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జపాన్‌లో పిల్లులు, కుక్కలే ఎక్కువ - జనాభా సంక్షోభానికి సజీవ సాక్ష్యం!

- పెళ్లి, కుటుంబ జీవితానికి విముఖత చూపిస్తున్న జపాన్ యువత - ప్రతిఏటా తగ్గిపోతున్న జనాభా సమతుల్యత!

Japan Population
Japan Population (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 3:39 PM IST

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Population Crisis : ఒక కుటుంబంలో మూడు తరాల వాళ్లు ఉంటారు. వృద్ధులు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ అనుభవాలతో తమ పిల్లలను గైడ్ చేస్తుంటారు. వారు కుటుంబ బాధ్యతను భుజానికెత్తుకొని తమను కన్నవారితోపాటు తాము కన్నవారి పోషణ చూస్తుంటారు. వారి పిల్లలు క్రమంగా ఎదుగుతూ ఎమర్జ్​ అవుతుంటారు. ప్రకృతి ఏర్పరచిన గొలుసు ఇది. అలాంటి గొలుసు ఎక్కడ తెగిపోయినా ఊహించని పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ప్రపంచంలోని పలు దేశాల్లో ఈ గొలుసు పలుచనైపోయింది. తెగిపోయే సూచనలు స్పష్టంగానే కనిపిస్తున్నాయి. అలాంటి దేశాల్లో జపాన్ ముందు వరసలో ఉంది. పిల్లల కన్నా వృద్ధుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఇది రాబోయే ముప్పునకు సంకేతాలనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. మరి, ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? ఇదే కొనసాగితే ఏం జరగబోతోంది? అనేది ఇక్కడ చూద్దాం.

ప్రపంచంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఒకటిగా జపాన్ ఉంది. అయితే, సాంకేతికంగా ఎంత ముందున్నప్పటికీ, జనాభా విషయంలో మాత్రం ఆ దేశం తీవ్రమైన సంక్షోభంలోకి జారిపోతోంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం జపాన్‌ మొత్తంలో 15 ఏళ్లలోపు పిల్లల సంఖ్య కేవలం 1.32 కోట్లు మాత్రమే. గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇంత తక్కువ స్థాయిలో నమోదు కాలేదు. మరోవైపు దేశంలో పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లుల సంఖ్య 1.57 కోట్లకు చేరింది. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ మనుషుల పిల్లల కన్నా, పెంపుడు జంతువులే దాదాపు 24 లక్షలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి!

నాట్​ ఏ జోక్!

ఈ గణాంకాలు కేవలం ఒక జోక్ కాదు. రాబోయే రోజుల్లో చోటు చేసుకోబోతున్న భారీ సామాజిక మార్పులకు హెచ్చరికలు. ఈ పరిస్థితి మరింతగా ముదిరితే, దీర్ఘకాలంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెను ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త తరాలు తగ్గిపోతే క్రమంగా పనిచేసే యువ జనాభా తగ్గిపోతూ వస్తుంది. పనిచేసే వాళ్లు తగ్గిపోతే ఉత్పత్తి పడిపోతుంది. వ్యవసాయం చేసేవారు, పరిశ్రమలు, సేవా రంగంలో పని చేసేవారు అందరూ తగ్గిపోతారు. దాంతో దేశ ఆర్థివ్యవస్థ కుప్పకూలిపోతుంది. కొత్త తరం రాకపోగా, ఉన్నవారంతా క్రమంగా వృద్ధాప్యంలోకి చేరిపోతుంటారు. యువత తగ్గిపోతే వారిని ఆదుకోవడం మరింత కష్టంగా మారిపోతుంది. ఇలాంటి ఎన్నో సవాళ్లను దేశం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

దిద్దుబాటు చర్యలు :

ఈ సమస్యను ఏనాడో గుర్తించిన జపాన్ ప్రభుత్వం, దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టింది. పిల్లలను కనాలని ప్రచారం చేయడంతోపాటు పిల్లలను కనే కుటుంబాలకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు కూడా ప్రకటించింది. చైల్డ్ కేర్ సదుపాయాలు, ప్రసూతి సెలవులు, తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేక వసతులు వంటి ఎన్నో చర్యలు చేపట్టింది. అయినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు ఇంకా కనిపించడం లేదు. దీనికి కారణం కుటుంబాల ఆర్థిక స్థితిగతులతోపాటు జీవనశైలి, ఉద్యోగ సంస్కృతి, వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

జీవన వ్యయం :

జపాన్‌లో ఉద్యోగులు రోజుకు ఎక్కువ గంటలు పనిచేయాల్సి వస్తుంది. కానీ ఆ శ్రమకు తగ్గట్టుగా జీతాలు పెరగడం లేదనే వాదన ఉంది. మరోవైపు ఇంటి అద్దెలు, జీవన వ్యయం కూడా ఎక్కువే. పిల్లల విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులు నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్లలను కని, కుటుంబ బాధ్యతను నెత్తిన పెట్టుకోవడాన్ని జపాన్ యువత కఠినమైన సవాల్​గా భావిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే కొందరు పెళ్లిని పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నారు, మరికొందరు వాయిదా వేస్తున్నారు. దీంతో పిల్లలు పుట్టే సంఖ్య క్రమంగా తగ్గిపోతోంది. ఒంటరిగా జీవించే మహిళలు, పురుషుల సంఖ్య అక్కడ ప్రతి ఏడాదీ పెరుగుతోంది.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తమ ఒంటరి తనాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి, భావోద్వేగాలను మెయింటెయిన్ చేయడానికి పెంపుడు జంతువులను పెంచుకుంటున్నారు. పిల్లలను పెంచడం కంటే కుక్కలు, పిల్లులను చూసుకోవడం మేలని భావిస్తున్నారట!

ఇదే పరిస్థితి మరికొన్ని దేశాల్లోనూ మెల్లగా మొదలవుతోందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. యువత కుటుంబ జీవనం కన్నా, వ్యక్తిగత జీవితానికే ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్​ ఇస్తోందని చెబుతున్నారు. మరి, ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయో చూడాల్సి ఉంది.

TAGGED:

JAPAN POPULATION
DEMOGRAPHIC IMBALANCE
POPULATION PROBLEMS
CATS AND DOGS
JAPAN POPULATION

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