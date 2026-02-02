తియ్యని "బెల్లం బోండాలు" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!
గోధుమపిండి, బెల్లంతో సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 10:13 AM IST
Jaggery Bondalu Recipe in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పాతకాలం నాటి బెల్లం బోండాలు. దీని గురించి ఇప్పటి తరానికి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ 90's కిడ్స్కి ఇది ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు! ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో ఈ విధంగా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండూ కావాలంటారు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు.
బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. మీకు స్వీట్ తినాలపించినప్పుడు ఈ విధంగా ఓసారి చేసి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంతేకాక నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి నోరూరించే బెల్లం బోండాలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెల్లం - 200 గ్రాములు
- పెరుగు - పావు కప్పు
- వంటసోడా - 1 టీ స్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - 2 టీ స్పూన్లు
- గోధుమపిండి - 400 గ్రాములు
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 200 గ్రాముల బెల్లం తురుము, పావు కప్పు నీళ్లు పోయాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కప్పు పెరుగు, ఒక టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- 5 నిమిషాల అనంతరం ఈ మిశ్రమంలో కరిగించిన బెల్లం నీళ్లను పోయాలి. ఇందులో 400 గ్రాముల గోధుమపిండి, ఒక టీ స్పూన్ సోంపు, చిటికెడు ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులో అర కప్పు నీళ్లు కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఆరు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి అర గంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- 30 నిమిషాల అనంతరం పిండిని మరోసారి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చేతిని తడి చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- అనంతరం బోండాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే బెల్లం బోండాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఈ బెల్లం బోండాలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మరి ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
