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కళ్లు చెదిరే "అతిరాపల్లి వాటర్ ఫాల్స్" - IRCTC "కేరళ మాన్​సూన్ మ్యాజిక్"

హైదరాబాద్ టు కేరళం - గురువాయూర్, త్రివేండ్రం, మునార్, అలెప్పీలో విహారం

kerala_tour
kerala_tour (Getty images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 3:25 PM IST

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KERALA TOUR : IRCTC 'కేరళం మాన్​సూన్ మ్యాజిక్' పేరిట కేరళలోని ప్రముఖ ఆథ్యాత్మిక, పర్యాటక ప్రాంతాలను కలుపుతూ సరికొత్త ట్రిప్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ ట్రిప్ హైదరాబాద్ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ముందుగా హైదరాబాద్ నుంచి విమానంలో కొచ్చి ఎయిర్​పోర్టుకు చేరుకుని ఆ తర్వాత వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు.

యాత్రలో భాగంగా కొచ్చి, గురువాయూర్, మునార్, అలెప్పీ, త్రివేండ్రం సందర్శిస్తారు. గురువాయూర్​లో శ్రీకృష్ణుడు, త్రివేండ్రంలో అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయాలు దక్షిణభారతదేశంలోనే ఎంతో పేరుగాంచినవి. ఇక మునార్, అలెప్పీ పర్యాటకులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిస్తాయి.

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ఈ యాత్ర ప్రయాణంతో కలిపి 7 రోజులు ఉంటుంది. ఆగస్టు 3న ప్రారంభమై, ఆగస్టు 9న ముగుస్తుంది. హైదరాబాద్​లోని శంషాబాద్ విమానాశ్రయ నుంచి కొచ్చి, తిరిగి కొచ్చి నుంచి హైదరాబాద్ వరకు విమాన ప్రయాణం ఉంటుంది.

టికెట్ ధరలు సింగిల్ రూ.60,700, డబల్ రూ.44,000, త్రిబుల్ రూ.41,000, 5నుంచి 11ఏళ్లలోపు పిల్లలకు రూ.34,600, బెడ్ లేకుండా రూ.30,600, 2నుంచి 4ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు రూ.19,900.

kerala_tour
kerala_tour (Getty images)

ప్రయాణం ఇలా

  1. డే 1 హైదరాబాద్ నుంచి ఉదయాన్నే బయల్దేరి కొచ్చి చేరుకుంటారు. అక్కడ పికప్ చేసుకుని హోటల్​కు తీసుకెళ్తారు. రీ ఫ్రెష్ అయ్యాక లంచ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ తర్వాత డచ్ ప్యాలెస్ సందర్శన, మెరైన్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రాత్రి డిన్నర్​ ముగించుకుని అక్కడే స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది.
  2. రెండో రోజు కొచ్చి నుంచి గురువాయూర్ బయల్దేరుతారు. ఉదయాన్నే అల్పాహారం చేసిన తర్వాత కొచ్చి నుంచి 70కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అతిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత మరో 80కిలో మీటర్లు ప్రయాణించి గురువాయూర్ చేరుకుని దర్శనం తర్వాత తిరిగి కొచ్చి చేరుకుంటారు. రాత్రి భోజనం, బస అక్కడే ఏర్పాటు చేస్తారు.
  3. మూడో రోజు కొచ్చి నుంచి మునార్ వెళ్తారు. ఉదయం అల్పాహారం చేశాక హోటల్ చెకౌట్ చేస్తారు. 130కిలోమీటర్ల దూరంలోని మునార్​ వెళ్తారు. మెట్టుపట్టి డ్యాం సందర్శించిన తర్వాత మునార్​లో రాత్రి బస చేస్తారు.
  4. నాలుగో రోజు ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత రోజంతా స్థానికంగా ఉన్న వివిధ పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు. తిరిగి రాత్రి బస మునార్​లో ఏర్పాటు చేస్తారు.
  5. ఐదో రోజు మునార్​ నుంచి అలెప్పీ బయల్దేరుతారు. ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత 160కిలోమీటర్ల దూరంలోని కుమరకోం సందర్శిస్తారు. హౌస్​ బోట్, క్రూయీజ్ బోట్ లో లంచ్, డిన్నర్ సహా రాత్రి బస అక్కడే ఉంటుంది.
  6. ఆరో రోజు కుమరకోం నుంచి త్రివేండ్రం బయల్దేరుతారు. బ్రేక్​ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత 170కిలోమీటర్ల ప్రయాణం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అజిమల శివాలయం సందర్శిస్తారు. హోటల్​లో చెకిన్ చేసి డిన్నర్, రాత్రి బస అక్కడే ఉంటుంది.
  7. చివరిదైన ఏడో రోజున ఉదయాన్నే శ్రీఅనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. అ తర్వాత అల్పాహారం చేసి హోటల్ చెకౌట్ చేస్తారు. నేపియర మ్యూజియం దర్శించుకున్న తర్వాత త్రివేండ్రం ఎయిర్ పోర్ట్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్​ రావడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.

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