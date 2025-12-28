ETV Bharat / offbeat

చింతా మత్​కరో భాయ్ - ఈ జపనీస్‌ టెక్నిక్స్​తో ఆల్​ ఈజ్​ వెల్!

ఓవర్ థింకింగ్​ తో ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న యువతరం - ఈ 7 టెక్నిక్స్​తో హ్యాపీగా ఉండొచ్చంటున్న నిపుణులు

How to Stop Overthinking
How to Stop Overthinking (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 10:13 AM IST

3 Min Read
How to Stop Overthinking: ఎవరైనా మనకు ఒక జోక్ చెబితే​ తొలిసారి కడుపుబ్బా నవ్వుతాం. రెండోసారి చెబితే నవ్వు కాస్త తగ్గుతుంది. మూడోసారి కూడా చెబితే చాలా తక్కువ నవ్వుతాం. ఆ తర్వాత మళ్లీ మళ్లీ చెబితే నవ్వు మాయమవుతుంది. అంతేకాదు.. ఇలా రిపీట్ చేస్తున్నందుకు ఒక్కోసారి ఇరిటేషన్​ కూడా వస్తుంది. కానీ.. బాధ విషయంలో మాత్రం ఈ లెక్క రివర్స్ అయిపోతుంది. ఒకే కష్టాన్ని ఎన్నిసార్లు గుర్తుచేసున్నా ఫ్రెష్షుగా బాధపడుతుంటారు. మళ్లీ మళ్లీ తలుచుకుంటూ పదులు, వందలు, వేల సార్లు ఏడుస్తుంటారు జనం! ఈ పరిస్థితినే ఓవర్ థింకింగ్​ అంటారు. ఇది ముదిరితే డిప్రెషన్​లోకి కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని అడ్డుకునేందుకు, జీవితాన్ని సంతోషంగా మార్చుకునేందుకు జపనీస్ టెక్నిక్స్ చక్కగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటి అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇకిగై :

అతిగా థింక్ చేస్తూ బాధపడే జనాలు ఎక్కువగా జరిగిపోయిన వాటి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. గతంలోని అవమానాలు, సంఘటనల గురించి తలుచుకుంటూ తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతుంటారు. దీనికి జమపనీస్ మెడిసిన్ "ఇకిగై". గడిచిపోయిన కాలం గురించి, జరిగిన విషయం గురించి ఎంత ఆలోచించానా ఉపయోగం లేదు భాయ్ అంటుందీ థియరీ. దానికి బదులుగా మీరు సంతోషంగా గడిపిన రోజులను, మీరు ప్రశంసలు పొందిన రోజులను గుర్తు చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తుంది. పాత బాధలను మరిచిపోవడానికి ఇది చక్కటి మెడిసిన్ అని చెబుతుంది.

వాబీ సాబీ :

జీవితంలో ఏదీ శాశ్వతం కాదు. అసలు జీవితమే శాశ్వతం కాదు. అలాంటప్పుడు అందులో వచ్చే బాధలు శాశ్వతమా? అంటే.. కానే కాదు అంటుంది "వాబీ సాబీ" థియరీ. మనిషి తాను అనుభవించే కష్టాలు, సుఖాలు అన్నీ తాత్కాలికమేనని చెబుతుంది. ఈ విషయాన్ని గుర్తించాలని కోరుతుంది. ఇది గుర్తించిన వారు జీవితంలో ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా కూడా దాని గురించి అతిగా ఆలోచించకుండా చిరునవ్వుతో ముందుకు సాగిపోతారని చెబుతుంది.

హర హచి బు :

అతిగా ఆలోచించడానికి సమస్యలే కాకుండా మరో రెండు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందులో అతిగా తినడం ఒకటి. సోమరితనం రెండోది. వీటివల్ల కూడా జనాలు ఎక్కువగా దిగులు చెందుతూ ఉంటారని చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యకు తక్కువ తినాలని చెబుతుంది "హర హచి బు" టెక్నిక్. పొట్టను 80 శాతం మాత్రమే ఆహారంతో నింపాలని, మిగిలిన 20 శాతం ఖాళీగా ఉంచాలని సూచిస్తుంది. ఇలా కడుపు ఖాళీగా ఉంటే పనికిమాలిన ఆలోచనలు తగ్గిపోతాయని చెబుతుంది.

షోషిన్ :

ఏదైనా ఒక పని మొదలు పెట్టేముందు జనాలకు లక్ష సందేహాలు వస్తాయి. అసలు అవుతుందా? లేదా? పాసవుతుందా? ఫెయిలా? ఇలా భయం, టెన్షన్​తో వర్క్‌ ప్రారంభిస్తుంటారు. ఇలా అతిగా ఆలోచించడం వల్ల ఉపయోగం లేదని ఈ టెక్నిక్ చెబుతుంది. ఏ పని మొదలు పెట్టినా ఓపెన్‌ మైండ్‌సెట్‌తో ఉండాలని, నిజాయితీగా చేయాలని సూచిస్తుంది. మనస్ఫూర్తిగా చేస్తూ ముందుకు సాగితే తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారని షోషిన్ చెబుతుంది.

గామన్ :

ఏ కష్టం వచ్చినా సరే.. "నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది?" అంటూ తెగ బాధపడిపోతుంటారు కొందరు. ఈ భూమ్మీద అందరూ బాగానే ఉన్నారని, తానే కష్టపడుతున్నట్టుగా భావిస్తుంటారు. నిజానికి ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికీ కష్టాలు ఉంటాయని, వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ అక్కడే ఉండిపోవద్దని గామన్ టెక్నిక్ చెబుతుంది. బాధవల్ల ఎలాంటి ఉపయోగమూ లేదని, ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలని సూచిస్తుంది. అప్పుడే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని చెబుతుంది.

షిన్రిన్ యోకు :

నేటి నగర జీవితం ఎలా ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. ఉరుకులు పరుగులతో రోజంతా బిజీబిజీ. నిత్యం ఫోన్లు, కంప్యూటర్లలో మునిగిపోతుంటారు. వీటికి విరామం ఇచ్చి, నేచర్​లో గడపాలని, ప్రకృతితో మమేకం కావాలని షిన్రిన్ యోకు సూచిస్తుంది. ప్రకృతిలో గడపడాన్ని అలవాటుగా చేసుకున్నప్పుడు ఓవర్ థింకింగ్​ క్రమంగా తగ్గిపోతుందని, పాజిటివ్ దృక్పథం అలవాటవుతుందని చెబుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని సూచిస్తుంది.

గన్బారు :

జనాలు ఓవర్ థింక్ చేయడానికి మరో ప్రధాన కారణం రిజల్ట్. కొందరు ఏ పనిచేసినా వెంటనే ఫలితం కావాలని భావిస్తారు. దీనికోసం తీవ్రంగా ఆతృతపడుతుంటారు. పని చేయడం తక్కువ, ఫలితం కోసం ఎదురు చూడడం ఎక్కువ అన్నట్టుగా ఉంటుంది! దీన్ని పక్కన పెట్టాలని గన్బారు సూచిస్తుంది. రిజల్ట్​ కోసం పదేపదే ఆలోచించొద్దని చెబుతుంది. సిన్సియర్​గా పనిచేస్తూ, దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్తే ఫలితం దానంతట అదే వస్తుందని చెబుతుంది.

