"ISRO అంతరిక్ష హ్యాకథాన్ 2026" - టెక్ విద్యార్థులకు సువర్ణావకాశం!
దరఖాస్తుల స్వీకరణ మొదలైంది - 'స్పేస్ టెక్' ఆశావహుల కెరీర్లో మైలురాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 7:29 PM IST
BHARATIYA ANTARIKSH HACKATHON 2026 : ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ (ISRO) భారతీయ అంతరిక్ష హ్యాకథాన్ -2026 మూడో ఎడిషన్ ప్రారంభించింది. అంతరిక్ష సాంకేతికత, వాతావరణ పరిష్కారాల్లో నూతన ఆవిష్కరణలు చేయడానికి, భారతీయ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా జూలై 11న ఈ హ్యాకథాన్ జరగనుంది. Hack2Skill సహకారంతో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో AI/ML, అంతరిక్ష శాస్త్రం, జియోస్పేషియల్ విభాగాల్లో 15 ఛాలెంజ్లు ఉంటాయి.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమంలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (UG) నుంచి పీహెచ్డీ విద్యార్థుల వరకు (వ్యక్తులుగా లేదా 3-4 సభ్యులున్న బృందాలుగా) ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉంటుందని ఇప్పటికే వివిధ ఉద్యోగాల్లో కొనసాగుతున్న వారికి అనుమతి లేదని ఇస్రో స్పష్టం చేసింది. విద్యా రంగంలో ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశమని నొక్కి చెబుతూ, ఉద్యోగ నిపుణులకు ఇందులో పాల్గొనేందుకు అనుమతి లేదని స్పష్టం చేసింది.
చంద్రుడి 'డబ్లీ షాడోడ్ క్రేటర్స్' కింద మంచు నిక్షేపాలు- ఇస్రో పరిశోధనలో ఇంట్రెస్టింగ్ అంశాలు
చంద్రయాన్-2 డేటాను ఉపయోగించి చంద్రునిపై మంచును గుర్తించడం, AI-ఆధారిత వాతావరణ నమూనా వంటి తదుపరి తరం అంతరిక్ష అన్వేషణ సవాళ్లను పరిష్కరించడమే ఈ హ్యాకథాన్ లక్ష్యం. తద్వారా ఇది ఆచరణాత్మక అంతరిక్ష సాంకేతిక అనువర్తనాలకు ఒక ప్రత్యేక వేదికగా నిలుస్తుంది.
రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ
అంతరిక్ష హ్యాకథాన్'26 రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ https://hack2skill.com/event/bah2026/ జూన్ 10న ప్రారంభమైంది. చివరి తేదీ జులై 1 కాగా, ఎంపికైన వారి జాబితా జులై 20న ప్రకటించనున్నారు. ఆగస్టు 6,7 తేదీల్లో గ్రాండ్ ఫినాలే ఉంటుంది. పాల్గొనేవారు తప్పనిసరిగా ఇస్రో పోర్టల్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవాలి. అకడమిక్ గుర్తింపు కలిగిన భారతీయ విద్యార్థులకు మాత్రమే అర్హత ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో జట్టు సభ్యులను ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎటువంటి మార్పులకు అనుమతి ఉండదు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా, తమ పరిష్కార విధానాన్ని వివరిస్తూ ఒక ప్రతిపాదన పత్రాన్ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
సవాళ్ల విశ్లేషణ
ఏఐ-ఆధారిత వాతావరణ డిజిటల్ ట్విన్ : పర్యావరణ శాస్త్రంతో ఏఐని మిళితం చేస్తూ, ఉపశమన వ్యూహాలను రూపొందించడం. ఈ మేరకు జాతీయ డేటాసెట్లను ఉపయోగించి భారతదేశ వాతావరణం డైనమిక్ మోడల్ను అభివృద్ధి చేయడం.
చంద్రుడిపై మంచును గుర్తించడం : భవిష్యత్ ఇస్రో రోవర్ మిషన్లకు కీలకమైన, చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతాల్లో మంచును గుర్తించడానికి జట్లు చంద్రయాన్-2 రాడార్/ఇమేజరీ డేటాను విశ్లేషించాలి.
బాహ్య గ్రహాలను గుర్తించడం : సుదూర గ్రహాలను గుర్తించడానికి, ఖగోళ కాంతి వక్రరేఖల నుంచి శబ్దాన్ని (నాయిస్) వడపోసే AI అల్గారిథమ్లను రూపొందించడం. తద్వారా అంతరిక్ష టెలిస్కోపీ సామర్థ్యాలను మెరుగుపర్చడం.
AI ద్వారా పట్టణ ఉష్ణోగ్రతల నివారణ, ఉపగ్రహ చిత్రాల రిజల్యూషన్ పెంపు, ఆదిత్య-L1 డేటాను ఉపయోగించి సౌర మంటల అంచనా, బహుళ-సెన్సార్ ఉపగ్రహ విశ్లేషణ ద్వారా పంటల పర్యవేక్షణ వంటివి ఇతర సవాళ్లు.
బహుమతులు, ప్రయోజనాలు
ఎంపికైన అభ్యర్థులు, జట్లు హ్యాకథాన్కు హాజరయ్యేందుకు II AC తరగతి ప్రయాణ చార్జీలు, ఇస్రో కేంద్రాలలో ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది 'స్పేస్ టెక్' ఆశావహుల కెరీర్కు ముఖ్యమైన ప్రోత్సాహం అని చెప్పుకోవచ్చు.
విజేత జట్లు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల నుంచి ప్రత్యక్ష మార్గదర్శకత్వం, అంతరిక్ష డేటాపై అవగాహన లభిస్తుంది. ఇది అసమానమైన R&D అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇక సర్టిఫికెట్లు, ఇస్రో వేదికలపై ప్రాజెక్ట్ ప్రదర్శనలు పాల్గొనే వారికి కెరీర్ మైలురాళ్లుగా నిలుస్తాయి.
ఉపగ్రహ డేటా ప్రాసెసింగ్ కోసం పైథాన్ లైబ్రరీల వంటి ఓపెన్-సోర్స్ సాధనాలను ఉపయోగించుకోవాలి. వాస్తవ అంతరిక్ష కార్యక్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా తమ పరిష్కారాలను సందర్భోచితంగా మార్చుకోవడానికి ఇస్రో గత మిషన్లను అధ్యయనం చేయాలి.
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