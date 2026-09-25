"సాయి శివం" శిర్డీతో పాటు జ్యోతిర్లింగ దర్శనం - IRCTC ఆకర్షణీయమైన టూర్ ప్యాకేజీ!
కాచిగూడ టు శిర్డీ - నాలుగు రోజుల ఆథ్యాత్మిక యాత్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 2:41 PM IST
SAI SHIVAM : శిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకోవాలకునే వారికి ప్రముఖ పర్యాటక సంస్థ ఐఆర్సీటీసీ సదవకాశం కల్పిస్తోంది. శిర్డీ సాయినాథుడితో పాటు త్రయంబకేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగాన్ని సైతం దర్శించుకునేలా ప్రత్యేక యాత్రకు రూపకల్పన చేసింది. ఈ యాత్ర హైదరాబాద్ (కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్) నుంచి కొనసాగుతుంది. టూర్ టికెట్, సందర్శన స్థలాల వివరాలు .
ప్యాకేజీ వివరాలు
- ప్యాకేజీ పేరు : సాయి శివం (SAI SHIVAM)
- సందర్శించే ప్రదేశాలు : షిర్డీ, నాసిక్, త్రయంబకేశ్వర్
- స్టేషన్ : కాచిగూడ
- బయలుదేరే సమయం: సాయంత్రం 6:40 గంటలకు
- సీట్లు : 3ఏసీ, స్లీపర్
- భోజనం : 2 అల్పాహారాలు
- టూర్ : ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులో ఉంటుంది.
- స్టాండర్డ్ క్లాస్ (స్లీపర్ నాన్ ఏసీ) - 16సీట్లు, కంఫర్ట్ క్లాస్ (3 టైర్ ఏసీ) - 06 సీట్లు ఉంటాయి.
- ప్రయాణానికి 4 రోజుల ముందు ఆన్లైన్ టిక్కెట్లు జారీ చేస్తారు.
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ప్యాకేజీ ధర :
కంఫర్ట్ (3ఏసీ) : సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ 11560, డబల్ 9430 త్రిబుల్ 9240 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ 8400, వితౌట్ బెడ్ 7460
స్టాండర్డ్ (స్లీపర్) : సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ 9870, డబల్ 7740 త్రిబుల్ 7550, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ 6710, వితౌట్ బెడ్ 5770
ప్రయాణం ఇలా
షిర్డీ - నాసిక్ - త్రయంబకేశ్వర్ : (3 రాత్రులు / 4 రోజులు)
రోజు - ప్రయాణ వివరాలు
- మొదటి రోజు (శుక్రవారం) : ట్రైన్ నంబర్ 17064 (అజంతా ఎక్స్ప్రెస్) కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 6.30గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
- రెండో రోజు (శనివారం) : ఉదయం 7.10 గంటలకు నాగర్సోల్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడ ఐఆర్సీటీసీ సిబ్బంది మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుని ముందుగానే ఎంపిక చేసుకున్న ఏసీ లేదా నాన్ఏసీ వాహనంలో షిర్డీలోని హోటల్కు తీసుకెళ్తారు. ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత అల్పాహారం అందిస్తారు. ఆ తర్వాత షిర్డీ ఆలయాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. (దర్శనం టికెట్ ధర ఎవరికి వారే చెల్లించాలి). దర్శనం తర్వాత సాయంత్రం షిర్డీలోని ఇతర ప్రాంతాలను సందర్శించే అవకాశం ఉంటుంది. రాత్రి అక్కడే బసచేస్తారు.
- మూడో రోజు (ఆదివారం) : ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత హోటల్లో చెకౌట్ చేసి 120 కిలోమీటర్ల దూరంలోని త్ర్యంబకేశ్వరం బయల్దేరుతారు. అక్కడ జ్యోతిర్లింగ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత నాసిక్కు 30 కి.మీ దూరంలోని పంచవటిని సందర్శించుకుంటారు. (పంచవటిలో కార్లు, టెంపోల్లాంటి ఇతర పెద్ద వాహనాలకు అనుమతి ఉండకపోవచ్చు. పర్యాటకులు చూడదగిన ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి ఆటో-రిక్షాల వంటి స్థానిక రవాణాను ఉపయోగించాలి). చార్జీలు ఎవరికి వారే భరించాల్సి ఉంటుంది. ఆదివారం సాయంత్రం 90 కి.మీ. ప్రయాణించి నాగర్సోల్ చేరుకుంటారు. రైలు నెం.17063 (అజంతా ఎక్స్ప్రెస్) అక్కడి నుంచి రాత్రి 10:30 గంటలకు బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
- 4వ రోజు (సోమవారం) : అజంతా ఎక్స్ప్రెస్ ఉదయం 9:45 గంటలకు కాచిగూడ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
గమనిక : చెక్-ఇన్, చెకౌట్ సమయంలో హోటల్ నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. గదులు కేటాయించే వరకు పర్యాటకులు కొంత సమయం వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు.
ప్యాకేజీలో అంతర్భాగం
- స్టాండర్డ్, స్లీపర్ క్లాస్, కంఫర్ట్ కోసం 3AC రైలు ప్రయాణం.
- ప్రయాణ ప్రణాళిక ప్రకారం షేరింగ్ పద్ధతిలో రవాణా కోసం AC వాహనం.
- ఆహార సేవ : 2 సార్లు అల్పాహారం
- ప్రయాణ బీమా.
- ప్రణాళిక ప్రకారం అన్ని సందర్శనీయ స్థలాలు, విహారయాత్రలు.
వ్యక్తిగతంగా భరించాల్సినవి
- దేవాలయాలలో దర్శనం టిక్కెట్లు
- మధ్యాహ్న భోజనం, రాత్రి భోజనం, ఏదైనా అదనపు ఆహారం.
- రైలులో ఆహారం.
- సందర్శనీయ స్థలాల ప్రవేశ టిక్కెట్లు.
- టూర్ గైడ్ ఖర్చులు
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