ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త రుచితో "దొండకాయ పచ్చికారం కర్రీ" - ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!

దొండకాయతో ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

Tindora Pachi Karam Curry
Tindora Pachi Karam Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tindora Pachi Karam Curry : దొండకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఇందుకోసం ఎక్కువగా ఎండుకారం వాడుతుంటారు. అలా కాకుండా ఈసారి పచ్చికారంతో దొండకాయ కూర చేసి తింటే సూపర్ అనాల్సిందే. నోరూరించే ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ టేస్ట్​తో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. అంతేకాదు, ఒకసారి ఇలా చేశారంటే దొండకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు! మరి కమ్మని రుచితో ఘుమఘుమలాడే దొండకాయ పచ్చికారం రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

నిమిషంలోనే "పల్లీ చట్నీ" - ఈ ప్రీమిక్స్​ పొడి ఉంటే చాలు - ఎప్పుడంటే అప్పుడు రెడీ!

Dondakaya Pachi Karam
దొండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం - 1
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • కసూరి మెంతి - 1 టీ స్పూన్
Dondakaya Pachi Karam
పసుపు, కారం, ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కిలో దొండకాయలను బాగా కడిగి నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉంచాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక అల్లం ముక్క, 10 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Dondakaya Pachi Karam
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి పేస్టును వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలను వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Dondakaya Pachi Karam
దొండకాయలు (Getty Images)
  • దొండకాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
Dondakaya Pachi Karam
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • చివరన ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మెంతి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే పచ్చికారంతో ఘుమఘుమలాడే దొండకాయ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది.
  • ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంలో లేదా చపాతీల్లోకి సూపర్​ కాంబినేషన్!

అన్నంతో "కుర్​కురే" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!

"స్వీట్ కాదు హాట్ బిస్కెట్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే కొత్తగా ఇలా చేసివ్వండి!

TAGGED:

IVY GOURD PACHI KARAM RECIPE
TINDORA PACHI KARAM
దొండకాయ పచ్చికారం తయారీ
DONDAKAYA KURA PREPARE
DONDAKAYA PACHI KARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.