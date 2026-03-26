శ్రీరామనవమికి "బెల్లం పానకం" చేస్తున్నారా? - మరి అందులోకి వాడే బెల్లం స్వచ్ఛమైనదేనా? - ఇలా గుర్తించండి!
- పండగలు, ఫంక్షన్స్ అప్పుడు బెల్లంతో విరివిగా వంటకాలు - మరీ కల్తీ బెల్లం వాడితే ఇబ్బందులు తప్పవు - కాబట్టి ప్యూరిటీని ఇలా కనుగొనండి!
Published : March 26, 2026 at 12:37 PM IST
Jaggery Purity Checking Tips: ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతిదీ కల్తీయే. తిండి నుంచి తాగే నీటి వరకు ప్రతి ఆహారమూ కల్తీ జరుగుతోంది. పాలు, బియ్యం, అల్లం పేస్ట్ ఇలా ఒక్కటేమిటి ప్రజలకు అవసరమైన ప్రతి ఒక్కటి కల్తీనే. అందులో బెల్లం కూడా ఒకటి. పండగల సమయంలో చాలా మంది బెల్లంతో రకరకాల వంటకాలు చేసి నైవేద్యంగా పెడుతుంటారు. ఇక శ్రీరామనవమి అంటే బెల్లం పానకం కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఇలాంటి సమయంలో కల్తీ లేని బెల్లం కొనడం చాలా ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే బెల్లం స్వచ్ఛమైనదా? కల్తీ జరిగిందా? అని తెలుసుకునేందుకు FSSAI కొన్ని చిట్కాలు వెల్లడించింది. ఆ చిట్కాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బెల్లం కల్తీ ఇలా: పలు స్వీట్లు, ఇతర వంటకాల కోసం ఉపయోగించే బెల్లాన్ని.. పంచదార, చాక్పీస్ పౌడర్, వాషింగ్ పౌడర్ సహా ఇతర పదార్థాలతో కల్తీ చేస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా కల్తీ జరిగిన ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా నష్టమే. ఈ నేపథ్యంలోనే బెల్లం నాణ్యతను పరీక్షించేందుకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ సాండర్డ్స్ ఆథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యూట్యూబ్లో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసింది.
వాషింగ్ పౌడర్ ఉంటే: బెల్లంలో వాషింగ్ పౌడర్ ఉందో, లేదో తెలుసుకునేందుకు ఈ సింపుల్ చిట్కా బెస్ట్. ఇందుకోసం..
- ముందుగా టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి 2 గ్రాముల బెల్లం తీసుకోవాలి.
- ఈ ట్యూబ్లో 1మి.లీ హైడ్రోక్లోరిక్ (HCL) ద్రావణం వేసి కాసేపు అలాగే వదిలేయాలి.
- కాసేపటి తర్వాత ట్యూబ్లో నురగ వస్తే బెల్లం కల్తీ అయినట్లుగా, లేకుంటే స్వచ్ఛమైన బెల్లంగా గుర్తించాలని చెబుతోంది.
ఈ చిట్కా కూడా :
- బెల్లంలో చాక్పీస్ పౌడర్, సోడా వంటి పదార్థాలేమైనా కలిశాయా? లేదా అనేది చెక్ చేయాలంటే.. ముందుగా ఓ గ్లాస్ నీళ్లు తీసుకోవాలి.
- ఆ నీటిలో 10 గ్రాముల బెల్లం వేసుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక గ్లాస్ అడుగు భాగాన తెల్లటి పదార్థం చేరితే కల్తీ బెల్లంగా, నీరు స్వచ్ఛంగా ఉంటే బెల్లం మంచిదని గుర్తించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ టిప్స్ కూడా పనికొస్తాయి :
- సాధారణంగా బెల్లం ముదురు గోధుమ రంగులో ఉంటుంది. అయితే, ఇంతకంటే ఎక్కువ కలర్ ఉంటే ఇందులో కృత్రిమ రంగులు వాడినట్లు గుర్తించమంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని చెక్ చేయడానికి.. గ్లాసు నీటిలో చిన్న బెల్లం ముక్క వేసి కరిగించాలి. కరిగినాక నీళ్ల రంగు మారితే కల్తీ బెల్లం అని, లేదంటే స్వచ్ఛమైనదని అర్థమట.
- కొన్నిసార్లు బెల్లంలో చక్కెర కలుస్తుంటుంది. ఇది తెలుసుకోవడానికి ఒక పాన్లో కొద్దిగా బెల్లం తురుము వేసి వేడి చేయాలి. ఇది కరిగి చిక్కగా మారితే స్వచ్ఛమైనదిగా, అడుగున తెల్లటి అవశేషాలు కనిపిస్తే చక్కెర కలిసినట్లుగా భావించాలంటున్నారు.
- రుచి, వాసన బట్టి కూడా బెల్లం స్వచ్ఛమైనదో, లేదో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. నోటికి తియ్యగా, మట్టి తరహా ఫ్లేవర్ వస్తే అసలైన బెల్లంగా పరిగణించాలంటున్నారు. అదే మరీ ఎక్కువ తియ్యగా, నోట్లో వేస్తే కరకరలాడుతున్నట్లయితే కల్తీ అయినట్లుగా చెబుతున్నారు.
- బెల్లంలో మినరల్ ఆయిల్ను గుర్తించడానికి.. చిన్న బెల్లం ముక్క తీసుకొని రెండు వేళ్లతో నలపాలి. అప్పుడు నూనె తరహాలో జిడ్డుగా అనిపిస్తే బెల్లం కల్తీ అయినట్లుగా భావించాలంటున్నారు.
కొనే ముందు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: బెల్లం కొన్నాక కల్తీ జరిగిందని బాధపడటం కంటే కొనే ముందే కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకుంటే స్వచ్ఛమైన బెల్లాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..
- ప్యాకెట్పై FSSAI నెంబర్ ఉన్న బెల్లాన్ని కొనుగోలు చేయాలంటున్నారు.
- మరీ ముదురు గోధుమ కలర్లో ఉండి షైనీగా కనిపించే బెల్లం కొనకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ముదురు గోధుమ రంగులో ఉన్న బెల్లం కొనాలని చెబుతున్నారు.
- ప్రామాణిక బ్రాండ్లు విక్రయించే నాణ్యమైన బెల్లాన్నే కొనుగోలు చేయడం మంచిదంటున్నారు.
