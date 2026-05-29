అరుణాచలం To రామేశ్వరం - 9 రోజుల టూర్​ - తమిళనాడు చుట్టేయొచ్చు!

- IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ - ఆలయాల్లో ఆధ్యాత్మికత.. బీచ్​లో ఎంజాయ్​మెంట్

IRCTC Tamil Nadu Tour Package
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 29, 2026 at 4:44 PM IST

IRCTC Tamil Nadu Tour Package : దేశంలో చూడదగ్గ ప్రదేశాల్లో తమిళనాడు ఒకటి. ఇక్కడి పేరొందిన దేవాలయాలతో పాటు ఎంజాయ్​ చేయడానికి ఎన్నో ప్లేస్​లో ఉన్నాయి. అయితే, ఖర్చు కారణంగా చాలా మంది అక్కడికి వెళ్లడానికి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. తాజాగా ఇలాంటి వారందరికీ ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. తమిళనాడులోని పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటు వివిధ ప్రదేశాలు దర్శించుకునేందుకు ఈ ప్యాకేజీ బెస్ట్​ ఆప్షన్​. అసలు ఈ టూర్​ ఏంటి? ప్రయాణం ఎప్పుడు? ఏయే ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? ధర ఎంత అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాలు చూసేందుకు ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ భారత్‌ గౌరవ్‌ టూరిస్ట్‌ రైలు ద్వారా "దివ్య దక్షిణయాత్ర విత్​ అరుణాచలం" పేరుతో టూర్‌ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఇది మొత్తం 9 రోజుల ప్యాకేజీ. ఇందులో భాగంగా తమిళనాడులోని ప్రధాన క్షేత్రాలైన అరుణాచలం, చిదంబరం, తిరుచ్చి, తంజావుర్‌, రామేశ్వరం, మదురై, కన్యాకుమారి వంటివి చూడొచ్చు. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. సికింద్రాబాద్‌, చర్లపల్లి, జనగామ, కాజీపేట, వరంగల్‌, మహబూబాబాద్‌, ఖమ్మం, మధిర, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట రైల్వేస్టేషన్లలో రైలు ఎక్కొచ్చు. టూర్​ కంప్లీట్​ అయ్యాక ఆయా రైల్వే స్టేషన్లలో దిగొచ్చు.

ప్రయాణం ఇలా :

  • మొదటి రోజున ఉదయం 9 గంటలకు భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్​ రైలు సికింద్రాబాద్‌ నుంచి బయలుదేరుతుంది.
  • ఆయా స్టేషన్స్​లో ఆగుతూ రెండో రోజు ఉదయం 8 గంటలకు అరుణాచలం చేరుకుంటారు. అక్కడ హోటల్​లో చెకిన్​ అయ్యి తిరువణ్ణామలై ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. రాత్రికి అరుణాచలంలో స్టే చేస్తారు.
  • మూడో రోజు ఉదయం రైల్వే స్టేషన్​కు వెళ్లి అక్కడి నుంచి చిదంబరం బయలుదేరుతారు. మధ్యాహ్నానికి అక్కడికి చేరుకుని నటరాజ స్వామిని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రానికి రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుని తిరుచిరాపల్లికి స్టార్ట్​ అవుతారు. అదే రోజు రాత్రి 10 గంటలకు తిరుచిరాపల్లికి చేరుకుని ఆ నైట్​ అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • నాలుగో రోజు తెల్లవారుజామున శ్రీరంగంలోని రంగనాథ స్వామిని దర్శించుకుని రోడ్డు మార్గం ద్వారా తంజావూరు వెళ్లి బృహదీశ్వర ఆలయం విజిట్​ చేస్తారు. నైట్​కు తిరుచిరాపల్లికి వెళ్లి రామేశ్వరం స్టార్ట్​ అవుతారు.
  • ఐదో రోజు ఉదయానికి రామేశ్వరం చేరుకుని హోటల్​లో చెకిన్​ అవుతారు. ఆ తర్వాత రామనాథ స్వామితో పాటు స్థానికంగా ఉన్న ఆలయాలను దర్శించుకుంటారు. ఆ రాత్రికి హోటల్​లో భోజనం, బస ఉంటుంది.
  • ఆరో రోజు ఉదయం హోటల్​ను చెక్​ అవుట్​ అయ్యి రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుని మదురై స్టార్ట్​ అవుతారు. మధ్యాహ్నానికి మదురై చేరుకుని మీనాక్షి అమ్మన్​ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని తిరిగి స్టేషన్​కు చేరుకుని కన్యాకుమారి బయలుదేరుతారు.
  • ఏడో రోజు ఉదయం కన్యాకుమారికి రీచ్​ అయినాక హోటల్​లో ప్రెషప్​ అయ్యి వివేకానంద రాక్‌ మెమోరియల్‌, గాంధీ మండపం, అందమైన సూర్యాస్తమయాన్ని చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత రాత్రి 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్‌కు రైలు బయలుదేరుతుంది.
  • ఎనిమిదో రోజు మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది. తొమ్మిదో రోజు ఉదయం 9 గంటలకు రైలు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్​ కంప్లీట్​ అవుతుంది.

ప్యాకేజీ ధరలు ఇవే:

  • ఎకానమీ (స్లీపర్‌ క్లాస్‌)లో పెద్దలకు రూ.15,600 నిర్ణయించారు. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు అయితే రూ.14,600 చెల్లించాలి.
  • స్టాండర్డ్‌లో (3ఏసీ) టికెట్‌ ధర పెద్దలకు రూ.23,100, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు రూ.21,900 చెల్లించాలి.
  • కంఫర్ట్‌లో (2ఏసీ) టికెట్‌ ధరను రూ.29,900, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు రూ.28,100 చెల్లించాలి.

ప్యాకేజీలో లభించేవి ఇవే :

  • ట్రైన్​ టికెట్లు
  • హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • ఉదయం టీ, టిఫెన్​, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం (శాకాహారం)
  • ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి ఏసీ వాహనం సమకూరుస్తారు.
  • యాత్రికులకు ట్రావెల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ఉంటుంది.
  • ఐఆర్‌సీటీసీ టూర్‌ మేనేజర్లు అందుబాటులో ఉంటారు
  • పర్యాటక ప్రదేశంలో ఎక్కడైనా ప్రవేశ రుసుములు ఉంటే మాత్రం వ్యక్తులే చెల్లించుకోవాలి.
  • కేటాయించిన గదులకు ఏవైనా అదనపు సదుపాయాలు కావాలంటే ఆ ఛార్జీలను యాత్రికులే భరించాలి.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ జులై 20వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

