ఎడారిలో భారీగా ద్రాక్షా తోటలు - ఇజ్రాయిల్ టెక్నాలజీ ఇదే!
- అంతర్జాతీయ వైన్ రీజియన్గా గుర్తింపు పొందిన "నెగేవ్ ఎడారి" - చుక్క నీరు కూడా వృథా కాకుండా కంప్యూటర్ టెక్నాలజీతో వ్యవసాయం!
Published : May 20, 2026 at 5:29 PM IST
Israel Grapes Farming : ఎడారిలో చుక్క నీరు కనిపించదు. ఇంకా చెప్పాలంటే సాధారణ నేల కూడా ఉండదు. కనుచూపు మేరలో గుట్టలు గుట్టలుగా ఇసుక మేటలు వేసి కనిపిస్తుంది. ఏడాది మొత్తం కలిపినా కూడా 100 మిల్లీ లీటర్ల వర్షం పడదు! ఇలాంటి చోట భారీస్థాయి నీటి కాల్వలు కూడా ఆవిరైపోతాయి. మరి, అలాంటి చోట ఇజ్రాయెల్ వ్యవసాయం చేస్తోంది! ద్రాక్షా తోటలు సాగు చేస్తోంది! సాదాసీదాగా కాదు, ఏకంగా.. అంతర్జాతీయ వైన్ రీజియన్గా గుర్తింపు పొందే స్థాయిలో గ్రేప్స్ పండిస్తోంది! మరి, ఇది ఎలా సాధ్యమైంది? ఇంతకీ ఎడారిలోని పొలానికి నీళ్లు ఎలా సరఫరా చేస్తోంది? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇజ్రాయిల్ దేశంలో దాదాపు 60 శాతం భూమి ఎడారి రూపంలోనే ఉంది. దీన్నే నెగేవ్ ఎడారి అని పిలుస్తారు. కేవలం 40 శాతం మాత్రమే సాధారణ నేలగా ఉంది. అయినా సరే, ఎందుకూ పనికిరాదని భావించే ఆ ఎడారిలోనే సిరులు పండిస్తోంది. ప్రధానంగా ద్రాక్షా తోటల పెంపకంలో ప్రపంచ స్థాయిలో నిలిచింది. అంతర్జాతీయంగా ప్రధాన వైన్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలుగా ఉన్న షాంపెయిన్, నాపా వ్యాలీ, చియాంటీ వంటి ప్రాంతాల సరసన ఇజ్రాయెల్ నెగేవ్ నిలిచింది! ఇజ్రాయెల్ సర్కారు సహకారంతో.. ప్రైవేట్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అయిన "మెరేజ్ ఫౌండేషన్" గత నాలుగేళ్లుగా భారీస్థాయిలో ద్రాక్ష తోటలు సాగుచేస్తుండడం వల్లే ఈ ఘనత సాధ్యమైంది.
ఇంతకీ ఎడారిలో ఎలా?
ఎడారిలో పంటలు పండించడానికి ఇజ్రాయెల్ "బిందు సేద్యం" పద్ధతిని ఎంచుకుంది. అదికూడా సాదాసీదాగా కాదు. కంప్యూటరైజ్డ్ టెక్నాలజీని అనుసంధానం చేసింది! నీటి వనరుల నుంచి ఒక్క చుక్కకూడా వృథా కాకుండా మొక్క వేర్లను చేరేలా అద్భుత సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసింది. నెటాఫిమ్ ఇండియా ప్రకారం ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
డీశాలినేషన్ :
ముందుగా సముద్రపు నీటిని డీశాలినేషన్ (శుద్ధి) చేసి, రిజర్వాయర్లకు తరలిస్తారు. అక్కడే ఫిల్ట్రేషన్ చేస్తారు. నీటిలోని నాచు, ఇసుక, చెత్తాచెదారం వంటివి పైపులను బ్లాక్ చేయకుండా 'డిస్క్ ఫిల్టర్లు' లేదా 'శాండ్ ఫిల్టర్ల' ద్వారా వాటర్ను శుద్ధి చేస్తారు.
ఫెర్టిగేషన్ :
నీటిని శుద్ధిచేయడం పూర్తయిన తర్వాత.. ఆ నీటిలోనే మొక్కలకు అవసరమైన ఎరువులను లిక్విడ్ రూపంలో కలుపుతారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఇలా వాటర్, ఎరువులు మిక్స్ చేసిన పంపింగ్ స్టేషన్లో కంప్యూటరైజ్డ్ వాల్వ్స్ ఉంటాయి. ఇవి పొలంలో ఫిక్స్ చేసిన సెన్సార్ల నుంచి అందే డేటా ఆధారంగా పనిచేస్తాయి. ఆ డేటాను బేస్ చేసుకొని మొక్కలకు ఎంత నీరు రిలీజ్ చేయాలి? ఎంత ప్రెజర్తో వదలాలి? అనేదాన్ని ఆటోమేటిక్గా నియంత్రిస్తాయి.
పంపింగ్ :
కంట్రోల్ స్టేషన్ నుంచి నీరు ముందుగా మెయిన్ పైపుల నుంచి పొలానికి చేరుకుంటుంది. అక్కడ సబ్ పైప్స్ ద్వారా తోటలోని ప్రతీ వరసకు విడిపోతుంది. ఆ నీరు నేలలో ఏర్పాటు చేసిన డ్రిప్ పైపుల ద్వారా నేరుగా మొక్క వేరు మీదనే పడతాయి. ఇలా ప్రతీ మొక్కకు సమానంగా నీటిని అందిస్తారు. పైన చెప్పుకున్నట్టుగా.. సెన్సార్ల సాయంతో అవసరమైనంత వేగంగా మాత్రమే వాటర్ రిలీజ్ అవుతంది. అలా చుక్క చుక్కగా.. గంటకు 1 నుంచి 2 లీటర్ల నీరు మాత్రమే బయటకు వస్తుంది.
చెట్టు వేర్ల వద్ద మట్టిలో ఏర్పాటు చేసిన "సాయిల్ మాయిశ్చర్ సెన్సార్లు" తేమ శాతాన్ని నిరంతరం గమనిస్తూనే ఉంటాయి. మట్టి పూర్తిగా తడిస్తే వెంటనే, ఆ సమాచారాన్ని మెయిన్ కంప్యూటర్కు పంపిస్తాయి. దాంతో అటేమేటిగ్గా వాటర్ సప్లై నిలిచిపోతుంది. ఇలా ప్రతి చుక్కనూ లెక్కగట్టి, వృథా అనేదే లేకుండా ఇజ్రాయెల్ ఎడారిలోనూ అద్భుతాలు చేస్తోంది.
అత్యంత నాణ్యత కలిగిన వైన్ :
ఎడారి ప్రాంతంలో ద్రాక్ష తోటల పెంపకం అంత ఈజీగా ఏమీ సాధ్యం కాలేదని మెరేజ్ ఫౌండేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నికోల్ చెప్పారు. ఎన్నో సవాళ్లను ఫేస్ చేసినట్టు తెలిపారు. అయినప్పటికీ రైతులు, వైన్ మేకర్స్ వెనుదిరగకుండా పనిచేసి, అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారని అన్నారు. ప్రస్తుతం నెగేవ్లో దాదాపు 60కి పైగా వైన్ తయారీ సెంటర్లు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా సంవత్సరానికి 10 లక్షలకు పైగా వైన్ బాటిల్స్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక నాణ్యత కలిగిన వైన్ తయారీ కేంద్రంగా నెగేవ్ పేరు పొందిందని అన్నారు.
