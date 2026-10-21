ఎడారిలో చేపల పెంపకం - రీసైక్లింగ్ వాటర్తో 'వైన్' పారిస్తున్న ఇజ్రాయిల్!
వ్యవసాయంలో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న అతి చిన్నదేశం - ప్రపంచస్థాయిలో ఎగుమతులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 2:14 PM IST
Agriculture in Israel Technology : ఇజ్రాయిల్లో 60శాతం భూభాగం ఎడారి ప్రాంతమే. నెగెవ్, జుడియన్, ఆరావా, జిన్ ఎడారులున్నప్పటికీ వ్యవసాయంలో అద్భుతాలను ఆవిష్కరిస్తోంది. ఏడారిలో ఏకంగా చేపల పెంపకాన్ని చేపట్టి ప్రపంచదేశాలను అబ్బురపరుస్తోంది. సూపర్ ఎల్నినో వంటి విపత్కర పరిస్థితుల కారణంగా ఇండియా సహా అనేక దేశాలు అల్లాడుతున్నా వినూత్న ఆవిష్కరణల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
నీటి పొదుపు
ఇజ్రాయెల్ చట్టాల ప్రకారం నీటి వనరులపై పూర్తి హక్కులు ప్రభుత్వానివే కావడంతో ఇష్టారాజ్యంగా బావులు, బోర్లు తవ్వడం నేరం. నీటి దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటైన వాటర్ పోలీసులు నిరంతర తనిఖీలు కొనసాగిస్తుంటారు. కేటాయించిన నీటి కంటే తక్కువ వాడుకునే రైతులకు వాటర్ క్రెడిట్స్ లభిస్తాయి. వీటిని నగదుగా మార్చుకునే అవకాశమూ ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా, గృహ వినియోగ మురుగునీటిలో 86 శాతం వరకు శుద్ధి చేస్తోంది. రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అనే పక్రియతో డీశాలినేషన్ చేయడం వల్ల అత్యంత చౌకగా మంచినీటిని సిద్ధం చేసుకోగలుగుతోంది.
పారిస్లో యథేచ్ఛగా దుకాణాల దోపిడీ - సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో లగ్జరీ, బ్రాండెడ్ వస్తువులు!
పిల్లలకు పాఠశాల స్థాయిలోనే నీటి పొదుపు చర్యలను నేర్పించడంతోపాటు దేశంలో నీటిని ఆదా చేసే డ్యూయల్ ఫ్లష్ టాయిలెట్లను ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. నీటి ప్లాంట్లపై శత్రు దేశాలు సైబర్ దాడులకు పాల్పడకుండా అడ్డుకోవడానికి భద్రతా దళాల్లోని సైబర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటుంది.
కఠిన భౌగోళికత ఉపయోగించుకొని
ఓ వైపు మృత సముద్రం, ఎర్ర సముద్రం, మధ్యధరా సముద్రం.. మరోవైపు సముద్ర తీరాల్లో ఎడారులున్న అరుదైన భౌగోళిక పరిస్థితి ఇజ్రాయెల్ది. 'సీ ఆఫ్ గాలిలీ'కి తోడు డెడ్సీ తీరంలో జుడియన్, ఎర్ర సముద్రం వద్ద నెగెవ్ ఎడారులున్నాయి.
ఇక్కడి నీరు వందల మీటర్ల లోతులో, దాదాపు 37 డిగ్రీలకు పైగా వేడి, కాస్త ఉప్పగా ఉంటుంది. వీటిని బోర్లు, పైపు లైన్లతో ట్యాంకుల్లో నింపి తిలాపియా, సీబాస్, బరముండి వంటి జాతుల చేపలతో పాటు మరికొన్ని రకాల రొయ్యలను పెంచుతారు.
అవసరమైనప్పుడు ఆక్సిజన్ అందిస్తూ, వాటర్ సైక్లింగ్ చేస్తూ వినియోగిస్తారు. చేపల విసర్జకాలతో ఉన్న నీటిని ఆలివ్ తోటలకు ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇజ్రాయెల్ రొయ్యలకు డిమాండ్ తక్కువే అయినప్పటికీ దేశీయంగా వీటి వినియోగం ఎక్కువగా ఉంది.
భౌగోళిక పరిస్థితులకు తగినట్లు పంట్లలో మార్పులు
ఇజ్రాయెల్ తన భౌగోళిక పరిస్థితికి తగిన కింగ్ ఆఫ్ డేట్స్గా పిలిచే మెడ్జూల్ ఖర్జూరను సైతం ఎడారుల్లో సాగు చేస్తోంది.
ఈ రకం ఖర్జూరాల ఎగుమతిలో భారీ మార్కెట్ షేర్ను ఇజ్రాయెల్ సొంతం కాగా, తక్కువ నీటితో పండేలా చెర్రీ టమాటోలు, సుదీర్ఘకాలం నిల్వ ఉండే క్యాప్సికం పంటను జన్యుమార్పులతో సృష్టించింది. సూపర్ స్వీట్ మిరపకాయలను ఇజ్రాయెల్ తయారు చేసింది. నీటి వినియోగం అధికంగా ఉండడం వల్ల పామాయిల్ సాగును ఇక్కడ ప్రోత్సహించరు. బదులుగా ఆలివ్ సాగుకు డిమాండ్ ఎక్కువ. పంటల సాగులో అత్యధికశాతం రీసైక్లింగ్ నీటినే వినియోగిస్తారు. మట్టి కూడా వాడని ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో సాగు చేసే డిజర్ట్ రోజ్లను ఐరోపా దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. ఇక ఉప్పునీటిలో పండే క్యారెట్, నీటి వినియోగం తక్కువగా ఉండే పండ్ల రకాల సాగుకీ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
ఎడారి నుంచి ప్రపంచ స్థాయి వైన్
ఇజ్రాయెల్ వ్యవసాయంలో ద్రాక్ష తోటల నుంచి ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యత కలిగిన వైన్ ఉత్పత్తి చేస్తారు. నెగెవ్ ఎడారి మధ్యలో కంప్యూటరైజ్డ్ టెక్నాలజీతో సెన్సర్ల ద్వారా అతి తక్కువ నీటిని ఉపయోగిస్తూ ద్రాక్ష తోటలను పెంచారు. ఈ ఎడారిలో 60కిపైగా వైన్ తయారీ కేంద్రాలు ఉండగా, ఏటా 10 లక్షలకుపైగా బాటిల్స్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ప్రపంచం వ్యాప్తంగా వైన్ ఉత్పత్తి, నాణ్యతలో నెగెవ్ కూడా టాప్ ప్లేస్లో ఉంటుంది.
మనం నేర్చుకోవచ్చా?
ఇజ్రాయెల్ సాగు విధానాలు, నీటి సంరక్షణ పద్ధతులను ఇక్కడ కూడా అమలు చేయొచ్చు. దాదాపు 35 ఇండో- ఇజ్రాయెల్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లు భారత్లోని 21 రాష్ట్రాల్లో విశేష సేవలందిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కుప్పం, గుండ్లపల్లి, జీడిమెట్ల, ములుగు, గరమెళ్ల పాడుల్లో ఇజ్రాయిల్ సాగు విధానాలపై శిక్షణ ఉంటుంది.
ఏ నగరంలో ఎలాంటి మొక్కలు నాటాలి? - "గాంధీనగర్, ఐఐటీ" పరిశోధకులు ఏమన్నారంటే!
పాస్పోర్టుకు దరఖాస్తు చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!