేపట్టింది. సోమవారం అర్ధరాత్రి ఈ ప్రయోగం చేపట్టగా వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు నాటికి అంగారకుడి సమీపానికి చేరనుంది. ఇలాంటి ప్రయోగం చేపడుతున్న మొట్టమొదటి దేశం జపాన్ కావడం విశేషం. అమెరికా, చైనా దేశాలు అంగారకుడిపైకి వ్యోమగాములను పంపాలని భావిస్తున్న తరుణంలో జపాన్ ఈ ప్రయోగం చేపట్టడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఎర్రగా కనిపించే అంగారక గ్రహానికి 'ఫోబోస్, డైమోస్' అనే రెండు చందమామలున్నాయి. 1960 నుంచి పలు దేశాలు పదుల సంఖ్యలో అంగారకుడి వద్దకు వ్యోమనౌకలను పంపినప్పటికీ దాని చందమామలపై పెద్దగా దృష్టి సారించలేదు. కానీ, రష్యా శాస్త్రవేత్తలు చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయి.
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ఎలా ఆవిర్భవించాయంటే!
అంగారకుడి ఉపగ్రహాలుగా భావిస్తున్న ఫోబోస్, డైమోస్ ఎలా ఏర్పడ్డాయన్నది శాస్త్రవేత్తలకు అంతుచిక్కడం లేదు. అంగారకుడిని ఒక భారీ ఖగోళ వస్తువు ఢీ కొట్టడంవల్ల ఏర్పడ్డ శకలాలు కావచ్చని కొందరు భావిస్తుండగా, మరికొందరు మాత్రం అవి మరెక్కడి నుంచో వచ్చిన గ్రహశకలాలుగా పేర్కొంటున్నారు. ఫోబోస్ ఉపరితల నమూనాలు సేకరించిన విశ్లేషించడం వల్ల ఎలా ఏర్పడ్డాయనే విషయం తెలుస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో జపాన్ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (జాక్సా) మంగళవారం మార్షియన్ మూన్స్ ఎక్స్ప్లొరేషన్ (ఎంఎంఎక్స్) అనే వ్యోమనౌకను పంపిస్తోంది. ఇది ఇప్పటికిప్పుడే ఫోబోస్ను చేరుకోదు. దాదాపు ఏడాది తర్వాత అది అంగారకుడికి దగ్గరై మూడేళ్ల పాటు డేటాను సేకరిస్తుంది. ఆ తర్వాత కనీసం 10 గ్రాముల నమూనాలను గ్రహిస్తుంది. అంతకుముందుగానే ఫ్రాన్స్, జర్మనీ సంయుక్తంగా రూపొందిస్తున్న ఐడెఫిక్స్ అనే రోవర్ 2029లో ఫోబోస్పై ల్యాండ్ కానున్నాయి. జపాన్ వ్యోమనౌక 2031లో తిరిగి భూమిని చేరుకుంటుంది.
'MMX' వ్యోమనౌక బరువు 5 టన్నులు కాగా, ఇందులో ప్రొపల్షన్, ఎక్స్ప్లొరేషన్, రిటర్న్ అనే మూడు మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. రిటర్న్ మాడ్యూల్ ఫోబోస్ నమూనాలతో తిరిగి భూమిని చేరుతుంది. వీటి విశ్లేషణ ద్వారా ఫోబోస్, డైమోస్ ఆవిర్భావం సహా, సౌర కుటుంబంలో జీవం ఆవిర్భావం గుట్టును విప్పొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. సమీప భవిష్యత్లో అంగారకుడిపైకి చేపట్టనున్న మానవ సహిత యాత్రకు ఈ పరిశోధనలు సహకరిస్తాయని చెప్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో అమెరికా, ఇతర దేశాల అంతరిక్ష సంస్థలు సాధనాలు, కమ్యూనికేషన్ సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి.
అంగారక గ్రహానికి దాదాపు 6వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో పరిభ్రమిస్తున్న ఫొబోస్ వెడల్పు 20 నుంచి 30 కిలోమీటర్లు. ఇది గ్రహాన్ని ఒకసారి చుట్టడానికి 3 రోజులు పడుతుంది.
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