ఒకే ట్రిప్లో "అరుణాచలం, మధురై, రామేశ్వరం" - తక్కువ ధరకే IRCTC వారం రోజుల ట్రిప్!
IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ - బీచ్లో ఎంజాయ్మెంట్, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాల సందర్శన!
Published : March 31, 2026 at 10:54 AM IST
IRCTC Tamil Nadu Tour Package: మరికొన్ని రోజుల్లో పిల్లలకు సమ్మర్ హాలీడేస్ రాబోతున్నాయి. ఇక సెలవులు వస్తే చాలా మంది టూర్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి లాంగ్ జర్నీలకు వెళ్తుంటారు. మరి మీరు కూడా విహారయాత్రలకు వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఇండియన్ రైల్వేస్ క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. తమిళనాడులోని పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటు వివిధ ప్రదేశాలు దర్శించుకునేందుకు ఈ ప్యాకేజీ బెస్ట్ ఆప్షన్. అసలు ఈ టూర్ ఏంటి? ప్రయాణం ఎప్పుడు? ఏఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? ధర ఎంత అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాలు చూసేందుకు ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు ద్వారా "దివ్య దక్షిణయాత్ర విత్ అరుణాచలం, చిదంబరం" పేరిట ఓ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఇది మొత్తం ఏడు రాత్రులు, ఎనిమిది పగళ్లు కొనసాగుతుంది. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా తమిళనాడులోని ప్రధాన క్షేత్రాలైన తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం), రామేశ్వరం, మధురై, కన్యాకుమారి, తిరుచ్చి, తంజావుర్, చిదంబరం ప్రాంతాలను చుట్టి రావొచ్చు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. సికింద్రాబాద్, జనగామ, కాజీపేట, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మధిర, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట రైల్వేస్టేషన్లలో రైలు ఎక్కొచ్చు. ప్రయాణం పూర్తైయ్యాక ఆయా రైల్వే స్టేషన్లలో దిగొచ్చు.
ప్రయాణం ఇలా..
- మొదటి రోజున సికింద్రాబాద్ నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు బయలుదేరుతుంది. ఆ రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం 9 గంటలకు అరుణాచలం చేరుకుంటారు. అక్కడ హోటల్కు వెళ్లి ఫ్రెషప్ అనంతరం అరుణాచలం ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. రాత్రికి రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకొని రామేశ్వరం స్టార్ట్ అవుతారు.
- మూడో రోజు ఉదయం కుడల్ నగర్ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడినుంచి రామేశ్వరానికి బస్సులో బయలుదేరుతారు. హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి ఫ్రెషప్ అయ్యాక రామనాథ స్వామి ఆలయ దర్శనం ఉంటుంది. అనంతరం స్థానికంగా ఉన్న ఆలయాలను దర్శించుకోవచ్చు. ఆ రాత్రికి హోటల్లో భోజనం, బస ఉంటుంది.
- నాలుగో రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి రామేశ్వరం నుంచి మధురైకి బస్సులో పయనమవుతారు. సాయంత్రం మీనాక్షి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రం షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. రాత్రికి కుడల్నగర్ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకొని కన్యాకుమారికి బయలుదేరుతారు.
- ఐదో రోజు ఉదయం కన్యాకుమారి/నాగర్కోయిల్ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటారు. ఫ్రెష్ అయ్యాక వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్, గాంధీ మండపం, అందమైన సూర్యాస్తమయాన్ని చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత తిరుచిరాపల్లికి పయనమవుతారు.
- ఆరో రోజు ఉదయం 8 గంటలకు తిరుచిరాపల్లి రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడే హోటల్లో బస ఉంటుంది. తర్వాత శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయం దర్శించుకొని మధ్యాహ్న భోజనం ముగించుకుంటారు. అక్కడినుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తంజావూర్లోని బృహదీశ్వర ఆలయ దర్శనం అనంతరం తిరుచిరాపల్లికి చేరుకుని అదే హోటల్లో బస, భోజనం ఉంటుంది.
- ఏడో రోజు తిరుచిరాపల్లి నుంచి చిదంబరానికి బయల్దేరతారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు చిదంబరం రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటారు. సుమారు 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నటరాజ స్వామి ఆలయానికి ప్రయాణికులు సొంత ఖర్చులతో చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం చిదంబరంలో రాత్రి 8 గంటలకు సికింద్రాబాద్కు రైలు బయలుదేరుతుంది.
- ఎనిమిదో రోజు రాత్రి 8 గంటలకు రైలు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ప్యాకేజీ ధరలు ఇవే:
- ఎకానమీ (స్లీపర్ క్లాస్)లో పెద్దలకు రూ.14,500 నిర్ణయించారు. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు అయితే రూ.13,500 చెల్లించాలి.
- స్టాండర్డ్లో (3ఏసీ) టికెట్ ధర పెద్దలకు రూ.21,700, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు రూ.20,600 చెల్లించాలి.
- కంఫర్ట్లో (2ఏసీ) టికెట్ ధరను రూ.27,900, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు రూ.26,600 చెల్లించాలి.
ప్యాకేజీలో లభించేవి ఇవే:
- ఉదయం టీ, అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం (శాకాహారం)
- ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి ఏసీ వాహనం సమకూరుస్తారు.
- యాత్రికులకు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
- ఐఆర్సీటీసీ టూర్ మేనేజర్లు అందుబాటులో ఉంటారు
- పర్యాటక ప్రదేశంలో ఎక్కడైనా ప్రవేశ రుసుములు ఉంటే మాత్రం వ్యక్తులే చెల్లించుకోవాలి.
- కేటాయించిన గదులకు ఏవైనా అదనపు సదుపాయాలు కావాలంటే ఆ ఛార్జీలను యాత్రికులే భరించాలి.
- టూటైర్ ఏసీ, త్రీటైర్ ఏసీ, స్లీపర్ క్లాసుల్లో ప్రయాణానికి టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ మే 24వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
