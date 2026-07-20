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బస్సు మిస్సైందని బాధపడకు.. యాక్సిడెంట్​ తప్పిందని ఆనందించు!!

- అనుకున్న పనులు జరగకపోతే తీవ్రంగా కుంగిపోతున్న జనం - పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అలవాటు చేసుకోవాలంటున్న మానసిక నిపుణులు

Positive Attitude
Positive Attitude (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 10:40 AM IST

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Positive Attitude : "ఛ.. ఎదవ జీవితం! నేను కోరుకున్నది ఏదీ నాకు దక్కదు. నేను అనుకున్నది ఏదీ జరగదు. బేసిగ్గా నా జాతకమే ఇంత! ఇష్టంగా కోరుకున్నవన్నీ చేజారిపోతుంటాయి. "మీ నోటి నుంచో, మీ నియర్ అండ్ డియర్ నుంచే ఈ మాటలు ఊడిపడుతూనే ఉంటాయి!

"ఈ భూమ్మీద అందరూ హ్యాపీగానే ఉన్నారు. ఎవరి పనులు వారు చక్కగా చేసుకుంటున్నారు. నాకు మాత్రమే ఎదుకిలా జరుగుతోంది?" అంటా తెగ బాధపడిపోతుంటారు. కానీ, అంత సీన్​లేదు బ్రో అంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. పనిగట్టుకొని నీమీద కుట్ర చేసేంత ఖాళీగా నేచర్ ఉండదని చెబుతున్నారు. ముందుగా ఈ విషయాన్ని గుర్తించాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత "బర్నౌట్‌ టోస్ట్‌ థియరీ"ని అర్థం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

అంటే ఉదాహరణకు బ్రేక్​ ఫాస్ట్​కోసం తయారు చేసుకునే బ్రెడ్‌ టోస్ట్‌ పని హడావిడిలో మాడిపోతే, అప్పటికే ఉన్న టెన్షన్​ కోపంగా మారిపోతుంది. మళ్లీ నసుగుతూ, తమను తామే నిందించుకుంటూ లేదంటే ఇంట్లో వాళ్లమీద అరుస్తూ మరో టోస్ట్ తయారు చేసుకుంటాం. ఈ క్రమంలో కాస్త లేట్ అవుతుంది. ఒక్కోసారి ఆఫీసు బస్ మిస్​ కావచ్చు. చేరాల్సిన గమ్యం ఆలస్యం కావచ్చు. వెంటనే పైన చెప్పుకున్న క్యాసెట్ మళ్లీ రిపీట్ చేస్తుంటారు. ఇంతగా తెగ బాధపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడప్పుడూ ఇలా జరగడం సహజమేనని, అంత మాత్రాన మీరు జీవిత కాలం లేటైపోయినట్టు కాదని, బతుకంతా వెనకబడిపోయినట్టు కాదని అంటున్నారు సైకాలజీ నిపుణులు. బదులుగా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అలవాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక్కడే జపనీయులు పాటించే సూత్రం అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు.

ఎక్కాల్సిన బస్సు మిస్సయితే వాళ్లు బాధపడొద్దు అంటారు. "ఏమో ఆ బస్సుకు జరిగే ప్రమాదం నుంచి మనం బయట పడ్డామేమో ఎవరికి తెలుసు?" అని పాజిటివ్​గా ఉండాలని చెబుతారు. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే "ఏం జరిగినా, అంతా మన మంచికే" అనే పద్ధతిని అలవాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. నవ్వుతూ "లైట్​ తీస్కోండి" అని చెబుతున్నారు.

మిస్టర్ పర్‌ఫెక్ట్‌ తరహాలా ప్రతిసారీ ఉండటం సాధ్యం కాకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. జీవితంలో ఫెయిల్యూర్స్, వెనకబడడం అత్యంత సహజమైన విషయమని సూచిస్తున్నారు. మళ్లీ రెండో ప్రయత్నం చేయాలంటే ప్రశాంతంగా ఉండటం, వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

మరీ ముఖ్యంగా కీలక విషయ చెబుతున్నారు. మన చేతుల్లో లేని విషయాల గురించి అతిగా ఆలోచించి మనసు పాడు చేసుకోవద్దని చెబుతున్నారు. ఇది మానసిక ఆరోగ్యాన్ని తినేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. గంట పని తర్వాత కచ్చితంగా ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. రోజులో కనీసం అర్దగంట టైమ్ మీకోసం కేటాయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇలా జీవితాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ప్రశాంతంగా ముందుకు సాగాలని చూస్తున్నారు. అంతే తప్ప, నా జీవితానికే ఏదో అయ్యిందని నెగెటివ్​గా ఆలోచిస్తూ ఉండడం వల్ల మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం, నెగెటివ్ థాట్స్ పెరగడం, డిప్రెషన్​ వంటివి ఎటాక్ అవడం మినహా ఒరిగేది ఏమీ ఉండదంటున్నారు.

అందుకే పైన చెప్పింది మరోసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఈ ప్రకృతి లేదా విధి పనిగట్టుకొని మిమ్మల్ని దెబ్బతీసే పనులేవీ పెట్టుకోవు. ఎడారిలో ఇసుక రేణువు గురించి ఆలోచించే తీరికి వాటికి ఉండదు. వాటి పనులు అవి చేసుకుంటూ వెళ్తాయి. ఈ విషయాన్ని గుర్తించాలని సూచిస్తున్నారు.

TAGGED:

PSYCHOLOGY
HUMAN THINKING
POSITIVE ATTITUDE
NEGATIVE THINKING
PSYCHOLOGY FACTS

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