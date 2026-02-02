తియ్యని "బెల్లం బోండాలు" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!

ETV Bharat / offbeat

Jaggery Bondalu Recipe in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పాతకాలం నాటి బెల్లం బోండాలు. దీని గురించి ఇప్పటి తరానికి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ 90's కిడ్స్​కి ఇది ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు! ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో ఈ విధంగా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండూ కావాలంటారు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు.

బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. మీకు స్వీట్ తినాలపించినప్పుడు ఈ విధంగా ఓసారి చేసి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంతేకాక నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి నోరూరించే బెల్లం బోండాలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bellam Bondalu
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం - 200 గ్రాములు
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • వంటసోడా - 1 టీ స్పూన్
  • బొంబాయి రవ్వ - 2 టీ స్పూన్లు
  • గోధుమపిండి - 400 గ్రాములు
  • సోంపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Bellam Bondalu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 200 గ్రాముల బెల్లం తురుము, పావు కప్పు నీళ్లు పోయాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కప్పు పెరుగు, ఒక టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Bellam Bondalu
పెరుగు (Getty Images)
  • 5 నిమిషాల అనంతరం ఈ మిశ్రమంలో కరిగించిన బెల్లం నీళ్లను పోయాలి. ఇందులో 400 గ్రాముల గోధుమపిండి, ఒక టీ స్పూన్ సోంపు, చిటికెడు ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇందులో అర కప్పు నీళ్లు కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఆరు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి అర గంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • 30 నిమిషాల అనంతరం పిండిని మరోసారి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చేతిని తడి చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
Bellam Bondalu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం బోండాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే బెల్లం బోండాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఈ బెల్లం బోండాలను ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • మరి ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.

