ఐటీ హబ్గా "విశాఖ" - సాగర తీరానికి క్యూ కట్టిన ప్రముఖ కంపెనీలు!
విశాఖకు తరలివస్తున్న ప్రముఖ కంపెనీలు - జోరుగా సాగుతున్న నిర్మాణాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 5:18 PM IST
IT Companies Investments in Visakha : విశాఖను ఐటీ హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు శరవేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతం సరికొత్త ఆర్థిక శక్తిగా అవతరించేలా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించి వడివడిగా వాటిని అమలు చేస్తోంది. అంతేకాక అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న సాంకేతిక మార్పులకు అనుగుణంగా ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించే దిశగా ముందుకెళ్తుంది. ఫలితంగా ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలు క్యూ కడుతున్నాయి.
ఇందులో భాగంగానే ప్రభుత్వంతో పలు ఐటీ కంపెనీలు ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ కంపెనీలు భూమి పూజలు నిర్వహించడంతో పాటు ఇప్పుడు అనుమతులు రావడంతో నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించాయి. ఈ పెట్టుబడులను కార్యరూపంలోకి తెచ్చేందుకు సర్కార్ ఎంతో చొరవ చూపింది. ఇందుకోసం వేగవంతమైన అనుమతుల ప్రక్రియ కీలకంగా మారింది. అంతేకాక ఎన్నో కంపెనీలు ఇక్కడికి వచ్చేందుకు దారి చూపింది.
కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 22 నెలల కాలంలోనే విశాఖలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు 22 కంపెనీలు తరలి వచ్చాయి. గత సంవత్సరం ఒకే రోజున తొమ్మిది కంపెనీలు భూమి పూజ నిర్వహించాయి. ఇందులో సత్వా వాంటేజ్ డెవలపర్స్, కాగ్నిజెంట్, ఏసీఎన్ ఇన్ఫోటెక్, ఇమాజిన్నోవేట్ టెక్ సొల్యూషన్, మదర్సన్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్, నాన్రెల్ టెక్నాలజీస్, ఫ్లూయెంట్ గ్రిడ్, క్వార్క్స్ టెక్నో సాఫ్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వంటివి ఉన్నాయి.
గత సంవత్సరం డిసెంబర్లో కాగ్నిజెంట్ భూమిపూజ రోజే తాత్కాలిక కార్యాలయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎనిమిది వందల మంది ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. కాగ్నిజెంట్కు కాపులుప్పాడలో భూములు కేటాయించారు. అక్కడ శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మించి ఎనిమిది వేల మందికి కొలువులు కల్పిస్తామని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. అయితే దీనిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చొరవ చూపడంతో 25,000ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని కాగ్నిజెంట్ సీఈవో రవికుమార్ మాటిచ్చారు. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవలే హరిత అపార్ట్మెంట్స్ పక్కన కాగ్నిజెంట్ పునాది పనులు చేపట్టింది.
- హిల్-2లో రహేజా సంస్థ ఫేజ్ల వారీగా అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఒప్పందం చేసుకున్న తర్వాత వచ్చే కంపెనీలు వెంటనే వచ్చేలా ఐటీ టవర్లు, మల్టీ టెనెంట్ ఆఫీస్ స్పేస్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఇది చూస్తుంది. ఈ సంస్థకు 2.5 ఎకరాలు కేటాయించగా అక్కడ కమర్షియల్ బిల్డింగ్ నిర్మాణ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.
- అంతేకాక హిల్ నెంబరు-2లో ఏసీఎన్ హెల్త్కేర్ ఆర్సీఎం సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు 1.07 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు. ఈ సంస్థ రూ.30 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. తద్వారా ఆరు వందల మందికి ఉపాధి ఇస్తామని ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ కంపెనీ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ను రహేజా సంస్థ చేపడుతోంది.
- వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్(డబ్ల్యూటీసీ) భవనానికి మైనింగ్ అనుమతులు వచ్చాయి. దీంతో గ్రావెల్ తవ్వి భూమిని చదును చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఇమాజిన్నోవేట్ టెక్ సొల్యూషన్స్ సంస్థ రూ.140 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఫలితంగా 2,600మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. సంస్థ కార్యాలయం కోసం 3.32 ఎకరాల్లో చదును పనులు పూర్తవ్వగా పునాదులు తవ్వి కన్స్ట్రక్షన్ పనులు చేపట్టనుంది.
- కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నగరానికి తిరిగొచ్చిన ఐబీఎం కంపెనీ ఐస్ప్రౌట్తో కలిసి ఇసుకతోటలోని లాన్సెమ్ స్క్వేర్లో ఆఫీస్ను ప్రారంభించడంతో పాటు శాశ్వత భవనాన్ని నిర్మించేందుకు భూమి కోసం కసరత్తు చేస్తున్నారు.
- ఇప్పటికే నగరంలో అమెజాన్ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తోంది. భవిష్యత్లో అమెజాన్ కంపెనీ కూడా శాశ్వత క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
- సెయిల్స్ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ భవన నిర్మాణ ప్లాన్ అనుమతులను ఇటీవల పొందడంతో ఆ సంస్థ పనులను ప్రారంభించింది.
ముఖ్య వివరాలు :
- మొత్తం కంపెనీలు : 22
- పెట్టుబడులు : రూ.10,602కోట్లు
- ఉద్యోగావకాశాలు : 1.10లక్షలు
- భూ కేటాయింపులు : 169.87 ఎకరాలు (సుమారు)
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