"హైదరాబాద్ టు షిర్డీ" - సాయిబాబా భక్తులకు IRCTC బంపర్ ఆఫర్!
IRCTC మూడు రోజుల టూర్ - ప్రతి బుధవారం అందుబాటులో!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:16 PM IST
Shirdi Sai Temple Tour : షిరిడీ వెళ్లాలనుకునే భక్తులకు IRCTC అతి తక్కువ బడ్జెట్లో మూడు రోజుల యాత్రను ఆఫర్ చేస్తోంది. యాత్రలో భాగంగా షిర్డీ ఆలయ సందర్శన (దర్శన టికెట్లు మినహా) ఉంటుంది. ప్రతి బుధవారం సికింద్రాబాద్ నుంచి ప్రయాణం ప్రారంభించి తిరిగి శుక్రవారం ఇక్కడకు చేరుకుంటుంది. యాత్ర వివరాలు, ప్యాకేజీ, టికెట్ల ధరల వివరాలివి.
- ప్యాకేజీ పేరు : సాయి సన్నిధి
- బయల్దేరు స్టేషన్ : కాచిగూడ
- కోచ్ : స్లీపర్, 3 ఏసీ
- ప్రతి బుధవారం
"శ్రావణ మాసం స్పెషల్" - 'చర్లపల్లి-కొల్లాం' మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు!
కంఫర్ట్ 3 ఏసీ : సింగిల్ : రూ.7920, డబల్ రూ.6700, త్రిబుల్ రూ.6690, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు రూ.6080, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.5050
స్లీపర్ (SL) : సింగిల్ రూ.6370, డబల్ రూ.5100, త్రిబుల్ రూ.5100, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు రూ.4390, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.3360
అందుబాటులో ఉన్న సీట్లు
స్టాండర్డ్ (స్లీపర్ ) 16 టికెట్లు
కంఫర్ట్ 9ఏసీ) 6 టికెట్లు
ప్రయాణం ఇలా
మొదటి రోజు బుధవారం : కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 6.30గంటలకు అజంతా ఎక్స్ప్రెస్ (నంబర్ 17064) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
రెండో రోజు గురువారం : ఉదయం 7.10గంటలకు నాగర్సోల్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. ఐఆర్సీటీసీ సిబ్బంది పికప్ చేసుకుని షిర్డీలోని హోటల్కు తీసుకెళ్తారు. ఆ తర్వాత సాయిబాబా ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలి. సాయంత్రానికి తిరుగు ప్రయాణం ఉంటుంది. సాయంత్రం 5గంటలకు నాగర్సోల్ స్టేషన్ చేరుకుంటారు. రాత్రి 8.30గంటలకు ట్రైన్ నంబర్ 17063 బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
మూడో రోజు శుక్రవారం : ఉదయం 9.45గంటలకు కాచిగూడం స్టేషన్ చేరుకుంటారు.
ప్యాకేజీలో భాగం
- మీరు ఎంచుకున్న టికెట్ ఆధారంగా ట్రైన్ ఏసీ, స్లీపర్ టికెట్లు
- రైలు దిగిన తర్వాత ఏసీ వాహనం
- ఉదయం అల్పాహారం
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
ప్యాకేజీలో లేనివి
- ఆలయంలో దర్శనం టికెట్లు
- లంచ్, డిన్నర్, ఫుడ్
- రైలులో ఫుడ్
- ఎంట్రెన్స్ టికెట్లు
పూర్తి వివరాలకు సికింద్రాబాద్లోని IRCTC సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ కార్యాలయంలో లేదా 040 27702407, 9701360701 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ 9281030714, తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ 9281495853 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్, ఇంటర్నెట్ అవసరమే లేదు - SIRలో మీ పేరు ఒక SMSతో తెలుసుకోండి!
హైదరాబాద్లో రైల్వే బైపాస్ లైన్ - కాజీపేట మార్గంలో తగ్గిన దూరం, సమయం!