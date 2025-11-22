మలేసియా, సింగపూర్ విహారం - తక్కువ ధరకే IRCTC టూర్!
- ఒకే ట్రిప్పులో రెండు దేశాల్లో విహార యాత్ర - డిసెంబర్లో టూర్ స్టార్ట్
Published : November 22, 2025 at 4:55 PM IST
Malaysia and Singapore Tour : "బెస్ట్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్" అనగానే చాలా మంది చెప్పే లిస్టులో మలేసియా, సింగపూర్ తప్పకుండా ఉంటాయి. కానీ, అక్కడికి వెళ్లడానికి భారీగా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుందని ఆగిపోతుంటారు. అలాంటి వారికోసం IRCTC సూపర్ ప్యాకేజీని అనౌన్స్ చేసింది. "మ్యాజికల్ మలేసియా, సింగపూర్ సెన్సేషన్" అంటూ ఒకే ట్రిప్పులో రెండు దేశాలను కవర్ చేసేలా ప్లాన్ రూపొందించింది. మీరుగనక వెళ్లాలని అనుకుంటే ఇది సూపర్ టూర్ అని చెప్పాల్సిందే. మరి, ఈ టూర్ ఎన్ని రోజులు సాగుతుంది? ధర ఎంత? ఏ ప్రాంతాలను చూస్తారు? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈ టూర్ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు సాగుతుంది. ఈ టూర్లో 29 మంది మాత్రమే ఉంటారు. ముందుగా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నవారికే అవకాశం ఇస్తారు.
డే 1 :
రాత్రి 11.10 గంటలకు రాజీవ్ గాంధీ విమానాశ్రయం నుంచి ఫ్లైట్ బయల్దేరుతుంది. తెల్లవారిన తర్వాత 8.10 గంటలకు కౌలాలంపూర్ ఎయిర్పోర్టులో దిగుతారు. విమానాశ్రయం నుంచి హోటల్కు వెళ్లి ఫ్రెషప్ అయ్యి రిలాక్స్ అవుతారు. మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్, కింగ్స్ ప్యాలెస్, నేషనల్ మాన్యుమెంట్, చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ చూస్తారు. రాత్రికి ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో డిన్నర్ చేసి, హోటల్కు తిరిగి వెళ్తారు.
డే 2 :
ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత బటు గుహలను సందర్శించేందుకు వెళ్తారు. అవి చూసిన తర్వాత "జెంటింగ్ హైలాండ్స్"కి వెళ్తారు. సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఎంజాయ్ చేస్తారు. రాత్రికి తిరిగి కౌలాలంపూర్ చేరుకొని, డిన్నర్ చేస్తారు. హోటల్లో బస చేస్తారు.
డే 3 :
పొద్దున టిఫెన్ చేసిన తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి, పుత్రజయను సందర్శిస్తారు. తర్వాత మధ్యాహ్న భోజనం పూర్తిచేసి, సింగపూర్ బయల్దేరుతారు. విమానంలో కాకుండా.. రోడ్డు మార్గం ద్వారా బయల్దేరుతారు. హోటల్ లో చెకిన్ అయిన తర్వాత డిన్నర్ చేసి, అక్కడే స్టే చేస్తారు.
డే 4 :
ఉదయం టిఫెన్ చేసిన తర్వాత సింగపూర్ సిటీని సందర్శిస్తారు. మెర్లియన్ పార్క్, ఫ్లైయర్ రైడ్, ఆర్చిడ్ గార్డెన్ చూస్తారు. మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసిన తర్వాత వింగ్స్ ఆఫ్ టైమ్, మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియం, IOS, వింగ్స్ ఆఫ్ టైమ్ షో చూస్తారు. ఇందుకోసం కేబుల్ కార్ ద్వారా సెంటోసా వెళ్తారు. సాయంత్రం హోటల్కు చేరుకొని రాత్రి డిన్నర్ చేసి, హోటల్లో స్టే చేస్తారు.
డే 5 :
ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత "యూనివర్సల్ స్టూడియోస్"ను చూస్తారు. మధ్యాహ్న భోజనం ఇక్కడే చేస్తారు. అంతా చూసిన తర్వాత సాయంత్రం హోటల్కు చేరుకుంటారు. డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసి, రాత్రికి అక్కడే బస చేస్తారు.
డే 6 :
మార్నింగ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ పూర్తిచేసిన తర్వాత చెక్ అవుట్ చేస్తారు. అనంతరం "బర్డ్ ప్యారడైజ్"ను విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత లంచ్ చేస్తారు. అనంతరం కావాల్సిన వారు షాపింగ్ చేసుకుంటారు. సాయంత్రం వేళ సింగపూర్ విమానాశ్రయానికి వెళ్తారు. రాత్రి 8 గంటలకు విమానంలో బయల్దేరి, హైద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్ ముగుస్తుంది.
ప్యాకేజీ ధరలు:
కంఫర్ట్ ప్యాకేజీలో సింగిల్ షేరింగ్ ధర రూ. 1,56,900
డబుల్ షేరింగ్ రూ. 1,29,250
ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ. 1,29,000
5 - 11 ఏళ్లవారికి విత్ బెడ్ రూ. 1,25,750
బెడ్ లేకుండా రూ.1,23,600
ప్రస్తుత జర్నీ : 11-12-2025న అందుబాటులో ఉంది