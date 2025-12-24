అన్నంతోనూ రుచికరమైన "జిలేబీలు" - క్రిస్పీగా, జ్యూసీగా నోరూరిస్తాయి!
Leftover Rice Jalebi : చాలా మందికి ఫేవరెట్ స్వీట్ రెసిపీల్లో జిలేబీ ఒకటి. పైకి క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్ ఇంకా జ్యూసీగా ఉండే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మ్యారేజ్స్, ఫంక్షన్స్లో కూడా భోజనాల్లో ఈ స్వీట్ను వడ్డిస్తుంటారు. ఇంట్లో కూడా అప్పడుప్పుడు తయారు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే అన్నంతో జిలేబీలు. సాధారణంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ ఏదో ఒక సమయంలో అన్నం మిగిలిపోతుంటుంది.
దీంతో చాలా మంది మరుసటి రోజు తాలింపు అన్నం చేసుకుని తింటారు. అలాగే కొందరు వడలు, అట్లు, పకోడీలు అంటూ కొత్తగా ట్రై చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఒకసారి చేసేవే. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈ సారి మిగిలిన అన్నంతో కమ్మటి జిలేబీలు ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే తీయని జిలేబీలు మీ ముందుంటాయి. వీటిని చేయడానికి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. చాలా సులభంగా త్వరగా అప్పటికప్పుడే చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా స్వీట్ షాప్ స్టైల్ మాదిరి ఉంటుంది. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా మిగిలిన అన్నంతో జిలేబీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అన్నం - ఒక కప్పు
- మైదా పిండి - ఒక కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- పంచదార - ఒక కప్పు
- యాలకులపొడి - అర టీ స్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు పంచదార, సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. పంచదార కరిగి ఒక పొంగు వచ్చాక చిటికెడు యాలకులపొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో కప్పు అన్నం, పావు కప్పు పెరుగు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న అన్నంపెరుగు మిశ్రమం వేయాలి. ఇందులోనే కప్పు మైదాపిండి, చిటికెడు ఫుడ్ కలర్, చిటికెడు బేకింగ్ సోడా, పావు కప్పు పెరుగు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు పైపింగ్ బ్యాగ్లో నాజిల్ వేయాలి. ఇందులో రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా వేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని క్లోజ్ చేసి నాజిల్ ఉన్న సైడ్ పైపింగ్ బ్యాగ్ చివర కట్ చేయాలి. (ఒకవేళ పైపింగ్ బ్యాగ్ లేకపోతే మిల్క్ ప్యాకెట్ కవర్లో మిశ్రమాన్ని ఉంచి చివరన రంధ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది).
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మిశ్రమాన్ని జిలేబీ మాదిరిగా ఒత్తుకోవాలి.
- ఇలా చేసిన జిలేబీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- రెండు నిమిషాల జిలేబీలను ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే జిలేబీలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
