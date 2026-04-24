ఒకే ట్రిప్లో "కేరళ, తమిళనాడు" చూడొచ్చు - వారం రోజుల పాటు IRCTC అద్దిరిపోయే టూర్!
-అందుబాటు ధరలోనే ఐఆర్సీటీసీ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ -హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్లైట్ జర్నీ
Published : April 24, 2026 at 7:38 PM IST
IRCTC South India Temple Tour: సౌత్ ఇండియాలో దర్శించదగ్గ దేవలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో కేరళ, తమిళనాడులోని ఆలయాలు కొన్ని. ఈ రాష్ట్రాలకు వెళితే కేవలం ఆలయాల సందర్శన మాత్రమే కాకుండా బీచ్లో కూడా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. అందుకే చాలా మంది వీలుకుదిరినప్పుడల్లా ఈ ప్లేస్లకు వెళ్తుంటారు. మరి మీరు కూడా ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ ఆలయాలను దర్శించుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ ప్యాకేజీ ఏంటి? ధర ఎంత? ఏఏ ప్రదేశాలు కవర్ అవుతాయి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం "సౌత్ ఇండియా టెంపుల్ రన్" పేరిట ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్ మొత్తం 6 రాత్రులు, 7 పగళ్లు ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో కన్యాకుమారి, మధురై, రామేశ్వరం, తిరువనంతపురం వంటి ప్రదేశాలు చూడొచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి విమాన ప్రయాణం ద్వారా ఈ టూర్ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే..
- మొదటి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్లైట్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. తిరువనంతపురం విమానాశ్రయానికి చేరుకుని అక్కడ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసుకుని ముందుగానే బుక్ చేసిన హోటల్కి వెళ్లి చెకిన్ అవుతారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాక పూవార్ ఐలాండ్, అజిమాలా శివాలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ రాత్రికి త్రివేండ్రంలో బస చేస్తారు.
- రెండో రోజు తెల్లవారుజామున శ్రీ అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయానికి వెళ్తారు. అక్కడ స్వామి వారిని దర్శించుకున్న అనంతరం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి హోటల్ చెక్ అవుట్ చేసి కన్యాకుమారి బయలుదేరుతారు. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. సాయంత్రానికి సూర్యాస్తమయాన్ని వీక్షిస్తారు. ఆ రాత్రికి కన్యాకుమారిలోనే స్టే చేయాలి.
- మూడో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత రాక్ మెమోరియల్, తిరువళ్లూర్ విగ్రహం సందర్శిస్తారు. అనంతరం రామేశ్వరం బయలుదేరి.. సాయంత్రానికి అక్కడికి చేరుకుని ఆ నైట్ అక్కడే ఉంటారు.
- నాలుగో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత రామేశ్వర ఆలయ దర్శనం ఉంటుంది. అనంతరం ధనుష్కోడిలోని పలు ప్రసిద్ధ ఆలయాలు చూడొచ్చు. రాత్రికి రామేశ్వరంలో భోజనం, బస ఉంటుంది.
- ఐదో రోజు టిఫెన్ చేసిన తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి అబ్దుల్ కలాం మెమోరియల్ సందర్శించుకుంటారు. అనంతరం తంజావూరుకు స్టార్ట్ అవుతారు. అక్కడ బృహదీశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించుకుని తిరుచిరాపల్లికి బయలుదేరుతారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే భోజనం, బస ఉంటుంది.
- ఆరో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం శ్రీరంగం ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత మధురై బయలుదేరాలి.. సాయంత్రానికి అక్కడికి చేరుకుని హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. రాత్రికి మధురైలోనే బస చేయాలి.
- ఏడో రోజు ఉదయం టిఫెన్ చేసిన తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి మీనాక్షి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. అక్కడి నుంచి మధురై ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుని మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విమానంలో హైదరాబాద్కు పయనమవుతారు. సిటీకి చేరుకోవటంతో టూర్ ముగుస్తుంది.
ప్యాకేజీ ధరలివే:
- సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ అయితే ఒకరికి రూ.52,100, డబుల్ షేరింగ్కు రూ.39,400, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ అయితే రూ.37,200 చెల్లించాలి.
- 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.30,850, వితౌట్ అయితే రూ.26,150 పే చేయాలి.
- 2 నుంచి 4 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న చిన్నారులకు విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.21,100 చెల్లించాలి.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవీ:
- హైదరాబాద్- తిరువనంతపురం/ మధురై- హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ టికెట్లు.
- హోటల్ అకామిడేషన్
- 7 రోజుల పాటు అల్పాహారం, 5 రోజుల పాటు రాత్రి భోజనం. మధ్యాహ్నం భోజనం ప్రయాణికులే చూసుకోవాలి.
- పర్యాటక ప్రదేశాలు వీక్షించడానికి బుకింగ్ను బట్టి బస్సు
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం ఉంటుంది.
- ఐఆర్సీటీసీ టూర్ ఎస్కార్ట్ అందుబాటులో ఉంటారు.
- ప్రస్తుతం ఈ ప్యాకేజీ 2026 జూన్ 7వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది.
- ప్యాకేజీ ఇతర వివరాలు, టూర్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
