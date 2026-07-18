IRCTC తమిళనాడు పుణ్యక్షేత్రాల టూర్ - తొమ్మిది రోజుల సంబరం!
- తిరువణ్ణామలై నుంచి కన్యాకుమారి దాకా - ఆధ్యాత్మికం, పర్యాటకం కలగలిసిన ప్యాకేజీ!
Published : July 18, 2026 at 2:24 PM IST
IRCTC Tamil Nadu tour : భగవంతుడితోపాటు కొత్త ప్రాంతాలను కూడా ఏకకాలంలో సందర్శించాలంటే, అది కూడా తక్కువ డబ్బుతో ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్లిరావాలంటే ఐఆర్సీటీసీ టూర్ చక్కటి అవకాశం. అలాంటి ఓ సూపర్ ప్యాకేజీని తాజాగా అనౌన్స్ చేసింది. తమిళనాడులోని వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలతోపాటు పలు పలు పర్యాటక ప్రాంతాలను కూడా కవర్ చేసేలా ఈ టూర్ ప్లాన్ చేసింది. మొత్తం 8 నైట్స్, 9 పగళ్లపాటు ఈ టూర్ సాగుతుంది.
సందర్శించే ప్రాంతాలు ఇవే :
"దివ్య దక్షిణ యాత్ర విత్ అరుణాచలం" పేరుతో నడుస్తున్న ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం), తిరుచ్చి, తంజావుర్, చిదంబరం, మదురై, రామేశ్వరం, కన్యాకుమారి వంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి.
ప్రయాణం ఇలా :
ఈ ట్రైన్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కవర్ చేస్తూ వెళ్తుంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి బయల్దేరి జనగామా, కాజీపేట్, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, విజయవాడ, తెనాలి, నెల్లూరు, రేణిగుంట మీదుగా వెళ్తుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో పర్యాటకులు ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు.
డే 1 : సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు బయలుదేరుతుంది. పైన పేర్కొన్న స్టేషన్స్లో ఆగుతూ మర్నాడు పొద్దున 8 గంటలకు తిరువణ్ణామలై చేరుకుంటారు. హోటల్లో చెకిన్ చేసిన తర్వాత స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. రాత్రికి అరుణాచలంలోనే బస చేస్తారు.
డే 3 : పొద్దున టిఫెన్ తర్వాత రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లి అక్కడ్నుంచి చిదంబరం బయలుదేరుతారు. మధ్యాహ్నం వేళ అక్కడికి చేరుకొని, నటరాజ స్వామిని దర్శిస్తారు. సాయంత్రానికి తిరుచిరాపల్లికి చేరుకుంటారు. రాత్రి అక్కడే బస.
డే 4 : తెల్లవారుజామునే శ్రీరంగంలో రంగనాథ స్వామి ఆలయానికి వెళ్తారు. తర్వాత తంజావూరు బృహదీశ్వర ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. రాత్రికి తిరుచిరాపల్లికి చేరుకొని రామేశ్వరం జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు.
డే 5 : ఉదయం కల్లా రామేశ్వరం చేరుకుంటారు. ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత రామనాథస్వామితోపాటు ఇతర స్థానిక ఆలయాలను దర్శిస్తారు. రాత్రికి అక్కడే బస చేస్తారు.
డే 6 : ఉదయం రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని మదురై బయల్దేరుతారు. మధ్యాహ్నం వరకు మీనాక్షి దేవి ఆలయాన్ని దర్శింస్తారు. సాయంత్రం కన్యాకుమారికి స్టార్ట్ అవుతారు.
డే 7 : పొద్దున కల్లా కన్యాకుమారి చేరుకుంటారు. ప్రెషప్ తర్వాత గాంధీ మండపం, వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్, అందమైన సూర్యాస్తమయం చూస్తారు. ఆ తర్వాత లగేజ్ సర్దుకొని రాత్రి సికింద్రాబాద్కు తిరుగు ప్రయాణం మొదలు పెడతారు.
డే 8 : రోజంతా ప్రయాణం సాగుతుంది. తొమ్మిదో రోజు పొద్దున సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్ ముగుస్తుంది.
టికెట్ ధరలు ఇలా :
- స్లీపర్ క్లాస్ లో పెద్దలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.15,600
- 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య పిల్లలకు రూ.14,600
- థర్డ్ ఏసీలో పెద్దలకు రూ.23,100
- 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య పిల్లలకు రూ.21,900
- సెకండ్ ఏసీలో పెద్దలకు రూ.29,900
- 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య పిల్లలకు రూ.28,100
సదుపాయాలు ఇవే :
- హోటల్ రూమ్, తేనీరు, బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం
- రోడ్డు మార్గంలో రవాణా మీ ప్యాకేజీని బట్టి ఉంటుంది
- ఈ టూర్ జులై 20న అందుబాటులో ఉంది. టూర్ ముగించుకొని 28న తిరుగు ప్రయాణం మొదలవుతుంది.
- టికెట్ల బుకింగ్ తోపాటు ఇతర వివరాలు కావాలంటే 9281030714 నంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.