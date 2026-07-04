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IRCTC "సౌత్ ఇండియా" సూపర్ టూర్ - విమానంలో చుట్టేసి రావొచ్చు!

IRCTC బంపర్ ఆఫర్ - ఒకే ట్రిప్​లో "పద్మనాభ స్వామి to మధురై మీనాక్షి ఆలయాల" దర్శనం!

IRCTC South India Temple Run Tour
IRCTC South India Temple Run Tour (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 9:24 AM IST

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IRCTC South India Temple Run Tour Package : దక్షిత భారతదేశంలో చూడదగ్గ ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు చాలానే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కేరళలోని పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. మీరూ ఆ లిస్ట్​లో ఉన్నారా? అయితే, మీకోసమే ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఒక సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. అదీ విమానంలో తక్కువ ధరకే, తక్కువ టైమ్​లో చూసొచ్చే అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? టికెట్ ధర ఎంత? ఏ ఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు​? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

"సౌత్ ఇండియా టెంపుల్ రన్" పేరిట ఈ విమాన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది ఐఆర్​సీటీసీ. ఈ పర్యటన​ మొత్తం 6 రాత్రులు, 7 పగళ్లుగా సాగుతుంది. ఈ యాత్రలో భాగంగా మీరు మధురై, కన్యాకుమారి, రామేశ్వరం, తిరుచ్చి, త్రివేండ్రంలోని ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శిస్తారు. హైదరాబాద్ నుంచి విమాన ప్రయాణం ద్వారా ఈ టూర్​ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు.

ప్రయాణం కొనసాగనుందిలా..

డే 1 :

ఆగస్టు 16న హైదరాబాద్​ నుంచి ఉదయం 6 గంటల 10 నిమిషాలకు విమానం బయల్దేరడంతో టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. త్రివేండ్రం చేరుకున్నాక ముందుగా కేటాయించిన హోటల్​లో చెకిన్ అయ్యి, ఫ్రెషప్ అవుతారు. అనంతరం బ్రేక్​ఫాస్ట్ చేసి పువార్‌ ఐలాండ్‌, అజిమల శివాలయం సందర్శనకు వెళ్తారు. ఆ రాత్రికి అదే హోటల్​లో భోజనం, బస ఉంటుంది.

IRCTC South India Temple Run Tour
అనంత పద్మనాభ స్వామి దేవాలయం (Getty Images)

డే 2 :

రెండో రోజు తెల్లవారుజామున పద్మనాభస్వామి టెంపుల్​ను దర్శించుకుంటారు. అనంతరం టిఫెన్ తిని, హోటల్‌ నుంచి చెక్‌ అవుట్‌ అవుతారు. మధ్యాహ్నం కన్యాకుమారి రీచ్ అవుతారు. అక్కడ సూర్యస్తమయం పాయింట్​ను సందర్శించి, ఆ రోజు రాత్రికి అక్కడి హోటల్​లోనే భోజనం, స్టే ఉంటుంది.

IRCTC South India Temple Run Tour
రామేశ్వరం (Getty Images)

డే 3 :

మూడో రోజు కన్యాకుమారి హోటల్‌లో బ్రేక్​ఫాస్ట్ ముగించుకొని అక్కడి నుంచి చెక్‌ అవుట్‌ చేస్తారు. అనంతరం దగ్గరలో ఉన్న రాక్‌ మెమొరియల్‌, తిరువళ్లువర్‌ విగ్రహన్ని విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత రామేశ్వరంకు వెళ్తారు. ఆ రాత్రికి రామేశ్వరంలోని హోటల్‌లో చెకిన్ అయి అక్కడే భోజనం, బస ఏర్పాట్లు ఉంటాయి.

