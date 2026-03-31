ఒకే ట్రిప్​లో "అరుణాచలం, మధురై, రామేశ్వరం" - తక్కువ ధరకే IRCTC వారం రోజుల ట్రిప్​!

IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ - బీచ్​లో ఎంజాయ్​మెంట్, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాల సందర్శన!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 31, 2026 at 10:54 AM IST

IRCTC Tamil Nadu Tour Package: మరికొన్ని రోజుల్లో పిల్లలకు సమ్మర్​ హాలీడేస్​ రాబోతున్నాయి. ఇక సెలవులు వస్తే చాలా మంది టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి లాంగ్​ జర్నీలకు వెళ్తుంటారు. మరి మీరు కూడా విహారయాత్రలకు వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఇండియన్​ రైల్వేస్​ క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. తమిళనాడులోని పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటు వివిధ ప్రదేశాలు దర్శించుకునేందుకు ఈ ప్యాకేజీ బెస్ట్​ ఆప్షన్​. అసలు ఈ టూర్​ ఏంటి? ప్రయాణం ఎప్పుడు? ఏఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? ధర ఎంత అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాలు చూసేందుకు ఐఆర్‌సీటీసీ టూరిజం భారత్‌ గౌరవ్‌ టూరిస్ట్‌ రైలు ద్వారా "దివ్య దక్షిణయాత్ర విత్​ అరుణాచలం, చిదంబరం" పేరిట ఓ టూర్‌ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఇది మొత్తం ఏడు రాత్రులు, ఎనిమిది పగళ్లు కొనసాగుతుంది. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా తమిళనాడులోని ప్రధాన క్షేత్రాలైన తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం), రామేశ్వరం, మధురై, కన్యాకుమారి, తిరుచ్చి, తంజావుర్‌, చిదంబరం ప్రాంతాలను చుట్టి రావొచ్చు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. సికింద్రాబాద్‌, జనగామ, కాజీపేట, వరంగల్‌, మహబూబాబాద్‌, ఖమ్మం, మధిర, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట రైల్వేస్టేషన్లలో రైలు ఎక్కొచ్చు. ప్రయాణం పూర్తైయ్యాక ఆయా రైల్వే స్టేషన్లలో దిగొచ్చు.

ప్రయాణం ఇలా..

  • మొదటి రోజున సికింద్రాబాద్‌ నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్​ రైలు బయలుదేరుతుంది. ఆ రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • రెండో రోజు ఉదయం 9 గంటలకు అరుణాచలం చేరుకుంటారు. అక్కడ హోటల్​కు వెళ్లి ఫ్రెషప్​ అనంతరం అరుణాచలం ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. రాత్రికి రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకొని రామేశ్వరం స్టార్ట్​ అవుతారు.
  • మూడో రోజు ఉదయం కుడల్‌ నగర్‌ రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకుంటారు. అక్కడినుంచి రామేశ్వరానికి బస్సులో బయలుదేరుతారు. హోటల్​లో చెకిన్​ అయ్యి ఫ్రెషప్​ అయ్యాక రామనాథ స్వామి ఆలయ దర్శనం ఉంటుంది. అనంతరం స్థానికంగా ఉన్న ఆలయాలను దర్శించుకోవచ్చు. ఆ రాత్రికి హోటల్​లో భోజనం, బస ఉంటుంది.
  • నాలుగో రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి రామేశ్వరం నుంచి మధురైకి బస్సులో పయనమవుతారు. సాయంత్రం మీనాక్షి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రం షాపింగ్​ చేసుకోవచ్చు. రాత్రికి కుడల్‌నగర్‌ రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకొని కన్యాకుమారికి బయలుదేరుతారు.
  • ఐదో రోజు ఉదయం కన్యాకుమారి/నాగర్‌కోయిల్‌ రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకుంటారు. ఫ్రెష్‌ అయ్యాక వివేకానంద రాక్‌ మెమోరియల్‌, గాంధీ మండపం, అందమైన సూర్యాస్తమయాన్ని చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత తిరుచిరాపల్లికి పయనమవుతారు.
  • ఆరో రోజు ఉదయం 8 గంటలకు తిరుచిరాపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకుంటారు. అక్కడే హోటల్‌లో బస ఉంటుంది. తర్వాత శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయం దర్శించుకొని మధ్యాహ్న భోజనం ముగించుకుంటారు. అక్కడినుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తంజావూర్‌లోని బృహదీశ్వర ఆలయ దర్శనం అనంతరం తిరుచిరాపల్లికి చేరుకుని అదే హోటల్​లో బస, భోజనం ఉంటుంది.
  • ఏడో రోజు తిరుచిరాపల్లి నుంచి చిదంబరానికి బయల్దేరతారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు చిదంబరం రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకుంటారు. సుమారు 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నటరాజ స్వామి ఆలయానికి ప్రయాణికులు సొంత ఖర్చులతో చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం చిదంబరంలో రాత్రి 8 గంటలకు సికింద్రాబాద్‌కు రైలు బయలుదేరుతుంది.
  • ఎనిమిదో రోజు రాత్రి 8 గంటలకు రైలు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్​ కంప్లీట్​ అవుతుంది.

ప్యాకేజీ ధరలు ఇవే:

  • ఎకానమీ (స్లీపర్‌ క్లాస్‌)లో పెద్దలకు రూ.14,500 నిర్ణయించారు. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు అయితే రూ.13,500 చెల్లించాలి.
  • స్టాండర్డ్‌లో (3ఏసీ) టికెట్‌ ధర పెద్దలకు రూ.21,700, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు రూ.20,600 చెల్లించాలి.
  • కంఫర్ట్‌లో (2ఏసీ) టికెట్‌ ధరను రూ.27,900, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు రూ.26,600 చెల్లించాలి.

ప్యాకేజీలో లభించేవి ఇవే:

  • ఉదయం టీ, అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం (శాకాహారం)
  • ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి ఏసీ వాహనం సమకూరుస్తారు.
  • యాత్రికులకు ట్రావెల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ఉంటుంది.
  • ఐఆర్‌సీటీసీ టూర్‌ మేనేజర్లు అందుబాటులో ఉంటారు
  • పర్యాటక ప్రదేశంలో ఎక్కడైనా ప్రవేశ రుసుములు ఉంటే మాత్రం వ్యక్తులే చెల్లించుకోవాలి.
  • కేటాయించిన గదులకు ఏవైనా అదనపు సదుపాయాలు కావాలంటే ఆ ఛార్జీలను యాత్రికులే భరించాలి.
  • టూటైర్‌ ఏసీ, త్రీటైర్‌ ఏసీ, స్లీపర్‌ క్లాసుల్లో ప్రయాణానికి టికెట్లు బుక్‌ చేసుకోవచ్చు.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ మే 24వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

