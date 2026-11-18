ఉద్యోగాలు వదిలేసిన 'సాఫ్ట్వేర్ జంట' - సొంత వ్యాపారంతో రూ.56లక్షల ఆదాయం!
'వెల్ఫెడ్' హెల్దీ ఫుడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ స్టార్టప్ - త్వరలో హైదరాబాద్లోనూ విస్తరించే అవకాశం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:46 PM IST
WELL FED BANGALORE : అధిక పని వేళలు, పని ఒత్తిడి, స్వయంగా వంట చేసుకునే సమయం లేకపోవడం, నచ్చిన ఫుడ్ బయట దొరక్కపోవడం వంటి సమస్యలు ఉద్యోగులకు సర్వసాధారణం. ఈ సమస్యల నుంచే పుట్టుకొచ్చింది 'వెల్ఫెడ్' ఆహార సంస్థ. స్వయంగా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులైన దియా కృష్ణకుమార్, ఆదిత్య నటరాజన్, 'వెల్ఫెడ్' అనే హెల్దీ ఫుడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ స్టార్టప్ను ఆవిష్కరించి జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్ 2026 వరకు రూ.56 లక్షల ఆదాయాన్ని ఆర్జించారు.
దియా, ఆదిత్య బెంగళూరులో కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివారు. ఒకే ఐటీ కంపెనీలో తమ కెరీర్ను ప్రారంభించారు. కార్పొరేట్ రంగంలో మూడేళ్లకు పైగా పనిచేసిన తర్వాత అధిక పనిభారం, బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటించడం వారికి చాలా కష్టంగా మారింది. ఎక్కువ గంటలు పనిచేయడం వల్ల వంట చేయడానికి సమయం లేక తరచుగా టేక్అవే ఆహారంపై ఆధారపడ్డారు.
ఇంట్లో వంట చేయడం ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుందని గమనించి పోషకాహారం, సరసమైన ధరలో లభించే, రోజూ ఇంట్లో వండుకున్నట్లుగా ఉండే భోజనాన్ని ప్లాన్ చేశారు. ఈ మేరకు లంచ్, డిన్నర్ అందించే మీల్ సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ కోసం వారి అన్వేషణ ప్రారంభించారు. చాలా మంది పప్పు, కూరగాయలు, రోటీ, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే వంటకాలు కోరుకుంటున్నట్లు గుర్తించారు. కానీ, అలాంటి సేవలేమీ అందుబాటులో లేవని తెలుసుకుని స్వయంగా ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
రూ.15 లక్షలతో ప్రారంభం
దియా, ఆదిత్య సెప్టెంబర్ 2024లో తమ ఉద్యోగాలను వదిలి రూ.15 లక్షల పెట్టుబడితో 'వెల్ఫెడ్'ను ప్రారంభించారు. వీరిద్దరితో పాటు ఒక పోషకాహార నిపుణుడు, ఒక చెఫ్, ఒక హెల్పర్, డెలివరీ వ్యక్తిని చేర్చుకున్నారు. పోషకాహార నిపుణుడు భోజనాన్ని ప్రణాళిక చేసి, వాటి పోషక విలువలను లెక్కించారు. ముందుగా తమ ప్రొడక్ట్ పై అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడానికి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులకు పంపించారు. సానుకూల స్పందన రావడంతో మరింత ప్రోత్సాహం లభించింది.
మెనూలో పప్పు, ఆలూ, గోబీ, జొన్న రొట్టె, చికెన్, చోలే చాట్ వంటి వంటకాలతో పాటు, పనీర్, టోఫు, సోయా, చికెన్ వంటి ప్రోటీన్ చేర్చారు. వీటికి తోడు వైవిధ్యం కోరుకునే కస్టమర్ల కోసం, ర్యాప్లు, బిర్యానీలు, ఇండో-చైనీస్ వంటకాలు కూడా మెనూలో చేర్చారు. ఈ క్రమంలో బెంగళూరుకు చెందిన ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ ఈ స్టార్టప్ గురించి ఒక రీల్ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడం వైరల్గా మారింది. ఫలితంగా వెల్ఫెడ్ తన మొదటి 100 మంది కస్టమర్లను సంపాదించుకోవడానికి సహాయపడింది. ఫుడ్ డిస్పోజబుల్ ప్యాకేజింగ్కు బదులుగా స్టీల్ లైనింగ్తో కూడిన పునర్వినియోగ లంచ్ కంటైనర్లను ఎంచుకుని వాటిని మహారాష్ట్రలోని ఒక తయారీదారు నుంచి తెప్పించుకున్నారు.
బలమైన ఆదాయ వృద్ధి
వెల్ఫెడ్ తన కార్యకలాపాల తొలి సంవత్సరంలో సుమారు రూ.45లక్షలు సంపాదించగా, ఈ సంవత్సరంలో జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్ 2026 మధ్య రూ.56 లక్షలు నమోదు చేసింది. కేవలం తొమ్మిది నెలల్లోనే తన మొదటి సంవత్సరం ఆదాయాన్ని అధిగమించింది. వెల్ఫెడ్ ప్రస్తుతం మూడు సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. మూడు రోజుల ట్రయల్ ప్లాన్ ధర ఒక్కో భోజనానికి రూ. 289, రెండు వారాల ప్లాన్ ధర ఒక్కో భోజనానికి రూ. 279, నెలవారీ ప్లాన్ ధర ఒక్కో భోజనానికి రూ.269 ధర నిర్ణయించారు. అన్ని ప్లాన్లలో లంచ్, డిన్నర్, ఫ్రీ డెలివరీ సదుపాయంతో పాటు పోషకాహార నిపుణుడి నుంచి సలహాలు, సూచనలు అందుతాయి.
విస్తరణ ప్రణాళికలు
వెల్ఫెడ్ సేవలను బెంగళూరు అంతటా విస్తరించాలని, వంటగది సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని భావిస్తున్నారు. నగరంలోని ఐటీ, స్టార్టప్ ప్రాంతాలకు ఆవల ఉన్న వినియోగదారులను కూడా చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కంపెనీ అదనపు ఆహార ఎంపికలు, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే పదార్థాలను చేర్చడంపై కొత్త భోజనాలను పరిశీలిస్తోంది. భవిష్యత్లో హైదరాబాద్లోనూ విస్తరించాలని ఆలోచిస్తున్నారు.
ఇవీ చదవండి :