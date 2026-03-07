ETV Bharat / offbeat

ఒకే ట్రిప్​లో "హైదరాబాద్​, యాదాద్రి, చిలుకూరు, రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ" - తక్కువ ధరకే ఐఆర్​సీటీసీ టూర్​!

-అందుబాటులోకి ఐఆర్​సీటీసీ సూపర్​ ప్యాకేజీ - ధర తక్కువ, వీక్షించే పర్యాటక ప్రాంతాలు ఎక్కువ!

IRCTC Tourism Hyderabad Tour
IRCTC Tourism Hyderabad Tour (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
IRCTC Tourism Hyderabad Tour: పురాతన ప్యాలెస్​లు, చారిత్రక కట్టడాలు, రాచరికానికి అద్దం పట్టే కోటలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే హైదరాబాద్​లో లేనిదంటూ ఏదీ లేదు. అందుకే చాలా మంది వీలు కుదిరినప్పుడల్లా వీటిని విజిట్​ చేస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా హైదరాబాద్​లోని ఫేమస్​ ప్లేసులను చూడాలనుకుంటున్నారా? ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి సరదాగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​ చెబుతోంది ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం. కేవలం హైదారాబాద్​ మాత్రమే కాకుండా యాదాద్రి, చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయాలను దర్శించే అవకాశం కూడా కల్పిస్తోంది. మరి టూర్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఇండియన్​ రైల్వేస్​ క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పోరేషన్​ "యాదాద్రి అండ్​ చిలుకూరు బాలాజీ దర్శన్​ విత్​ రామోజీ" పేరుతో టూర్​ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్​ మొత్తం 3 రాత్రులు, 4 పగళ్లు ఉంటుంది. శుక్రవారం మినహా ప్రతి రోజూ ఈ టూర్​ను ఆపరేట్​ చేస్తారు. ఈ టూర్​ ద్వారా చాలా ప్లేస్​లను విజిట్​ చేయవచ్చు.

IRCTC Tourism Hyderabad Tour
ఇమర్సీవ్​ ఎక్స్​పీరియం ఎకో పార్క్​ (Getty Images)

ప్రయాణ వివరాలు:

  • మొదటి రోజు హైదరాబాద్​, సికింద్రాబాద్​, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి పికప్​ చేసుకుంటారు. హోటల్​కు వెళ్లి అక్కడ చెకిన్​ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత చార్మినార్​, చౌమహల్లా ప్యాలెస్​, సాలార్జంగ్​ మ్యూజియం, బిర్లా మందిర్​, లుంబినీ పార్క్​ను విజిట్​ చేసి సాయంత్రానికి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • రెండో రోజు హోటల్​లో బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేసి చిలుకూరు బాలాజీ దర్శనానికి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత కమల్​ధామ్ దర్శించుకుని ఇమర్సీవ్​ ఎక్స్​పీరియం ఎకో పార్క్​కు విజిట్​ చేస్తారు.​ ఆ తర్వాత హోటల్​కి చేరుకుని డిన్నర్​ చేసి ఆ నైట్​ అక్కడే స్టే చేస్తారు.
IRCTC Tourism Hyderabad Tour
చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయం (Getty Images)
  • మూడో రోజు హోటల్​లో టిఫెన్​ తిన్న తర్వాత యాదగిరిగుట్ట వెళ్తారు. అక్కడ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి టెంపుల్​ను దర్శించుకుని సురేంద్రపురి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత స్వర్ణగిరి వెంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం భాగ్యనగరానికి చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • నాలుగో రోజు ఉదయం అల్పహారం తిని రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ టూర్​కు వెళ్తారు. సాయంత్రం హైదరాబాద్​, సికింద్రాబాద్​, కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్లలో డ్రాప్​ చేస్తారు. దీంతో టూర్​ ముగుస్తుంది.
IRCTC Tourism Hyderabad Tour
రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ (Getty Images)

టూర్​ ధరలు:

స్టాండర్డ్​: డబుల్​ ఆక్యూపెన్సీ రూ.17,430, ట్రిపుల్​ ఆక్యూపెన్సీ రూ.12,860గా ఉంది. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాలు విత్​ బెడ్​ రూ.8,080, విత్​ అవుట్​ బెడ్​ అయితే రూ.6,220 నిర్ణయించారు.

కంఫర్ట్​: ఇద్దరికి రూ.20,590, ట్రిపుల్​ ఆక్యూపెన్సీకి రూ.15,830గా నిర్ణయించారు. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాలు విత్​ బెడ్​ రూ.10,670, విత్​ అవుట్​ బెడ్​ అయితే రూ.8,080గా నిర్ణయించారు. గ్రూప్​ బుకింగ్​పై మరికొంత ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

IRCTC Tourism Hyderabad Tour
యాదగిరిగుట్ట (Getty Images)

ప్యాకేజీలో లభించేవి:

  • హోటల్​లో ఏసీ అకామిడేషన్
  • డిన్నర్​, బ్రేక్​ఫాస్ట్​
  • ఏసీ ట్రాన్​ఫోర్ట్​ సౌకర్యం
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • ​ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ మార్చి 12 నుంచి ఏప్రిల్​ 30 వరకు శుక్రవారం మినహా మిగిలిన రోజుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • ఈ టూర్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