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డే 4 :

నాలుగో రోజు టిఫెన్ తిని రామేశ్వరం, ధనుష్‌కోఠి ఆలయాలను దర్శించుకుంటారు. లోకల్ టెంపుల్స్ దర్శించుకోవడానికి యాత్రికులే ప్రైవేటు వెహికల్స్​కు సొంత డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆ రాత్రికి రామేశ్వరంలోనే భోజనం, స్టే ఉంటుంది.

IRCTC South India Temple Run Tour
అబ్దుల్​ కలాం మెమోరియల్ (Getty Images)

డే 5 :

ఐదో రోజు టిఫెన్ తిన్నాక హోటల్‌ నుంచి చెక్‌అవుట్‌ అవుతారు. అబ్దుల్‌కలాం మెమొరియల్‌ను విజిట్ చేస్తారు. నెక్ట్స్ తంజావూరుకు బయల్దేరుతారు. అక్కడ బృహదీశ్వర ఆలయాన్ని దర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత తిరుచ్చికి వెళ్లి, అక్కడ కేటాయించిన హోటల్‌లో చెకిన్ అవుతారు. ఆ నైట్​కు డిన్నర్, స్టే అక్కడే ఉంటుంది.

డే 6 :

ఆరో రోజు తెల్లవారుజామున శ్రీరంగం ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత టిఫెన్ తిని హోటల్‌ నుంచి బయలుదేరుతారు. అనంతరం మధురైకు వెళ్తారు. అక్కడ కేటాయించిన హోటల్లోకి చెకిన్ అవుతారు. ఆ ఈవెనింగ్ షాపింగ్ చేసుకునే సమయం ఉంటుంది. ఆ రాత్రికి మధురైలోనే భోజనం, బస ఉంటుంది.

IRCTC South India Temple Run Tour
శ్రీ రంగం రంగనాథ దేవాలయం (Getty Images)

డే 7 :

ఏడో రోజు అల్పాహారం తిని హోటల్‌ నుంచి బయల్దేరుతారు. అనంతరం మీనాక్షి ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. ఇక మధ్యాహ్నం మూడు గంటల టైమ్​లో మధురై ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి హైదరాబాద్​కు స్టార్ట్ అవుతారు. సాయంత్రం హైదరాబాద్‌ చేరుకోవడంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

IRCTC South India Temple Run Tour
మధురై మీనాక్షి ఆలయం (Getty Images)

ప్యాకేజీ ధరలిలా :

  • హోటల్లో సింగిల్‌ ఆక్యుపెన్సీ అయితే (ఒక్కరికే గది) రూ.52,550, డబుల్‌ షేరింగ్​కు రూ.39,850, ట్రిపుల్‌ ఆక్యుపెన్సీ అయితే రూ.37,700 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • 5-11 ఏళ్ల మధ్య పిల్లలకు విత్‌ బెడ్‌ అయితే రూ.33,000, 5-11 ఏళ్ల పిల్లలకు విత్‌అవుట్‌ బెడ్‌ అయితే రూ.28,700గా నిర్ణయించారు.
  • అలాగే, 2 నుంచి 4 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు రూ.21,400 చెల్లించాలి.
IRCTC South India Temple Run Tour
కన్యాకుమారి (Getty Images)

ప్యాకేజీలో ఉండేవి :

  • హైదరాబాద్‌ నుంచి త్రివేండ్రం; మధురై నుంచి హైదరాబాద్‌కు ఫ్లైట్ టికెట్లు
  • హోటల్ అకామిడేషన్
  • 7 రోజులు బ్రేక్​ఫాస్ట్, 5 రోజులు రాత్రి భోజనం
  • పర్యటన కోసం ఏసీ బస్సు సౌకర్యం
  • ట్రావెల్‌ ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ఆగస్టు 16వ తేదీన యాత్రికులకు అందుబాటులో ఉంది.
  • ఐఆర్​సీటీసీ సౌత్ ఇండియా టెంపుల్ రన్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్ల బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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ఐఆర్​సీటీసీ సౌత్ ఇండియా టూర్
IRCTC SOUTH INDIA TEMPLE TOUR

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