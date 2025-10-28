సరికొత్త రుచితో "దొండకాయ పచ్చికారం కర్రీ" - ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!
దొండకాయతో ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 3:23 PM IST
Tindora Pachi Karam Curry : దొండకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఇందుకోసం ఎక్కువగా ఎండుకారం వాడుతుంటారు. అలా కాకుండా ఈసారి పచ్చికారంతో దొండకాయ కూర చేసి తింటే సూపర్ అనాల్సిందే. నోరూరించే ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ టేస్ట్తో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. అంతేకాదు, ఒకసారి ఇలా చేశారంటే దొండకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు! మరి కమ్మని రుచితో ఘుమఘుమలాడే దొండకాయ పచ్చికారం రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం - 1
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- కసూరి మెంతి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో దొండకాయలను బాగా కడిగి నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉంచాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక అల్లం ముక్క, 10 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి పేస్టును వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలను వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- దొండకాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- చివరన ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మెంతి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే పచ్చికారంతో ఘుమఘుమలాడే దొండకాయ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది.
- ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంలో లేదా చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
