మనకు, జపాన్ వాళ్లకు ఎన్నో తేడాలు! - తెలిస్తే సైలెంట్ అయిపోతారు!
టిప్ ఇచ్చినా తీసుకోరు! - అది మర్యాద కాదంట!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 3:34 PM IST
Japanese Habits : సాంకేతికత ఎంత అభివృద్ధి చెందినా తమ సంస్కృతి, అలవాట్లు, విలువలను కొనసాగిస్తున్నారు జపనీయులు. వారి దైనందిన జీవితం, సామాజిక కట్టుబాట్ల గురించి తెలుసుకోవడమే కాకుండా ఆచరించాల్సిన అవసరమూ ఉంది. వాస్తవానికి జపాన్ అనగానే అక్కడి బుల్లెట్ రైళ్లు గుర్తొస్తాయి. ప్రజల పంక్చువాలిటీ, స్కూళ్లలో పిల్లలు చేసే పనులు, టెక్నాలజీ ప్రగతి, దేశాభివృద్ధి గురించి ఎక్కువగా అడిగి తెలుసుకుంటుంటాం. దేశం అభివృద్ధి చెందడం అంటే కేవలం మౌలిక వసతులు పెరగడం కాదు, ప్రజల జీవనశైలిలో మార్పులూ అనివార్యం అని జపాన్ ప్రజలు నిరూపిస్తున్నారు.
మనం ఏదైనా హోటల్, రెస్టరంట్ కు వెళ్తే భోజనం చేశాక బిల్లుతో పాటు టిప్ ఇస్తుంటాం. ఇలా టిప్ ఇవ్వడం సర్వ సాధారణ విషయం. చాలా దేశాల్లో టిప్ ఇవ్వడం, తీసుకోవడం తప్పు కాదు. కానీ, జపాన్లో అది ఏమాత్రం మర్యాద కాదు. ఎవరైనా టిప్ ఇస్తే తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతారు. వాళ్లు వడ్డన, ఇతర సేవలను ఉద్యోగ బాధ్యతలో భాగంగానే చూస్తారు తప్ప టిప్ ఇస్తే చిన్నబుచ్చుకుంటారు. ఎవరైనా టిప్ కోసం టేబుల్ మీద డబ్బు వదిలితే వెనకాలే వచ్చి తిరిగిచ్చి చిరునవ్వుతో తిరిగి వెళ్తారు.
'బుల్లెట్ ట్రైన్' వెళ్తున్నపుడు భూకంపం వస్తే?! - ఆ క్షణాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
మన దగ్గర బస్సుల్లో ఫోన్లలో పెద్ద సౌండ్తో రీళ్లు చూస్తూ, పాటలు వింటూ పక్కన వాళ్లను ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. రైళ్లలోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. సౌండ్ వల్ల పక్కన వాళ్లు ఇబ్బంది పడతారనే స్పృహ లేకుండా ఫోన్లు మాట్లాడటం, ఫోనులో వీడియోలు చూడటం, పెద్ద గొంతుతో బాతాఖానీ పెట్టడం చాలా మందికి అలవాటే. ఇక బైక్పై వెళ్తూ కూడా ప్రమాదకరంగా ఫోన్లు మాట్లాడుతుంటారు. ఇలాంటి వారు జపాన్ వెళ్తే ఆ అలవాట్లు మానుకోక తప్పదు. అక్కడ ఎటు చూసినా నిశ్శబ్దమే. పక్కవారికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రవర్తించడం అక్కడి మర్యాద కావడంతో ఫోను మోగిన శబ్దం కూడా వినిపించదని మీకు తెలుసా?
తింటూ, తాగుతూ రోడ్డుపైన నడవడాన్ని జపనీయులు ఇష్టపడరు. ఇలాంటి అలవాటు ఆహారాన్ని, చుట్టుపక్కలవారిని అగౌరవపరచడంగా భావిస్తారు. ఆగి, ప్రశాంతంగా తిని, వ్యర్థాలను చెత్తబుట్టలో పడేస్తారు. ఎవరూ చూడడం లేదని వ్యర్థాలను రోడ్డుమీద పడేయడం ఎక్కడా కనిపించదు.
జపాన్లో వీధులు పరిశుభ్రంగా కనిపిస్తాయి. అడుగడుగునా చెత్తబుట్టలు ఏమీ ఉండవు కానీ, డస్ట్బిన్ కనిపించేవరకూ చెత్తను రోడ్డుపై పడేయకుండా, తమ బ్యాగ్లోనే వేసి తీసుకెళ్లడం వారికి అలవాటు.
బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రేమ ప్రదర్శన, కౌగిలింతలు, ముద్దులు జపాన్లో చాలా అరుదు. వ్యక్తిగత భావాలను అందరి ముందూ బహిరంగంగా ప్రదర్శించకుండా సంయమనం పాటిస్తారు. ఇది అక్కడి సామాజిక ప్రవర్తనలో భాగం. ప్రేమంటే బహిరంగంగా వ్యక్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదని, నాలుగు గోడల మధ్యకే పరిమితం చేయడం వారి సంస్కృతి.
జపాన్లో లిఫ్టు తలుపులు మూసుకున్న వెంటనే లోపల ఉన్నవారంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు. స్నేహితులు పక్కనే ఉన్నా ఒకరికొకరు మాట్లాడరు. కొద్ది క్షణాల లిఫ్ట్ ప్రయాణమే అయినా ఇతరుల ప్రశాంతతను గౌరవించడంలో వారు ఇచ్చే ప్రాధాన్యం అలా ఉంటుంది.
'అరుణాచలం కొండ'పై ఏం జరుగుతోంది? - పై నుంచి అడుగు భాగం వరకు స్కానింగ్!
రవ్వ ఇడ్లీకి రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి సంబంధం ఏంటి? - రుచులన్నీ మాంసాహారులకేనా? శాఖాహారులకేం లేవా?