ఒకే ట్రిప్లో "హైదరాబాద్, యాదాద్రి, చిలుకూరు, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ" - తక్కువ ధరకే ఐఆర్సీటీసీ టూర్!
-అందుబాటులోకి ఐఆర్సీటీసీ సూపర్ ప్యాకేజీ - ధర తక్కువ, వీక్షించే పర్యాటక ప్రాంతాలు ఎక్కువ!
Published : March 7, 2026 at 4:17 PM IST
IRCTC Tourism Hyderabad Tour: పురాతన ప్యాలెస్లు, చారిత్రక కట్టడాలు, రాచరికానికి అద్దం పట్టే కోటలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే హైదరాబాద్లో లేనిదంటూ ఏదీ లేదు. అందుకే చాలా మంది వీలు కుదిరినప్పుడల్లా వీటిని విజిట్ చేస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా హైదరాబాద్లోని ఫేమస్ ప్లేసులను చూడాలనుకుంటున్నారా? ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్తో కలిసి సరదాగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్ చెబుతోంది ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం. కేవలం హైదారాబాద్ మాత్రమే కాకుండా యాదాద్రి, చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయాలను దర్శించే అవకాశం కూడా కల్పిస్తోంది. మరి టూర్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఇండియన్ రైల్వేస్ క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పోరేషన్ "యాదాద్రి అండ్ చిలుకూరు బాలాజీ దర్శన్ విత్ రామోజీ" పేరుతో టూర్ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్ మొత్తం 3 రాత్రులు, 4 పగళ్లు ఉంటుంది. శుక్రవారం మినహా ప్రతి రోజూ ఈ టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తారు. ఈ టూర్ ద్వారా చాలా ప్లేస్లను విజిట్ చేయవచ్చు.
ప్రయాణ వివరాలు:
- మొదటి రోజు హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పికప్ చేసుకుంటారు. హోటల్కు వెళ్లి అక్కడ చెకిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత చార్మినార్, చౌమహల్లా ప్యాలెస్, సాలార్జంగ్ మ్యూజియం, బిర్లా మందిర్, లుంబినీ పార్క్ను విజిట్ చేసి సాయంత్రానికి హోటల్కు చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- రెండో రోజు హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి చిలుకూరు బాలాజీ దర్శనానికి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత కమల్ధామ్ దర్శించుకుని ఇమర్సీవ్ ఎక్స్పీరియం ఎకో పార్క్కు విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత హోటల్కి చేరుకుని డిన్నర్ చేసి ఆ నైట్ అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- మూడో రోజు హోటల్లో టిఫెన్ తిన్న తర్వాత యాదగిరిగుట్ట వెళ్తారు. అక్కడ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి టెంపుల్ను దర్శించుకుని సురేంద్రపురి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత స్వర్ణగిరి వెంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం భాగ్యనగరానికి చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు ఉదయం అల్పహారం తిని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ టూర్కు వెళ్తారు. సాయంత్రం హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్లలో డ్రాప్ చేస్తారు. దీంతో టూర్ ముగుస్తుంది.
టూర్ ధరలు:
స్టాండర్డ్: డబుల్ ఆక్యూపెన్సీ రూ.17,430, ట్రిపుల్ ఆక్యూపెన్సీ రూ.12,860గా ఉంది. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాలు విత్ బెడ్ రూ.8,080, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,220 నిర్ణయించారు.
కంఫర్ట్: ఇద్దరికి రూ.20,590, ట్రిపుల్ ఆక్యూపెన్సీకి రూ.15,830గా నిర్ణయించారు. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాలు విత్ బెడ్ రూ.10,670, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.8,080గా నిర్ణయించారు. గ్రూప్ బుకింగ్పై మరికొంత ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్యాకేజీలో లభించేవి:
- హోటల్లో ఏసీ అకామిడేషన్
- డిన్నర్, బ్రేక్ఫాస్ట్
- ఏసీ ట్రాన్ఫోర్ట్ సౌకర్యం
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ మార్చి 12 నుంచి ఏప్రిల్ 30 వరకు శుక్రవారం మినహా మిగిలిన రోజుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ఈ టూర్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
రైల్వే కొత్త రూల్ - ట్రైన్ టికెట్ రీ షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు! - క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు లేకుండానే!
ఈ నెంబర్ ప్లేట్ ఉంటే దేశంలో ఎక్కడైనా ప్రయాణించవచ్చు! - ఎలా పొందాలో తెలుసా?