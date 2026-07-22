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"హైదరాబాద్ టు షిర్డీ" - సాయిబాబా భక్తులకు IRCTC బంపర్ ఆఫర్!

IRCTC మూడు రోజుల టూర్ - ప్రతి బుధవారం అందుబాటులో!

shirdi_sai_temple_tour
shirdi_sai_temple_tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 2:16 PM IST

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Shirdi Sai Temple Tour : షిరిడీ వెళ్లాలనుకునే భక్తులకు IRCTC అతి తక్కువ బడ్జెట్​లో మూడు రోజుల యాత్రను ఆఫర్ చేస్తోంది. యాత్రలో భాగంగా షిర్డీ ఆలయ సందర్శన (దర్శన టికెట్లు మినహా) ఉంటుంది. ప్రతి బుధవారం సికింద్రాబాద్​ నుంచి ప్రయాణం ప్రారంభించి తిరిగి శుక్రవారం ఇక్కడకు చేరుకుంటుంది. యాత్ర వివరాలు, ప్యాకేజీ, టికెట్ల ధరల వివరాలివి.

  • ప్యాకేజీ పేరు : సాయి సన్నిధి
  • బయల్దేరు స్టేషన్ : కాచిగూడ
  • కోచ్ : స్లీపర్, 3 ఏసీ
  • ప్రతి బుధవారం

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కంఫర్ట్ 3 ఏసీ : సింగిల్ : రూ.7920, డబల్ రూ.6700, త్రిబుల్ రూ.6690, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు రూ.6080, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.5050

స్లీపర్ (SL) : సింగిల్ రూ.6370, డబల్ రూ.5100, త్రిబుల్ రూ.5100, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు రూ.4390, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.3360

అందుబాటులో ఉన్న సీట్లు

స్టాండర్డ్ (స్లీపర్ ) 16 టికెట్లు

కంఫర్ట్ 9ఏసీ) 6 టికెట్లు

ప్రయాణం ఇలా

మొదటి రోజు బుధవారం : కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 6.30గంటలకు అజంతా ఎక్స్​ప్రెస్ (నంబర్ 17064) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.

రెండో రోజు గురువారం : ఉదయం 7.10గంటలకు నాగర్​సోల్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. ఐఆర్​సీటీసీ సిబ్బంది పికప్ చేసుకుని షిర్డీలోని హోటల్​కు తీసుకెళ్తారు. ఆ తర్వాత సాయిబాబా ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలి. సాయంత్రానికి తిరుగు ప్రయాణం ఉంటుంది. సాయంత్రం 5గంటలకు నాగర్​సోల్ స్టేషన్ చేరుకుంటారు. రాత్రి 8.30గంటలకు ట్రైన్ నంబర్ 17063 బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.

మూడో రోజు శుక్రవారం : ఉదయం 9.45గంటలకు కాచిగూడం స్టేషన్ చేరుకుంటారు.

ప్యాకేజీలో భాగం

  • మీరు ఎంచుకున్న టికెట్ ఆధారంగా ట్రైన్ ఏసీ, స్లీపర్ టికెట్లు
  • రైలు దిగిన తర్వాత ఏసీ వాహనం
  • ఉదయం అల్పాహారం
  • ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్

ప్యాకేజీలో లేనివి

  • ఆలయంలో దర్శనం టికెట్లు
  • లంచ్, డిన్నర్, ఫుడ్
  • రైలులో ఫుడ్
  • ఎంట్రెన్స్ టికెట్లు

పూర్తి వివరాలకు సికింద్రాబాద్​లోని IRCTC సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ కార్యాలయంలో లేదా 040 27702407, 9701360701 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ 9281030714, తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ 9281495853 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.

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TAGGED:

SHIRDI SAI TEMPLE TOUR
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షిర్డీ సాయిబాబా టెంపుల్ టూర్
SHIRDI SAI TEMPLE TOUR

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