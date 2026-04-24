ETV Bharat / offbeat

ఒకే ట్రిప్​లో "కేరళ, తమిళనాడు" చూడొచ్చు - వారం రోజుల పాటు IRCTC అద్దిరిపోయే టూర్​!

-అందుబాటు ధరలోనే ఐఆర్​సీటీసీ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ -హైదరాబాద్​ నుంచి ఫ్లైట్​ జర్నీ

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 24, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IRCTC South India Temple Tour: సౌత్​ ఇండియాలో దర్శించదగ్గ దేవలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో కేరళ, తమిళనాడులోని ఆలయాలు కొన్ని. ఈ రాష్ట్రాలకు వెళితే కేవలం ఆలయాల సందర్శన మాత్రమే కాకుండా బీచ్​లో కూడా ఎంజాయ్​ చేయవచ్చు. అందుకే చాలా మంది వీలుకుదిరినప్పుడల్లా ఈ ప్లేస్​లకు వెళ్తుంటారు. మరి మీరు కూడా ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ ఆలయాలను దర్శించుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ ప్యాకేజీ ఏంటి? ధర ఎంత? ఏఏ ప్రదేశాలు కవర్​ అవుతాయి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం "సౌత్ ఇండియా టెంపుల్ రన్" పేరిట ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్​ మొత్తం 6 రాత్రులు, 7 పగళ్లు ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో కన్యాకుమారి, మధురై, రామేశ్వరం, తిరువనంతపురం వంటి ప్రదేశాలు చూడొచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి విమాన ప్రయాణం ద్వారా ఈ టూర్​ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే..

  1. మొదటి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్లైట్​ జర్నీ స్టార్ట్​ అవుతుంది. తిరువనంతపురం విమానాశ్రయానికి చేరుకుని అక్కడ ఫార్మాలిటీస్​ పూర్తి చేసుకుని ముందుగానే బుక్​ చేసిన హోటల్​కి వెళ్లి చెకిన్ అవుతారు. బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేశాక పూవార్ ఐలాండ్​, అజిమాలా శివాలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ రాత్రికి త్రివేండ్రంలో బస చేస్తారు.
  2. రెండో రోజు తెల్లవారుజామున శ్రీ అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయానికి వెళ్తారు. అక్కడ స్వామి వారిని దర్శించుకున్న అనంతరం బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేసి హోటల్ చెక్​ అవుట్​ చేసి కన్యాకుమారి బయలుదేరుతారు. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత హోటల్​లో చెకిన్​ అవుతారు. సాయంత్రానికి సూర్యాస్తమయాన్ని వీక్షిస్తారు. ఆ రాత్రికి కన్యాకుమారిలోనే స్టే చేయాలి.
  3. మూడో రోజు ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత రాక్ మెమోరియల్, తిరువళ్లూర్​ విగ్రహం సందర్శిస్తారు. అనంతరం రామేశ్వరం బయలుదేరి.. సాయంత్రానికి అక్కడికి చేరుకుని ఆ నైట్​ అక్కడే ఉంటారు.
  4. నాలుగో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్ చేసిన త‌ర్వాత‌ రామేశ్వర ఆలయ దర్శనం ఉంటుంది. అనంతరం ధనుష్కోడిలోని పలు ప్రసిద్ధ ఆలయాలు చూడొచ్చు. రాత్రికి రామేశ్వరంలో భోజ‌నం, బస ఉంటుంది.
  5. ఐదో రోజు టిఫెన్​ చేసిన తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి అబ్దుల్ కలాం మెమోరియల్‌ సందర్శించుకుంటారు. అనంత‌రం తంజావూరుకు స్టార్ట్​ అవుతారు. అక్క‌డ బృహదీశ్వర ఆలయాన్ని ద‌ర్శించుకుని తిరుచిరాపల్లికి బయలుదేరుతారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే భోజ‌నం, బస ఉంటుంది.
  6. ఆరో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనంత‌రం శ్రీరంగం ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత మధురై బయలుదేరాలి.. సాయంత్రానికి అక్కడికి చేరుకుని హోటల్​లో చెకిన్​ అవుతారు. రాత్రికి మధురైలోనే బస చేయాలి.
  7. ఏడో రోజు ఉదయం టిఫెన్ చేసిన తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి మీనాక్షి అమ్మవారిని ద‌ర్శించుకుంటారు. అక్కడి నుంచి మధురై ఎయిర్​పోర్ట్​కు చేరుకుని మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విమానంలో హైదరాబాద్‌కు పయనమవుతారు. సిటీకి చేరుకోవటంతో టూర్​ ముగుస్తుంది.

ప్యాకేజీ ధరలివే:

  • సింగిల్‌ ఆక్యుపెన్సీ అయితే ఒకరికి రూ.52,100, డబుల్ షేరింగ్​కు రూ.39,400, ట్రిపుల్‌ ఆక్యుపెన్సీ అయితే రూ.37,200 చెల్లించాలి.
  • 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్‌ బెడ్‌ అయితే రూ.30,850, వితౌట్‌ అయితే రూ.26,150 పే చేయాలి.
  • 2 నుంచి 4 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న చిన్నారులకు విత్​ అవుట్​ బెడ్​ అయితే రూ.21,100 చెల్లించాలి.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవీ:

  • హైదరాబాద్‌- తిరువనంతపురం/ మధురై- హైదరాబాద్‌ ఫ్లైట్​ టికెట్లు.
  • హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • 7 రోజుల పాటు అల్పాహారం, 5 రోజుల పాటు రాత్రి భోజనం. మధ్యాహ్నం భోజనం ప్రయాణికులే చూసుకోవాలి.
  • పర్యాటక ప్రదేశాలు వీక్షించడానికి బుకింగ్​ను బట్టి బస్సు
  • ట్రావెల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ సదుపాయం ఉంటుంది.
  • ఐఆర్‌సీటీసీ టూర్‌ ఎస్కార్ట్‌ అందుబాటులో ఉంటారు.
  • ప్రస్తుతం ఈ ప్యాకేజీ 2026 జూన్​ 7వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది.
  • ప్యాకేజీ ఇతర వివరాలు, టూర్​ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

TAGGED:

IRCTC TOUR PACKAGES FROM HYDERABAD
IRCTC SOUTH INDIA TEMPLE TOUR
SOUTH INDIA TEMPLE TOUR BY IRCTC
ఐఆర్​సీటీసీ టూర్​ ప్యాకేజీలు
IRCTC SOUTH INDIA TEMPLE TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.