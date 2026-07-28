IRCTC "కాశీ, అయోధ్య, ప్రయాగ" టూర్ - 6 రోజుల ఆధ్యాత్మిక యాత్ర!
కాశీ విశ్వేశ్వరుడితో పాటు అయోధ్యలో బాల రాముడి దర్శనం - గంగాహారతి, త్రివేణి సంగమం వీక్షణం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 11:21 AM IST
IRCTC Temple Tourism : ఐఆర్సీటీసీ కాశీ, వారణాసి, అయోధ్య, ప్రయాగ యాత్ర ను ఆఫర్ చేస్తోంది. తక్కువ ప్యాకేజీలో ఎక్కువ ఆలయాలను దర్శించుకునేలా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ రూపొందించింది. 6 రోజుల ఈ యాత్రలో భాగంగా రైలు ప్రయాణంతో పాటు, స్థానికంగా వాహనాలను సమకూర్చనుంది. ప్యాకేజీ వివరాలు.
కంఫర్ట్ 3 ఏసీ
- 1 - 3 ప్యాకేజీ : డబల్ షేరింగ్ రూ.22860, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.18170, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.15260, వితౌట్ బెడ్ రూ.13640
- 4 - 6 ప్యాకేజీ : డబల్ షేరింగ్ రూ.19650, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.16930, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.15260, వితౌట్ బెడ్ రూ.13640
ప్రయాణం ఇలా
- తొలి రోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఉదయం 9.25గంటలకు ట్రైన్ నంబర్ 12791 దనపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
- రెండో రోజు మధ్యాహ్నం 1.25గంటలకు వారణాసి చేరుకుంటారు. వారణాసి స్టేషన్లో ఐఆర్ సిటీసీ సిబ్బంది మిమ్మల్ని పికప్ చేసుకుంటారు. హోటల్కు తీసుకెళ్తారు. ఆ తర్వాత కాశీ విశ్వనాథ్ టెంపుల్ దర్శించుకుని, గంగాహారతి వీక్షించి రాత్రికి వారణాసిలోనే బస చేస్తారు.
- మూడో రోజు ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత వారణాసిలోని స్థానిక ఆలయాలను సందర్శిస్తారు. అందులో కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం, కాల భైరవాలయం, బిర్లా మందిర్ సందర్శించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత షాపింగ్ చేయడంతో పాటు మిగిలిన సమయంలో మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ల రాత్రికి తిరిగి వారణాసిలో బస చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు ఉదయాన్నే అల్పాహారం చేసి హెటల్ చెకౌట్ చేస్తారు. వారణాసి నుంచి 220 కిలోమీటర్ల దూరంలోని అయోధ్య బయల్దేరుతారు. అయోధ్యలోని రామాలయంలో బాల రాముడిని దర్శించుకున్న తర్వాత హనుమాన్గరి, దశరథ మహల్ సందర్శిస్తారు. సాయంత్రానికి సరయూ ఘాట్ సందర్శించి రాత్రంతా అయోధ్యలో బస చేస్తారు.
- ఐదో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత హోటల్ చెకౌట్ చేసి ప్రయాగరాజ్ బయల్దేరుతారు. అక్కడి నుంచి దాదాపు 170 కిలో మీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. త్రివేణి సంగమం, అలోపి దేవి ఆలయాన్ని సందర్శించిన తర్వాత తిరిగి సాయంత్రం వరకు ప్రయాగరాజ్ జంక్షన్లో మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది. ట్రైన్ నంబర్ 12792 సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ రాత్రి 8గంటలకు బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది.
- ఆరో రోజు రాత్రి 9.30గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
యాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలకు సికింద్రాబాద్లోని ఐఆర్సీటీసీ సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ కార్యాలయంలో సంప్రదించవచ్చు. లేదా 8287932229, 8287932228, 9701360701 నంబర్లకు కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
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