IRCTC "సౌత్ ఇండియా" సూపర్ టూర్ - విమానంలో చుట్టేసి రావొచ్చు!
IRCTC బంపర్ ఆఫర్ - ఒకే ట్రిప్లో "పద్మనాభ స్వామి to మధురై మీనాక్షి ఆలయాల" దర్శనం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 9:24 AM IST
IRCTC South India Temple Run Tour Package : దక్షిత భారతదేశంలో చూడదగ్గ ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు చాలానే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కేరళలోని పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. మీరూ ఆ లిస్ట్లో ఉన్నారా? అయితే, మీకోసమే ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఒక సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. అదీ విమానంలో తక్కువ ధరకే, తక్కువ టైమ్లో చూసొచ్చే అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? టికెట్ ధర ఎంత? ఏ ఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
"సౌత్ ఇండియా టెంపుల్ రన్" పేరిట ఈ విమాన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది ఐఆర్సీటీసీ. ఈ పర్యటన మొత్తం 6 రాత్రులు, 7 పగళ్లుగా సాగుతుంది. ఈ యాత్రలో భాగంగా మీరు మధురై, కన్యాకుమారి, రామేశ్వరం, తిరుచ్చి, త్రివేండ్రంలోని ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శిస్తారు. హైదరాబాద్ నుంచి విమాన ప్రయాణం ద్వారా ఈ టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు.
ప్రయాణం కొనసాగనుందిలా..
డే 1 :
ఆగస్టు 16న హైదరాబాద్ నుంచి ఉదయం 6 గంటల 10 నిమిషాలకు విమానం బయల్దేరడంతో టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. త్రివేండ్రం చేరుకున్నాక ముందుగా కేటాయించిన హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి, ఫ్రెషప్ అవుతారు. అనంతరం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి పువార్ ఐలాండ్, అజిమల శివాలయం సందర్శనకు వెళ్తారు. ఆ రాత్రికి అదే హోటల్లో భోజనం, బస ఉంటుంది.
డే 2 :
రెండో రోజు తెల్లవారుజామున పద్మనాభస్వామి టెంపుల్ను దర్శించుకుంటారు. అనంతరం టిఫెన్ తిని, హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అవుతారు. మధ్యాహ్నం కన్యాకుమారి రీచ్ అవుతారు. అక్కడ సూర్యస్తమయం పాయింట్ను సందర్శించి, ఆ రోజు రాత్రికి అక్కడి హోటల్లోనే భోజనం, స్టే ఉంటుంది.
డే 3 :
మూడో రోజు కన్యాకుమారి హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ముగించుకొని అక్కడి నుంచి చెక్ అవుట్ చేస్తారు. అనంతరం దగ్గరలో ఉన్న రాక్ మెమొరియల్, తిరువళ్లువర్ విగ్రహన్ని విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత రామేశ్వరంకు వెళ్తారు. ఆ రాత్రికి రామేశ్వరంలోని హోటల్లో చెకిన్ అయి అక్కడే భోజనం, బస ఏర్పాట్లు ఉంటాయి.
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డే 4 :
నాలుగో రోజు టిఫెన్ తిని రామేశ్వరం, ధనుష్కోఠి ఆలయాలను దర్శించుకుంటారు. లోకల్ టెంపుల్స్ దర్శించుకోవడానికి యాత్రికులే ప్రైవేటు వెహికల్స్కు సొంత డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆ రాత్రికి రామేశ్వరంలోనే భోజనం, స్టే ఉంటుంది.
డే 5 :
ఐదో రోజు టిఫెన్ తిన్నాక హోటల్ నుంచి చెక్అవుట్ అవుతారు. అబ్దుల్కలాం మెమొరియల్ను విజిట్ చేస్తారు. నెక్ట్స్ తంజావూరుకు బయల్దేరుతారు. అక్కడ బృహదీశ్వర ఆలయాన్ని దర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత తిరుచ్చికి వెళ్లి, అక్కడ కేటాయించిన హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. ఆ నైట్కు డిన్నర్, స్టే అక్కడే ఉంటుంది.
డే 6 :
ఆరో రోజు తెల్లవారుజామున శ్రీరంగం ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత టిఫెన్ తిని హోటల్ నుంచి బయలుదేరుతారు. అనంతరం మధురైకు వెళ్తారు. అక్కడ కేటాయించిన హోటల్లోకి చెకిన్ అవుతారు. ఆ ఈవెనింగ్ షాపింగ్ చేసుకునే సమయం ఉంటుంది. ఆ రాత్రికి మధురైలోనే భోజనం, బస ఉంటుంది.
డే 7 :
ఏడో రోజు అల్పాహారం తిని హోటల్ నుంచి బయల్దేరుతారు. అనంతరం మీనాక్షి ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. ఇక మధ్యాహ్నం మూడు గంటల టైమ్లో మధురై ఎయిర్పోర్టు నుంచి హైదరాబాద్కు స్టార్ట్ అవుతారు. సాయంత్రం హైదరాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ప్యాకేజీ ధరలిలా :
- హోటల్లో సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ అయితే (ఒక్కరికే గది) రూ.52,550, డబుల్ షేరింగ్కు రూ.39,850, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ అయితే రూ.37,700 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- 5-11 ఏళ్ల మధ్య పిల్లలకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.33,000, 5-11 ఏళ్ల పిల్లలకు విత్అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.28,700గా నిర్ణయించారు.
- అలాగే, 2 నుంచి 4 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు రూ.21,400 చెల్లించాలి.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి :
- హైదరాబాద్ నుంచి త్రివేండ్రం; మధురై నుంచి హైదరాబాద్కు ఫ్లైట్ టికెట్లు
- హోటల్ అకామిడేషన్
- 7 రోజులు బ్రేక్ఫాస్ట్, 5 రోజులు రాత్రి భోజనం
- పర్యటన కోసం ఏసీ బస్సు సౌకర్యం
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ఆగస్టు 16వ తేదీన యాత్రికులకు అందుబాటులో ఉంది.
- ఐఆర్సీటీసీ సౌత్ ఇండియా టెంపుల్ రన్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్ల బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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