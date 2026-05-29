అరుణాచలం To రామేశ్వరం - 9 రోజుల టూర్ - తమిళనాడు చుట్టేయొచ్చు!
- IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ - ఆలయాల్లో ఆధ్యాత్మికత.. బీచ్లో ఎంజాయ్మెంట్
Published : May 29, 2026 at 4:44 PM IST
IRCTC Tamil Nadu Tour Package : దేశంలో చూడదగ్గ ప్రదేశాల్లో తమిళనాడు ఒకటి. ఇక్కడి పేరొందిన దేవాలయాలతో పాటు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎన్నో ప్లేస్లో ఉన్నాయి. అయితే, ఖర్చు కారణంగా చాలా మంది అక్కడికి వెళ్లడానికి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. తాజాగా ఇలాంటి వారందరికీ ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. తమిళనాడులోని పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటు వివిధ ప్రదేశాలు దర్శించుకునేందుకు ఈ ప్యాకేజీ బెస్ట్ ఆప్షన్. అసలు ఈ టూర్ ఏంటి? ప్రయాణం ఎప్పుడు? ఏయే ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? ధర ఎంత అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాలు చూసేందుకు ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు ద్వారా "దివ్య దక్షిణయాత్ర విత్ అరుణాచలం" పేరుతో టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఇది మొత్తం 9 రోజుల ప్యాకేజీ. ఇందులో భాగంగా తమిళనాడులోని ప్రధాన క్షేత్రాలైన అరుణాచలం, చిదంబరం, తిరుచ్చి, తంజావుర్, రామేశ్వరం, మదురై, కన్యాకుమారి వంటివి చూడొచ్చు. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, జనగామ, కాజీపేట, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మధిర, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట రైల్వేస్టేషన్లలో రైలు ఎక్కొచ్చు. టూర్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఆయా రైల్వే స్టేషన్లలో దిగొచ్చు.
ప్రయాణం ఇలా :
- మొదటి రోజున ఉదయం 9 గంటలకు భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరుతుంది.
- ఆయా స్టేషన్స్లో ఆగుతూ రెండో రోజు ఉదయం 8 గంటలకు అరుణాచలం చేరుకుంటారు. అక్కడ హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి తిరువణ్ణామలై ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. రాత్రికి అరుణాచలంలో స్టే చేస్తారు.
- మూడో రోజు ఉదయం రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లి అక్కడి నుంచి చిదంబరం బయలుదేరుతారు. మధ్యాహ్నానికి అక్కడికి చేరుకుని నటరాజ స్వామిని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రానికి రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని తిరుచిరాపల్లికి స్టార్ట్ అవుతారు. అదే రోజు రాత్రి 10 గంటలకు తిరుచిరాపల్లికి చేరుకుని ఆ నైట్ అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు తెల్లవారుజామున శ్రీరంగంలోని రంగనాథ స్వామిని దర్శించుకుని రోడ్డు మార్గం ద్వారా తంజావూరు వెళ్లి బృహదీశ్వర ఆలయం విజిట్ చేస్తారు. నైట్కు తిరుచిరాపల్లికి వెళ్లి రామేశ్వరం స్టార్ట్ అవుతారు.
- ఐదో రోజు ఉదయానికి రామేశ్వరం చేరుకుని హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. ఆ తర్వాత రామనాథ స్వామితో పాటు స్థానికంగా ఉన్న ఆలయాలను దర్శించుకుంటారు. ఆ రాత్రికి హోటల్లో భోజనం, బస ఉంటుంది.
- ఆరో రోజు ఉదయం హోటల్ను చెక్ అవుట్ అయ్యి రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని మదురై స్టార్ట్ అవుతారు. మధ్యాహ్నానికి మదురై చేరుకుని మీనాక్షి అమ్మన్ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని తిరిగి స్టేషన్కు చేరుకుని కన్యాకుమారి బయలుదేరుతారు.
- ఏడో రోజు ఉదయం కన్యాకుమారికి రీచ్ అయినాక హోటల్లో ప్రెషప్ అయ్యి వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్, గాంధీ మండపం, అందమైన సూర్యాస్తమయాన్ని చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత రాత్రి 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్కు రైలు బయలుదేరుతుంది.
- ఎనిమిదో రోజు మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది. తొమ్మిదో రోజు ఉదయం 9 గంటలకు రైలు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ప్యాకేజీ ధరలు ఇవే:
- ఎకానమీ (స్లీపర్ క్లాస్)లో పెద్దలకు రూ.15,600 నిర్ణయించారు. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు అయితే రూ.14,600 చెల్లించాలి.
- స్టాండర్డ్లో (3ఏసీ) టికెట్ ధర పెద్దలకు రూ.23,100, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు రూ.21,900 చెల్లించాలి.
- కంఫర్ట్లో (2ఏసీ) టికెట్ ధరను రూ.29,900, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు రూ.28,100 చెల్లించాలి.
ప్యాకేజీలో లభించేవి ఇవే :
- ట్రైన్ టికెట్లు
- హోటల్ అకామిడేషన్
- ఉదయం టీ, టిఫెన్, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం (శాకాహారం)
- ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి ఏసీ వాహనం సమకూరుస్తారు.
- యాత్రికులకు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
- ఐఆర్సీటీసీ టూర్ మేనేజర్లు అందుబాటులో ఉంటారు
- పర్యాటక ప్రదేశంలో ఎక్కడైనా ప్రవేశ రుసుములు ఉంటే మాత్రం వ్యక్తులే చెల్లించుకోవాలి.
- కేటాయించిన గదులకు ఏవైనా అదనపు సదుపాయాలు కావాలంటే ఆ ఛార్జీలను యాత్రికులే భరించాలి.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ జులై 20వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
ఒకే ట్రిప్లో "7 జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం" - తక్కువ ధరకే "IRCTC" టూర్!
"అలా మంచుకొండల్లో సూర్యోదయపు అందాలు" - 7 రోజుల పాటు IRCTC నేపాల్ టూర్!