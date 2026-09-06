నెలాఖరుకు చేతిలో రూపాయి మిగలట్లేదా? - జపనీయుల "కాకేబో" పద్ధతి పాటిస్తే సరి!
-డబ్బును ఆదా చేసేందుకు జపనీయులు ఫాలో అవుతున్న పద్ధతి ఇదే! - రోజూ ఎంత ఖర్చు చేశారో సాయంత్రానికి లెక్క రాసుకోవడమే దీని ఉద్దేశం!
Published : September 6, 2026 at 12:42 PM IST
Japanese Kakeibo Method for Money Saving: జీతం వచ్చిన మొదటి రోజు కింగ్లా ఫీల్ అయ్యి ఏవేవో ఖర్చులు చేస్తుంటారు. కానీ నెల చివరకు వచ్చే సరికి జేబులో రూపాయి లేక బిక్కమొహం వేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఉద్యోగులు ఈ పరిస్థితిని ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ప్రమోషన్లు, ఇంక్రిమెంట్లు వచ్చి జీతం ఎంత పెరిగినా, చేతిలో పైసా మిగలడం లేదని బాధపడుతున్నారు. అయితే ఈ సమస్యకు జపాన్ ఏళ్ల క్రితమే పరిష్కారం కనిపెట్టిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే "కాకేబో". అసలు దీని అర్థం ఏంటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? లాభాలు ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కాకేబో అంటే: ఖర్చు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికీ లెక్కరాయడాన్ని కాకేబో అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జపనీస్ భాషలో కాకేబో అంటే "గృహ ఆర్థిక డైరీ" అని అర్థం అంటున్నారు. 1904లో జపాన్ తొలి మహిళా జర్నలిస్ట్ హని మోతోకో ఈ పద్ధతిని రూపొందించారని.. యాప్లు, ఎక్సెల్షీట్లు అవసరం లేకుండా, కేవలం ఒక డైరీ, పెన్నుతో ఖర్చులను నియంత్రించి, పొదుపును 35 శాతం వరకు పెంచేసి పద్ధతి ఇది అంటున్నారు.
కాకేబో ఎలా పని చేస్తుంది?: కాకేబో పద్ధతిని పాటించే వ్యక్తి ప్రతి నెల ప్రారంభంలో తనకు తాను 4 ప్రశ్నలు వేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే 'ఈ నెల నా దగ్గర ఉన్న మొత్తం బడ్జెట్(జీతం/ఆదాయం) ఎంత?', 'ఈ నెల ఎంత పొదుపు చేయాలనుకుంటున్నా?', 'నిజంగా ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నా?', 'పొదుపును మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఎక్కడ మార్పులు చేసుకోవాలి' అనే ప్రశ్నలు వేసుకోవాలంటున్నారు.
ఖర్చుల వర్గీకరణ: రోజువారీ ఖర్చులను ఓ డైరీలో రాస్తూ వాటిని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాలి.
- మనుగడ: ఇంటి తప్పనిసరి ఖర్చులు అంటే ఇంటి అద్దె, సరుకులు, కరెంటు బిల్లు, పిల్లల ఫీజులు, మందులు వంటి వాటికి లెక్క రాసుకోవాలంటున్నారు.
- వినోదం: మనసుకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేవి అంటే పుస్తకాలు కొనడం, థియేటర్లో సినిమాలు చూడటం, ప్రయాణాల సందర్శనల కోసం అయ్యే ఖర్చులను సెపరేట్గా లెక్కించాలంటున్నారు.
- అదనపు ఖర్చులు: అనుకోకుండా వచ్చేవి అంటే బంధువుల పెళ్లిళ్లకు బహుమతలు, వాహన మరమ్మత్తులు, అత్యవసర మెడికల్ ఖర్చులను పక్కకు రాయాలంటున్నారు.
- ఐచ్ఛికాలు: ఇవి లేకపోయినా బతకగలం అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే హోటల్లో భోజనం, కొత్త దుస్తులు, షాపింగ్ వంటివి లేకపోయినా మంచిదే అంటున్నారు.
కాకేబో ఎలా అమలు చేయాలి:
- జీతం రాగానే మొదట ఇంటి అద్దె, ఈఎంఐలు, స్కూల్ ఫీజులు వంటి స్థిరమైన ఖర్చులకు డబ్బు పక్కన పెట్టేయాలంటున్నారు.
- మిగిలిన మొత్తంలో నుంచి ఈ నెల ఎంత దాచాలనుకుంటున్నారో(ఉదాహరణకు జీతంలో 20 శాతం) ఆ డబ్బును ముందే వేరే అకౌంట్లో వేసేయాలంటున్నారు. "ఖర్చులు పోగా మిగిలింది పొదుపు చేయడం కాదు. పొదుపు పోగా మిగిలిందే ఖర్చు చేయాలి" అనేదే కాకేబో ముఖ్య సూత్రమంటున్నారు.
- మొబైల్ యాప్లలో టైప్ చేయడం కంటే, రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక డైరీలో ఆ రోజు చేసిన ఖర్చులను చేతితో రాయాలంటున్నారు. సైకాలజీ ప్రకారం చేతితో ఖర్చులు రాస్తున్నప్పుడు మన మొదడు అనాలోచిత ఖర్చుల పట్ల ఎక్కువ అప్రమత్తం అవుతుందని చెబుతున్నారు.
కాకేబో వల్ల ప్రధాన లాభాలు:
- ఆన్లైన్ సేల్స్ చూడగానే అవసరం లేకపోయినా వస్తువులు కొనే అలవాటు పూర్తిగా తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
- ప్రతి నెలా క్రెడిట్ కార్డుల మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం రాదంటున్నారు.
- విలాసాలకు, అవసరాలకు మధ్య ఉన్న తేడా స్పష్టంగా అర్థమవుతుందని చెబుతున్నారు.
- అనుకోని ఖర్చులు వచ్చినప్పుడు అప్పుల పాలు కాకుండా కాకేబో రక్షిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
నెలాఖరు సమీక్ష: నెల ముగిసిన తర్వాత డైరీ తెరిచి మీరు అనుకున్న పొదుపు లక్ష్యం సాధించారో లేదో చూడాలంటున్నారు. ఒకవేళ లక్ష్యం నెరవేరకపోతే, ఐచ్ఛికాలు విభాగంలో ఎక్కుడ ఎక్కువ ఖర్చయిందో సులభంగా తెలిసిపోతుందని చెబుతున్నారు. వచ్చే నెల ఆ తప్పు జరగకుండా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
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