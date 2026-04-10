అమోఘమైన జఫ్రానీ బిర్యానీ - సువాసనకే మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోద్ది!
- టేస్టీ టేస్టీగా జఫ్రానీ మటన్ దమ్ బిర్యానీ - సరికొత్త రుచిని ఫీలవుతారు
Jafrani Biryani (ETV Abhiruchi)
Published : April 10, 2026 at 12:22 PM IST
Jafrani Biryani : నాన్ వెజ్ ప్రియులకు బిర్యానీ అంటే ఒక ఎమోషన్. అలాంటి బిర్యానీలో ఎన్నో రకాలున్నాయి. దేని స్పెషాలిటీ దానిదే. మీకోసం ఓ కింగ్ లాంటి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే జఫ్రాని బిర్యానీ. దీని అద్భుతమైన సువాసనకే నోట్లో నీళ్లు ఊరుతాయి! రాజసం ఉట్టిపడే ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- అరకేజీ బాస్మతి బియ్యం
- అరకేజీ మటన్
- 3 పెద్ద ఉల్లిపాయలు
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి
- 1 చిటికెడు కుంకుమపువ్వు
- 1 కప్పు గట్టి పెరుగు
- 1 టీస్పూన్ షాజీరా
- 4 లవంగాలు
- 1 టీస్పూన్ గరం మసాలా పొడి
- అర కప్పు నెయ్యి
- తగినంత ఉప్పు
- 3 ఇలాచీలు
- 2 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు
- తగినంత కారం
- 1 స్పూన్ పసుపు
- 1 కట్ట పుదీనా
- 1 కట్ట కొత్తిమీర
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కుంకుమపువ్వును అర కప్పు వేడి పాలలో వేసి నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇది బిర్యానీకి అద్భుతమైన రంగు, సువాసన ఇస్తుంది.
- ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరిగి, నూనెలో బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు క్లీన్ చేసిన మాంసం ఒక గిన్నెలోకి వేసుకోండి. అందులోనే పెరుగు, ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి
- ఇందులోనే సగం పుదీనా, సగం కొత్తిమీర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, సగం వేయించిన ఉల్లిపాయలు, మనం కలిపి పెట్టుకున్న కుంకుమపువ్వు పాలలో నుంచి రెండు స్పూన్ల పాలు వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకున్న మటన్ను కనీసం 2 గంటల పాటు ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి. ఫ్రిజ్ లేకపోతే పక్కన పెట్టేయండి
- ఇప్పుడు బాస్మతి బియ్యాన్ని క్లీన్ చేసుకొని అరగంట ముందుగానే నానబెట్టుకోవాలి
- ఒక పెద్ద గిన్నెలో రైస్కు సరిపడా ఎసరు పెట్టి, అందులో షాజీరా, ఇలాచీ, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, సరిపడా ఉప్పు వేసి మరగనివ్వాలి.
- నీరు ఉడుకుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన బియ్యం వేసుకోవాలి. అది 70 నుంచి 80 శాతం వరకు ఉడికించుకోవాలి
- ఈ లోగా ఒక వెడల్పు, మందపాటి గిన్నె తీసుకుని అడుగున కొంచెం నెయ్యి రాయాలి
- మ్యారినేట్ చేసుకున్న మాంసాన్ని కొంత తీసుకొని అందులో సమానంగా పరచాలి దాని పైన 70 శాతం ఉడికించిన రైస్ను ఒక పొరలా వేసుకోవాలి. మిగిలిన సగం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, పుదీనా, కొత్తిమీరలో కొద్దిగా చల్లాలి. రెండు స్పూన్ల కుంకుమపువ్వు పాలను, ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి
- ఆ తర్వాత రెండో లేయర్లో మరికొంత, మూడో లేయర్లో మొత్తం వేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు గిన్నెపై మూత పెట్టి ఆవిరి బయటకు పోకుండా చూసుకోవాలి. ఇందుకోసం గోధుమ పిండి ముద్దతో గిన్నె అంచులను సీల్ చేయాలి
- 5 నుంచి 8 నిమిషాల పాటు హై-ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మంటను సిమ్లో పెట్టి స్టౌపైన ఒక పాత పెనం పెట్టాలి. దాని మీద ఈ బిర్యానీ గిన్నెను ఉంచి, 25 నిమిషాలపాటు దమ్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బిర్యానీ మాడకుండా ఉంటుంది.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి, మరో 15 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత మెల్లగా ఒక పక్క నుండి అన్నం విరగకుండా మిక్స్ చేసుకొని వడ్డించుకోవడమే.కింగ్ స్టైల్ జఫ్రాని బిర్యానీ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఇదే పద్ధతిలో చికెన్ తో కూడా ఈ బిర్యానీ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని తిన్నారంటే ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా అంటూ పాడుకుంటారు.