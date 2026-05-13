వేసవి సెలవుల్లో "హైదరాబాద్ అందాలు" వీక్షించే ఛాన్స్ - తక్కువ ధరకే IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ!

- ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - నాలుగు రోజులు ఫుల్లుగా ఎంజాయ్ చేసే టూర్ మీకోసం!

IRCTC Hyderabad Tour Package (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 6:58 PM IST

IRCTC Hyderabad Tour Package : పిల్లలకు సమ్మర్ హాలీడేస్ ఉండడంతో చాలా మంది టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి సరదాగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. అది కూడా తక్కువ ధరకే మంచి అనుభూతినిచ్చే ప్రాంతాలను వీక్షించి రావాలనుకుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఐఆర్​సీటీసీ ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా భాగ్యనగరం అందాలు, యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహాస్వామి దర్శనం, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీతో పాటు మరెన్నో ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలు చూడొచ్చు. మరి, ఆ ప్యాకేజీ ఏంటి? టికెట్ ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

"టేస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ(Taste of Telangana)" పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది IRCTC (ఇండియన్‌ రైల్వేస్​ కేటరింగ్‌ అండ్‌ టూరిజం కార్పొరేషన్‌). రోడ్డు మార్గంలో మూడు రాత్రులు, నాలుగు పగళ్లుగా ఈ టూర్ ఉంటుంది. శుక్రవారం మినహా ప్రతి రోజూ ఈ టూర్​ను ఆపరేట్ చేస్తోంది ఐఆర్​సీటీసీ.

చార్మినార్ (Getty Images)

టూర్ కొనసాగనుందిలా..

డే 1 :

మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్/నాంపల్లి/కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నుంచి టూరిస్ట్​లను పికప్ చేసుకుని హోటల్​కు తీసుకెళ్తారు. అక్కడ చెకిన్ అయ్యి ఫ్రెషప్ అవుతారు. అనంతరం వెహికల్​లో భాగ్యనగరంలో ని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శనకు వెళ్తారు. ముందుగా చార్మినార్, చౌమహల్లా ప్యాలెస్, సాలార్​జంగ్ మ్యూజియం, లుంబినీ పార్క్​ వంటివి విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత హోటల్​కు చేరుకుని డిన్నర్​ చేస్తారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే ఉంటుంది.

బిర్లా మందిర్ (Getty Images)

డే 2 :

రెండో రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ తర్వాత బిర్లా మందిర్, గోల్కొండ కోటలను సందర్శిస్తారు. మధ్యాహ్నం స్టాట్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీని విజిట్ చేస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రికి హోటల్​లోనే డిన్నర్​ చేసి అక్కడే బస చేస్తారు.

గోల్కొండ (Getty Images)

డే 3 :

మూడో రోజు టిఫెన్ తిన్న అనంతరం యాదాద్రికి బయలుదేరుతారు. ముందుగా యాదగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామిని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత సురేంద్రపురి, స్వర్ణగిరి వేంకటేశ్వరస్వామి టెంపుల్​ను సందర్శిస్తారు. ఈవెనింగ్ హైదరాబాద్​కు రిటర్న్ జర్నీ ఉంటుంది. ఆ రాత్రికి మళ్లీ అదే హోటల్​ చేరుకుంటారు. అక్కడే డిన్నర్, స్టే ఉంటుంది.

యాదగిరిగుట్ట (Getty Images)

డే 4 :

నాలుగో రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అవుతారు. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని సందర్శిస్తారు. ఇక సాయంత్రం సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లలో పర్యాటకులను డ్రాప్ చేస్తారు. దాంతో మీ టూర్ ముగుస్తుంది.

స్వర్ణగిరి (Getty Images)

టికెట్ ధరల వివరాలిలా..

  • కంఫర్ట్​ : ఇద్దరికి రూ.20,380, ట్రిపుల్​ ఆక్యూపెన్సీకి రూ.15,690 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • అదే, 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ రూ.10,590, విత్​ అవుట్​ బెడ్​ అయితే రూ.7,990గా నిర్ణయించారు.
  • స్టాండర్డ్​ : డబుల్​ ఆక్యూపెన్సీ రూ.17,220, ట్రిపుల్​ ఆక్యూపెన్సీ రూ.12,720 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే, 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ రూ.7,990, విత్​ అవుట్​ బెడ్​ అయితే రూ.6,130గా నిర్ణయించారు.
  • ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో భాగంగా గ్రూప్​ బుకింగ్​పై మరికొంత ధరలు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ (Getty Images)

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :

  • పర్యాటక ప్రాంతాలు వీక్షించడం కోసం ఏసీ ట్రాన్స్​పోర్ట్ సౌకర్యం
  • 3 రోజులు బ్రేక్​ఫాస్ట్, డిన్నర్ ఏర్పాటు
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • హోటల్​లో ఏసీ అకామడేషన్
  • ఐఆర్​సీటీసీ ఆపరేట్ చేస్తున్న ఈ టూర్ శుక్రవారం మినహా మిగిలిన ప్రకటించిన తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ ప్యాకేజీని మే 18 నుంచి జూన్ 30 వరకు శుక్రవారం కాకుండా మిగతా అన్ని రోజుల్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు
  • ఐఆర్​సీటీసీ టేస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ(Taste of Telangana) టూర్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

