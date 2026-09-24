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100 ఏళ్ల వయసులో జపాన్​ వృద్ధుల "వరల్డ్​ రికార్డులు" - వాళ్ల విజయాల వెనుక సీక్రెట్స్​ ఇవే!

-జపాన్​లో లక్ష దాటిన శతాధిక వృద్ధుల సంఖ్య - కానీ ఈ వయసులో కూడా ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టిస్తూ యువతకు ఆదర్శంగా!

Japan Centenarians Health Secrets
Japan Centenarians Health Secrets (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 1:49 PM IST

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Japan Centenarians Health Secrets: "వయసు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే. సాధించాలనే సంకల్పం ఉంటే వృద్ధాప్యం సహా ఏదీ అడ్డంకి కాదు".. ఈ మాటలు అక్షర సత్యం అని నిరూపిస్తున్నారు జపాన్ వృద్ధులు. ఎందుకంటే వయసు పెరిగిందని విశ్రాంతి తీసుకోకుండా ప్రపంచ రికార్డులు సాధిస్తున్నారు. అన్ని రంగాల్లో ముందంజ వేస్తూ నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. అయితే వీళ్ల విజయం వెనుక అనేక కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

లక్ష దాటిన శతాధిక వృద్ధులు: జపాన్​లో 100 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయసున్నవారి సంఖ్య ఇటీవలే లక్ష దాటినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆ దేశ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం.. జపాన్‌లో ప్రస్తుతం లక్షా 7వేల 677 మంది శతాధిక వృద్ధులు ఉన్నారట. వీరిలో 88శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారంటున్నారు. ఇక వీరంతా అత్యంత చైతన్యవంతంగా, ఆరోగ్యకరంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండు జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారంటున్నారు. వంద సంవత్సరాలు దాటిన వృద్ధులు కూడా విశ్రాంతి పేరుతో ఇంట్లో కూర్చోకుండా, క్రీడలు, సాహసాలు, సృజనాత్మక రంగాల్లో ముందంజలో ఉంటున్నారంటున్నారు.

వీళ్ల జీవితాలు నిదర్శనం: జపాన్‌లోని వృద్ధుల ఆత్మస్థైర్యానికి, పోటీ తత్వానికి అనేక మంది జీవితాలు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయంటున్నారు. అందులో కొన్ని..

  1. యుయిచిరో మీయురా: ఆల్పినిస్ట్, ప్రొఫెషనల్‌ స్కీయర్‌ అయిన ఈయన, ఎవరెస్ట్‌ను అధిరోహించారు. 86ఏళ్ల వయసులో ఆకాన్‌కాగువా పర్వతారోహణకు ప్రయత్నించారట.
  2. మీకో నాగాఓకా: మోకాళ్ల నొప్పుల చికిత్సలో ఈత నేర్చుకున్న మీకో నాగాఓకా అనే వృద్ధురాలు తన 100 సంవత్సరాల ఏజ్​లో "ఐ యామ్‌ 100 ఇయర్స్‌ ఓల్డ్‌ అండ్‌ వరల్డ్స్‌ బెస్ట్‌ యాక్టివ్‌ స్విమ్మర్‌" అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు.
  3. కిమికో నిషిమోటో: 90 ఏళ్ల వయసులో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో లక్షల మంది ఫాలోవర్‌లను సంపాదించి, హాస్యభరితమైన ఫొటోగ్రఫీ ద్వారా వృద్ధాప్యానికి ఉన్న మూసధోరణులను తుడిచిపెడుతూ, జీవన ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నారు.
  4. హిదేకిచి మియాజాకి: గోల్డెన్‌ బోల్డ్‌గా పేరు పొందిన ఈయన, 105 ఏళ్ల వయసులో 100 మీటర్ల రన్నింగ్​ రేస్​లో వరల్డ్​ రికార్డ్​ సృష్టించారు. కన్నుమూసే(108) వరకు ఆయన పోటీతత్వాన్ని విడిచిపెట్టలేదట.

వాళ్ల రహస్యాలు ఇవేనట: కేవలం మంచి ఆహారం, వ్యాయామమే కాకుండా, మానసిక దృక్పథం కూడా వీరి సుదీర్ఘ, ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి ప్రధాన కారణమని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • ఆత్మగౌరవమే ప్రధానం: జపనీస్‌ సంస్కృతిలో ఇతరులకు భారంగా లేదా ఇబ్బందిగా మారకూడదనే భావన బలంగా ఉంటుందని.. ఈ భావనే వృద్ధులను శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా ఉండేలా ప్రోత్సహిస్తోందని చెబుతున్నారు.
  • సామాజిక భాగస్వామ్యం: జపాన్‌లో 60 నుంచి 69 ఏళ్ల వయసులో దాదాపు 70 శాతం, 70ఏళ్లు దాటిన వారిలో 50 శాతం మంది ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో, స్వచ్ఛంద సేవల్లో లేదా సామాజిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారని.. దీనివల్ల వారిలో ఒంటరితనం దూరమై, మానసిక ఉల్లాసం పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • నిరంతర వ్యాయామం: వయసు పెరిగినా కండరాల బలాన్ని పెంచుకోవచ్చని ఆధునిక వైద్య పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ప్రతిరోజూ వాకింగ్​, స్విమ్​, స్థానిక కమ్యూనిటీ సెంటర్‌లలో చిన్నపాటి వ్యాయమాలు చేయడం వల్ల మెదడు పనితీరు, జ్ఞాపకశక్తి చురుగ్గా ఉంటాయంటున్నారు.
  • పరస్పర సహాయం: వృద్ధులే స్వయంగా తమ కమ్యూనిటీలలో వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఒకరికొకరు తోడ్పాటును అందించుకోవడం జపాన్‌ నగరాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుందంటున్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వయోవృద్ధుల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోన్న ఈ రోజుల్లో జపాన్‌ దేశపు అనుభవాలు ప్రపంచానికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయంటున్నారు. వృద్ధాప్యం అనేది జీవితానికి ముగింపు కాదు, అది కొత్త ఆసక్తులు, సాధనలకు ఆరంభం అని జపాన్‌ సీనియర్‌ సిటిజన్‌లు నిరూపిస్తున్నారంటున్నారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా నిరంతరం నేర్చుకోవడం, సమాజంలో భాగస్వామ్యం కావడం, జీవన ఉత్సాహాన్ని కాపాడుకోవడమే సార్థకమైన వృద్ధాప్యానికి నిజమైన రహస్యం అంటున్నారు.

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