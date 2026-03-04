విద్యార్థులకు "ఇస్రో" బంపర్ ఆఫర్ - ప్రత్యేక శిక్షణతో పాటు ప్రయాణం, భోజనం, వసతి ఉచితం!

ETV Bharat / offbeat

Published : March 4, 2026 at 12:52 PM IST

Yuvika 2026 Online Applications : అంతరిక్షం అంటే ఏమిటి? అక్కడికి శాటిలైట్లను ఎలా పంపిస్తారు? ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లే రాకెట్లను భూమి పైనుంచి ఎలా నియంత్రిస్తారు? ఇలాంటి అనేక సందేహాలు విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంటాయి. జీఎస్​ఎల్​వీ, పీఎస్​ఎల్​వీ అంటే ఏమిటి? వాటి మధ్య తేడాలు ఎలా ఉంటాయి? అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థి దశలోనే అంతరిక్ష పరిజ్ఞానంపై అవగాహన కల్పించడం ద్వారా భావి శాస్త్రవేత్తలను తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో ఇస్రో యంగ్‌ సైంటిస్ట్‌ యువ విజ్ఞానిక (యువికా- 2026)అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. తద్వారా ఎంపికైన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణ అందించనుంది.

"యువిక్ 2026" యంగ్ సైంటిస్ట్ ప్రత్యేక శిక్షణకు ఎలా హాజరు కావాలి? దరఖాస్తు విధానం, ఇస్రో ప్రాధామ్యాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

శిక్షణ కేంద్రాలివే :

  • తెలంగాణ - హైదరాబాద్
  • ఆంధ్రప్రేదేశ్ - సూళ్లూరుపేట
  • కేరళ - తిరువనంతపురం
  • గుజరాత్​ - అహ్మదాబాద్
  • మేఘాలయా - షిల్లాంగ్
  • ఉత్తరాఖండ్ - దెహ్రాదూన్
  • కర్ణాటక - బెంగళూరు

దరఖాస్తు చేయడం ఇలా

  • ఇస్రో ప్రత్యేక శిక్షణకు 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు మాత్రమే అర్హులు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల విద్యార్థులు ఎవరైనా సరే దరఖాస్తు చేయవచ్చు కానీ, గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
  • దరఖాస్తు కోసం ఇస్రో అధికారిక వెబ్​సైట్​ https://jigyasa.iirs.gov.in/yuvika క్లిక్ చేసి వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. ముందుగా ఆన్​లైన్ క్విజ్​లో పాల్గొంటే వచ్చిన స్కోరు ఆధారంగా 10 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 8వ తరగతిలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా 50 శాతం, ఎన్​సీసీ, ఎన్​ఎస్​ఎస్ కలిగి ఉంటే మరో 5 శాతం, ఇప్పటికే వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనల్లో పాల్గొన్న వారికి 10 శాతం, గ్రామీణ విద్యార్థులకు 15 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. దరఖాస్తులో వివరాలు, వెయిటేజీ ఆధారంగా ఏప్రిల్​ 13న తొలి జాబితా, 20న రెండో జాబితా విడుదల చేస్తారు.
  • ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ మార్చి 31 కాగా, ఎంపికైన విద్యార్థులు తమకు కేటాయించిన శిక్షణా కేంద్రాల్లో మే 11 నుంచి 22 వరకు నిర్వహించే 'యువికా'లో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు భోజన, వసతి, రవాణా ఖర్చులను ఇస్రో భరిస్తుంది.
  • అంతరిక్ష విజ్ఞానం, రాకెట్ల నిర్మాణం, ఉపగ్రహాల నమూనా, శాస్త్రవేత్తలతో ముఖాముఖి, రిమోట్‌ సెన్సింగ్‌ డీప్‌ స్పెస్‌ప్రోబ్స్, రోవర్లు, ల్యాండర్లు, గ్రహాల మినరాలజీ, మ్యాపింగ్‌ లాంటి అంశాలపై ప్రాథమిక అవగాహన కల్పించనుంది.
  • 9వ తరగతి విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉండగా, ఎంపికైన విద్యార్థులతో పాటు తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరికి ప్రవేశం కల్పించనున్నారు.

