సమ్మర్లో "షిరిడీ" వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - రూ.6 వేలకే IRCTC అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీ!
షిరిడీ వెళ్లాలనుకునేవారి కోసం ఐఆర్సీటీసీ బంపర్ ఆఫర్ - సాయి దర్శనంతో పాటు ఇవి చూడొచ్చు!
Published : April 7, 2026 at 6:41 PM IST
Shirdi Tour Package From Hyderabad : పిల్లలకు మరికొద్ది రోజుల్లో సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు సందర్శించి రావాలనుకుంటుంటారు. మరి, మీరు ఈ సమ్మర్లో ఒక మంచి టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అలాంటి వారికోసం ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ధరకే షిరిడీ సాయి నాథుని దర్శనంతో పాటు నాసిక్ త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శించుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఎప్పుడెప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది? టికెట్ ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"సాయి శివం(Sai Shivam)" పేరుతో ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఈ టూర్ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది. హైదరాబాద్ నుంచి ట్రైన్ ద్వారా జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. పత్రి శుక్రవారం ఈ టూర్ పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక పర్యటన మొత్తం 3 రాత్రులు, 4 పగళ్లుగా కొనసాగుతుంది
టూర్ కొనసాగనుందిలా..
డే 1 :
మొదటి రోజు హైదరాబాద్లోని కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల 40 నిమిషాలకు(అజంతా ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నంబర్.17064) రైలు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆరోజు రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
డే 2 :
రెండో రోజు ఉదయం 7 గంటల 10 నిమిషాలకు నాగర్సోల్ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకుని వెహికల్లో షిరిడీ తీసుకెళ్తారు. అక్కడ హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి ప్రెషప్ అవుతారు. ఆ తర్వాత సాయిబాబా దర్శనం ఉంటుంది. ఈవెనింగ్ షిరిడీలో తిరగొచ్చు. ఆ రోజు నైట్కు అక్కడే స్టే ఉంటుంది.
డే 3 :
మూడో రోజు షిరిడీలోని హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి నాసిక్కు స్టార్ట్ అవుతారు. నాసిక్కు చేరుకున్నాక త్రయంబకేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత పంచవటిని సందర్శిస్తారు. అనంతరం రాత్రి 8 గంటల 30 నిమిషాలకు నాగర్సోల్ రైల్వే స్టేషన్లో డ్రాప్ చేస్తారు. రాత్రి 9 గంటల 20 నిమిషాలకు అజంతా ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.17063)లో హైదరాబాద్కు రిటర్న్ జర్నీ మొదలవుతుంది. ఓవర్నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
డే 4 :
నాలుగో రోజు ఉదయం 9 గంటల 45 నిమిషాలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవడంతో మీ పర్యటన కంప్లీట్ అవుతుంది.
టికెట్ ధరలు చూస్తే :
- కంఫర్ట్(3AC)లో సింగిల్ షేరింగ్కి రూ.8,940 పే చేయాలి. డబుల్ షేరింగ్కు రూ.7,550, ట్రిపుల్ షేరింగ్ కోసం రూ.7,520 చెల్లించాలి.
- 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.7,410, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,470 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- స్టాండర్ట్లో(SL) సింగిల్ షేరింగ్కి రూ.7,260, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.5,860, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.5,840 పే చేయాలి.
- ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.5,720, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.4,780 చెల్లించాలి.
టూర్ ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :
- ట్రైన్ టికెట్లు
- సందర్శన ప్రదేశాల కోసం ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్ ఏర్పాటు
- రెండు రోజులు బ్రేక్ఫాస్ట్ సౌకర్యం
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- దర్శనం టికెట్లు, పర్యాటక ప్రాంతాల ఎంట్రెన్స్ టికెట్లు ఈ ప్యాకేజీలో ఉండవు
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ఏప్రిల్ 17, 24, మే 1, 8, 15, 22, 29 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
సమ్మర్ స్పెషల్ షిరిడీ టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
