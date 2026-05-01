సమ్మర్లో చల్లచల్లగా "స్పెషల్ టూర్" - అలెప్పీ, మున్నార్ ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి!
IRCTC స్పెషల్ టూర్ ప్యాకేజీ - కేరళలో పలు ప్రాంతాల సందర్శన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 1:01 PM IST
Munnar Alleppey Tour Packages : ఎత్తైన కొండలు, సముద్ర జలాలు ఈ వేసవిలో చల్లచల్లని వాతావరణం ఆస్వాదించేలా ఐఆర్సీటీసీ ప్రత్యేక టూర్ ప్లాన్ చేసింది. కేరళ హిల్స్, వాటర్ పేరిట ఈ ప్యాకేజీ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందులో భాగంగా రైలు ప్రయాణంతో పాటు వివిధ వాహనాల్లో ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. టికెట్ల ధరలు, టూర్ ప్యాకేజీ వివరాలేమిటో చూద్దామా!
- ప్యాకేజీ పేరు : కేరళ హిల్స్, వాటర్
- సందర్శించే స్థలాలు : మున్నార్, అరెప్పీ, కుమరకోమ్
- రైలు బయల్దేరు స్టేషన్ : సికింద్రాబాద్ (ప్రతి మంగళవారం)
- యాత్ర : ఐదు రాత్రులు, 6 పగళ్లు
- మీల్స్ : 3 సార్లు అల్పాహారం
మొదటి రోజు మంగళవారం : మధ్యాహ్నం 2.45గంటలకు సికింద్రాబాద్ నుంచి శబరి ఎక్స్ప్రెస్ (20629)లో బయల్దేరుతుంది. ఇది బీబీనగర్, నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ, పిడుగురాళ్ల, గుంటూరు మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. మీకు సమీపంలోని స్టేషన్లలో బోర్డింగ్ అవకాశం ఉంటుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం కొనసాగుతుంది.
రెండో రోజు బుధవారం : కేరళలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఉదయం 11.30గంటలకు అలువ రైల్వే స్టేషన్ స్టేరుకుంటారు. అక్కడ పికప్ చేసుకుని 110 కిలోమీటర్ల దూరంలోని మున్నార్ తీసుకెళ్తారు. ఈ మేరకు వాహన సదుపాయం కల్పిస్తారు. మున్నార్లో హోటల్ చేరుకుని సాయంత్రం పట్టణాన్ని వీక్షించవచ్చు. రాత్రి అక్కడే బస ఉంటుంది.
మూడో రోజు గురువారం : ఉదయాన్నే ఎరవిక్కుళం పార్క్ సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత టీ మ్యూజియం, మెట్టుపట్టి డ్యాం, ఎకోపాయింట్ సందర్శించాక రాత్రంతా అక్కడే బస చేస్తారు.
నాలుగో రోజు శుక్రవారం : మున్నార్ నుంచి అలెప్పీ 170కిలోమీటర్ల ప్రయాణం ఉంటుంది. హోటల్ చెకిన్ చేసిన తర్వాత రోజంతా సముద్ర జలాలను వీక్షించవచ్చు. రాత్రంతా అక్కడే బస ఏర్పాట్లు ఉంటాయి.
ఐదో రోజు శనివారం : అలెప్పీ నుంచి ఎర్నాకుళం బయల్దేరుతారు. దాదాపు 60కిలో మీటర్ల ప్రయాణం తర్వాత ఎర్నాకుళం టౌన్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుని అక్కడి నుంచి తిరుగు ప్రయాణం ఆరంభిస్తారు. ఉదయం 11.15గంటలకు శబరి ఎక్స్ప్రెస్ (20630)లో సికింద్రాబాద్ బయల్దేరుతారు. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
ఆరో రోజు ఆదివారం : ఉదయం 11గంటలకు రైలు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది.
టికెట్ల ధరలు :
కంఫర్ట్ 3 ఏసీ : సింగిల్ షేరింగ్ రూ.32240, డబల్ షేరింగ్ రూ.18,970, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.16440, 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.10550, 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.8150.
స్టాండర్డ్ స్లీపర్ : డబల్ షేరింగ్ రూ.17,720, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.15060, 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.9270, 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.6560.
ప్రయాణ చార్జీలు, హోటల్ గదుల ఫీజులు, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ టిక్కెట్ ధరల్లో కలిసే ఉంటాయి. వ్యక్తి గత ఖర్చులు, భోజనం, ఆలయాలు, ఇతర ప్రాంతాల్లో ప్రవేశ టిక్కెట్లు ఎవరికి వారే భరించాల్సి ఉంటుంది.
వివరాలకు IRCTC వెబ్సైట్ లేదా 8287932229, 9701360701 నంబర్లలో సంప్రదించాలి.
గుర్తుపట్టావా గురూ! ఇదెక్కడో "చెప్పుకోండి చూద్దాం!" - "రవితేజ" పోస్టర్పై 'SCR' క్విజ్!