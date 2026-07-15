పిల్లి ఎదురైతే అశుభమా? - ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తున్నారా?
పిల్లి ఎదురు కావడంపై ఎవరి నమ్మకాలు వారివి - అదృష్టంగా భావిస్తున్న జపనీయులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 2:56 PM IST
Cat on The Way : ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తున్నపుడు దారికి అడ్డంగా నల్ల పిల్లి రావడం వల్ల మీరు ఎప్పుడైనా మీ బైక్, కారును ఆపారా? మీరొక్కరే కాదు! భారతదేశంలో ఈ పురాతన నమ్మకం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మొదలుకుని అదే దారిలో మరొకరు వెళ్లే వరకు వేచి ఉండటం సర్వసాధారణమైపోయింది. నిత్యం లక్షలాది నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తోన్న ఈ నమ్మకం వెనుక దాగిన రహస్యం ఏంటి?
పిల్లులు, ముఖ్యంగా నల్ల పిల్లులు దురదృష్టాన్ని తెస్తాయనే నమ్మకం కేవలం భారతదేశంలోనే పుట్టలేదు. దీని మూలాలు మధ్యయుగ ఐరోపాకు చెందినవి. అక్కడ నల్ల పిల్లులను మంత్రగత్తెలు, క్షుద్రవిద్య, దెయ్యంతో ముడిపెట్టేవారు. మంత్రగత్తెలు రాత్రిపూట ఎవరికీ కనపడకుండా తిరగడానికి నల్ల పిల్లులుగా రూపాంతరం చెందగలరని ప్రజలు నమ్మేవారు. వలసవాదం, సాంస్కృతిక మార్పిడి వ్యాపించినప్పుడు, అటువంటి మూఢనమ్మకాలు భారతీయ సమాజంలోకి చొచ్చుకుపోయి, స్థానిక శకునాలు, జ్యోతిష్య ఆధారిత నమ్మకాలతో కలిసిపోయాయి.
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ఈ నమ్మకం పిల్లులు చెడ్డవని చెప్పడం కన్నా సమయం, వెళ్తున్న ప్రాంతం, దిశకు సంబంధించినది అని చాలా మంది పేర్కొంటున్నారు. ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే క్షణమే దాని ఫలితాన్ని నిర్ణయిస్తుందని జ్యోతిష్యం చెప్తుంది. అందుకే పిల్లి ఎదురైనపుడు దానిని అంతరాయంగా భావిస్తే కాసేపు ఆగి ప్రయాణాన్ని పునప్రారంభిస్తారు. లేదా చాలా మంది వాయిదా వేస్తుంటారు. మరికొందరు మరో శుభ ముహూర్తం చూసుకుని పని ప్రారంభిస్తుంటారు.
పిల్లి ఎదురైతే అశుభమం అని కొందరు అనుకుంటుంటే అది చాలా అదృష్టాన్ని కలిగిస్తుందని జపనీయులు విశ్వసిస్తుంటారు. జపాన్లో నల్ల పిల్లి మీ దారికి అడ్డంగా రావడం అంటే శ్రేయస్సు రాబోతోందని అర్థం. ఇక పిల్లి ఎదురవడం ఊహించని సంపద లేదా కొత్త అతిథి త్వరలో వస్తారని స్కాట్లాండ్ ప్రజలు భావిస్తుంటారు. ప్రాచీన ఈజిప్టులోనూ పిల్లులను రక్షణ, సంతానోత్పత్తి, ఆనందానికి ప్రతీక అయిన 'బాస్టెట్' దేవతతో ముడిపడి ఉన్న పవిత్ర జీవులుగా పూజించేవారు. నల్ల పిల్లిని పెంచుకోవడం దైవ ఆశీస్సులను తెస్తుందని నమ్మేవారు.
పిల్లులు పెంపుడు జంతువులు. ఇవి మనుషుల వాసనబట్టి వారిని గుర్తించి మెలుగుతుంటాయి. అవి ఆకలితో ఉన్నపుడు తప్ప నిశ్శబ్దంగా, రహస్యంగా ఉంటాయి. చీకటిలో శబ్దం లేకుండా కదలడం వల్ల వాటిపై భయం ఏర్పడింది. అందులోనూ నలుపు రంగు రక్షణ, భయం రెండింటికీ చిహ్నంగా మారింది. వివిధ దేశాల్లో భిన్న రకాలుగా భావిస్తుంటారు. అంతే తప్ప అందులో ఎలాంటి రుజువులు లేవు.
విజ్ఞాన శాస్త్రం దీనిని మూఢనమ్మకం అని స్పష్టం చేస్తోంది. ఒక పిల్లి రోడ్డు దాటిన తర్వాత ఏదైనా చెడు జరిగినప్పుడు ప్రజలు ఆ రెండింటినీ ముడిపెట్టి పోలుస్తుంటారు. ఇది గతంలో ఉన్న అపోహ మరింత బలపడేందుకు కారణమవుతుంది. నిజానికి పిల్లులు మానవ మూఢనమ్మకాల గురించి ఏమాత్రం తెలియకుండా కేవలం తమ సహజ ప్రవృత్తిని అనుసరించే జంతువులు.
నల్ల పిల్లి శకునమా? లేక వరమా? అనేది పూర్తిగా మీరు దేనిని నమ్ముతారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికత, మూఢనమ్మకాలు కలిగిన మన దేశంలో ఇటువంటి నమ్మకాలు సర్వసహజం. ఇవి జంతువుల కంటే మానవ మనస్తత్వం గురించి ఎక్కువగా వెల్లడిస్తాయి. పిల్లులు మీ విజయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపవని గుర్తుంచుకోండి.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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