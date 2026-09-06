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నెలాఖరుకు చేతిలో రూపాయి మిగలట్లేదా? - జపనీయుల "కాకేబో" పద్ధతి పాటిస్తే సరి!

-డబ్బును ఆదా చేసేందుకు జపనీయులు ఫాలో అవుతున్న పద్ధతి ఇదే! - రోజూ ఎంత ఖర్చు చేశారో సాయంత్రానికి లెక్క రాసుకోవడమే దీని ఉద్దేశం!

Japanese Kakeibo Method for Money Saving
Japanese Kakeibo Method for Money Saving (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2026 at 12:42 PM IST

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Japanese Kakeibo Method for Money Saving: జీతం వచ్చిన మొదటి రోజు కింగ్​లా ఫీల్​ అయ్యి ఏవేవో ఖర్చులు చేస్తుంటారు. కానీ నెల చివరకు వచ్చే సరికి జేబులో రూపాయి లేక బిక్కమొహం వేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఉద్యోగులు ఈ పరిస్థితిని ఫేస్​ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ప్రమోషన్లు, ఇంక్రిమెంట్లు వచ్చి జీతం ఎంత పెరిగినా, చేతిలో పైసా మిగలడం లేదని బాధపడుతున్నారు. అయితే ఈ సమస్యకు జపాన్​ ఏళ్ల క్రితమే పరిష్కారం కనిపెట్టిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే "కాకేబో". అసలు దీని అర్థం ఏంటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? లాభాలు ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కాకేబో అంటే: ఖర్చు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికీ లెక్కరాయడాన్ని కాకేబో అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జపనీస్​ భాషలో కాకేబో అంటే "గృహ ఆర్థిక డైరీ" అని అర్థం అంటున్నారు. 1904లో జపాన్​ తొలి మహిళా జర్నలిస్ట్​ హని మోతోకో ఈ పద్ధతిని రూపొందించారని.. యాప్​లు, ఎక్సెల్​షీట్​లు అవసరం లేకుండా, కేవలం ఒక డైరీ, పెన్నుతో ఖర్చులను నియంత్రించి, పొదుపును 35 శాతం వరకు పెంచేసి పద్ధతి ఇది అంటున్నారు.

కాకేబో ఎలా పని చేస్తుంది?: కాకేబో పద్ధతిని పాటించే వ్యక్తి ప్రతి నెల ప్రారంభంలో తనకు తాను 4 ప్రశ్నలు వేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే 'ఈ నెల నా దగ్గర ఉన్న మొత్తం బడ్జెట్​(జీతం/ఆదాయం) ఎంత?', 'ఈ నెల ఎంత పొదుపు చేయాలనుకుంటున్నా?', 'నిజంగా ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నా?', 'పొదుపును మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఎక్కడ మార్పులు చేసుకోవాలి' అనే ప్రశ్నలు వేసుకోవాలంటున్నారు.

ఖర్చుల వర్గీకరణ: రోజువారీ ఖర్చులను ఓ డైరీలో రాస్తూ వాటిని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాలి.

  • మనుగడ: ఇంటి తప్పనిసరి ఖర్చులు అంటే ఇంటి అద్దె, సరుకులు, కరెంటు బిల్లు, పిల్లల ఫీజులు, మందులు వంటి వాటికి లెక్క రాసుకోవాలంటున్నారు.
  • వినోదం: మనసుకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేవి అంటే పుస్తకాలు కొనడం, థియేటర్​లో సినిమాలు చూడటం, ప్రయాణాల సందర్శనల కోసం అయ్యే ఖర్చులను సెపరేట్​గా లెక్కించాలంటున్నారు.
  • అదనపు ఖర్చులు: అనుకోకుండా వచ్చేవి అంటే బంధువుల పెళ్లిళ్లకు బహుమతలు, వాహన మరమ్మత్తులు, అత్యవసర మెడికల్​ ఖర్చులను పక్కకు రాయాలంటున్నారు.
  • ఐచ్ఛికాలు: ఇవి లేకపోయినా బతకగలం అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే హోటల్​లో భోజనం, కొత్త దుస్తులు, షాపింగ్​ వంటివి లేకపోయినా మంచిదే అంటున్నారు.

కాకేబో ఎలా అమలు చేయాలి:

  • జీతం రాగానే మొదట ఇంటి అద్దె, ఈఎంఐలు, స్కూల్​ ఫీజులు వంటి స్థిరమైన ఖర్చులకు డబ్బు పక్కన పెట్టేయాలంటున్నారు.
  • మిగిలిన మొత్తంలో నుంచి ఈ నెల ఎంత దాచాలనుకుంటున్నారో(ఉదాహరణకు జీతంలో 20 శాతం) ఆ డబ్బును ముందే వేరే అకౌంట్​లో వేసేయాలంటున్నారు. "ఖర్చులు పోగా మిగిలింది పొదుపు చేయడం కాదు. పొదుపు పోగా మిగిలిందే ఖర్చు చేయాలి" అనేదే కాకేబో ముఖ్య సూత్రమంటున్నారు.
  • మొబైల్​ యాప్​లలో టైప్​ చేయడం కంటే, రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక డైరీలో ఆ రోజు చేసిన ఖర్చులను చేతితో రాయాలంటున్నారు. సైకాలజీ ప్రకారం చేతితో ఖర్చులు రాస్తున్నప్పుడు మన మొదడు అనాలోచిత ఖర్చుల పట్ల ఎక్కువ అప్రమత్తం అవుతుందని చెబుతున్నారు.

కాకేబో వల్ల ప్రధాన లాభాలు:

  • ఆన్​లైన్​ సేల్స్​ చూడగానే అవసరం లేకపోయినా వస్తువులు కొనే అలవాటు పూర్తిగా తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
  • ప్రతి నెలా క్రెడిట్​ కార్డుల మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం రాదంటున్నారు.
  • విలాసాలకు, అవసరాలకు మధ్య ఉన్న తేడా స్పష్టంగా అర్థమవుతుందని చెబుతున్నారు.
  • అనుకోని ఖర్చులు వచ్చినప్పుడు అప్పుల పాలు కాకుండా కాకేబో రక్షిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

నెలాఖరు సమీక్ష: నెల ముగిసిన తర్వాత డైరీ తెరిచి మీరు అనుకున్న పొదుపు లక్ష్యం సాధించారో లేదో చూడాలంటున్నారు. ఒకవేళ లక్ష్యం నెరవేరకపోతే, ఐచ్ఛికాలు విభాగంలో ఎక్కుడ ఎక్కువ ఖర్చయిందో సులభంగా తెలిసిపోతుందని చెబుతున్నారు. వచ్చే నెల ఆ తప్పు జరగకుండా ప్లాన్​ చేసుకోవచ్చంటున్నారు.

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