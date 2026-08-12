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IRCTC సూపర్ టూర్ - 10 రోజుల్లో "సప్త జ్యోతిర్లింగాల" దర్శనం!

భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్​ ట్రైన్ ద్వారా ఐఆర్​సీటీసీ స్పెషల్ టూర్ - గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ చుట్టి రావొచ్చు!

IRCTC Sapta Jyotirlinga Mahayatra
IRCTC Sapta Jyotirlinga Mahayatra (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 4:39 PM IST

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IRCTC Sapta Jyotirlinga Mahayatra : జీవితంలో ఒక్కసారైనా ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. ఎలా వెళ్లాలో తెలియక కొంతమంది, ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని మరికొందరు తమ ప్రయాణాలను వాయిదా వేస్తుంటారు. అలాంటి వారందరి కోసం ఐఆర్​సీటీసీ ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ పర్యటన ద్వారా 10 రోజుల్లో సప్త జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకోవచ్చు. ఇంతకీ, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? టికెట్ ధర ఎంత? టూర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

'సప్త జ్యోతిర్లింగ్ మహాయాత్ర' పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది ఇండియన్ రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC). ఒకే పర్యటనలో గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్​, మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఏడు జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకోవచ్చు. ఈ టూర్ మొత్తం 10 రాత్రులు, 11 పగళ్లుగా కొనసాగనుంది. భారత్ గౌరవ్ డీలక్స్ ఏసీ టూరిస్ట్​ ట్రైన్ ద్వారా ఈ యాత్రను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. దిల్లీ నుంచి సెప్టెంబర్ 25న ఈ జ్యోతిర్లింగ యాత్ర ప్రారంభమవుతుంది.

IRCTC Sapta Jyotirlinga Mahayatra
ఉజ్జయిని ఆలయం (Getty Images)

పర్యటన కొనసాగనుందిలా :

డే 1 :

దిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్‌ రైల్వే స్టేషన్‌లో సెప్టెంబర్‌ 25న సాయంత్రం 6 గంటలకు భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్ ఉజ్జయినికి బయల్దేరుతుంది. డిన్నర్ రైలులోనే ఉంటుంది. ఆ రాత్రంతా జర్నీ కొనసాగుతుంది.

డే 2 :

రెండో రోజు మార్నింగ్ టిఫెన్, టీ రైలులోనే ఉంటాయి. ఉదయం 11 గంటలకు మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయిని రైల్వేస్టేషన్‌కు రీచ్ అవుతారు. అక్కడ నుంచి ముందుగా బుక్ చేసిన హోటల్​కు వెళ్లి చెక్ ఇన్ అవుతారు.

మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగ ఆలయంతో పాటు మహాకాల్‌ లోక్‌ కారిడార్‌(విగ్రహాలు, కుడ్య చిత్రాలు) విజిటింగ్ ఉంటుంది. రామ్ ఘాట్ వద్ద పవిత్రమైన క్షిప్రా నదిని దర్శించి, సంధ్యా హారతిని వీక్షిస్తారు. ఆ రోజు నైట్ డిన్నర్​, బస ఉజ్జయినిలోని హోటల్‌ గదిలో ఉంటుంది.

IRCTC Sapta Jyotirlinga Mahayatra
ఓంకారేశ్వర జ్యోతిర్లింగం (Getty Images)

డే 3 :

మూడో రోజు టిఫెన్ అనంతరం హోటల్‌ చెక్‌అవుట్‌ చేసి రోడ్డు మార్గం ద్వారా ఓంకారేశ్వర్‌ ఆలయానికి బయల్దేరుతారు. అక్కడ దర్శనం అనంతరం డాక్టర్‌ అంబేడ్కర్‌ నగర్‌ రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకొని గుజరాత్‌లోని ద్వారకకు స్టార్ట్ అవుతారు. ఆ రాత్రికి భోజనం ట్రైన్​లోనే ఉంటుంది.

డే 4 :

నాలుగో రోజు ట్రైన్​లోనే మార్నింగ్ టీ, బ్రేక్​ఫాస్ట్, లంచ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ద్వారక రైల్వేస్టేషన్‌కు రీచ్ అవుతారు. ముందుగా కేటాయించిన హోటల్​కు వెళ్తారు. అక్కడ నైట్ డిన్నర్, స్టే ఉంటుంది.

డే 5 :

ఐదో రోజు తెల్లవారుజామున ద్వారకలో 'ద్వారకాధీశ్‌ ఆలయాన్ని' సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత హోటల్​లో కాసేపు బస ఉంటుంది. అనంతరం రుక్మిణి దేవి ఆలయాన్ని దర్శించుకోంటారు. మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత హోటల్ నుంచి బయల్దేరి, నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగంతో పాటు బేట్‌ ద్వారక సందర్శించడానికి పయనమవుతారు. ఓఖా రైల్వే స్టేషన్‌కి చేరుకుంటారు.

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IRCTC Sapta Jyotirlinga Mahayatra
సోమనాథ్‌ ఆలయం (Getty Images)

డే 6 :

ఆరో రోజు మార్నింగ్ 7 గంటలకు వెరావల్‌ రైల్వే స్టేషన్‌కు రీచ్ అవుతారు. అనంతరం సోమనాథ్ ఆలయం, సమీపంలోని బీచ్‌ సందర్శిన ఉంటుంది. అనువైన ప్రాంతంలో మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత భల్కా తీర్థాన్ని సందర్శించి 5 గంటలకు పుణెకు బయల్దేరుతారు. ట్రైన్​లోనే నైట్ డిన్నర్ ఉంటుంది.

డే 7 :

ఏడో రోజు రైలులో ఉదయం టీ, బ్రేక్​ఫాస్ట్, లంచ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పుణె రైల్వే స్టేషన్​కు రీచ్ అవుతారు. అక్కడి హోటలో చెక్ ఇన్ అవుతారు. ఆ రాత్రికి డిన్నర్, స్టే అక్కడే ఉంటుంది.

డే 8 :

ఎనిమిదో రోజు భీమాశంకర్‌ జ్యోతిర్లింగ దర్శనం ఉంటుంది. దర్శనం అయిపోయాక, ఖడ్కి జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్‌కు వెళ్తారు. రాత్రి 10 గంటలకు ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ (ఔరంగాబాద్) రైల్వే స్టేషన్‌కు పయనమవుతారు. ట్రైన్​లోనే నైట్ డిన్నర్ ఉంటుంది.

IRCTC Sapta Jyotirlinga Mahayatra
ద్వారకాధీశ్‌ ఆలయం (Getty Images)

డే 9 :

తొమ్మిదో రోజు ఉదయం ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌ రైల్వే స్టేషన్‌కు చేరుకుంటారు. అనంతరం ఎల్లోరాలోని కైలాస మందిరం, ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగ ఆలయ సందర్శన ఉంటుంది. రాత్రి 11 గంటలకు నాసిక్ రోడ్ రైల్వే స్టేషన్‌కు పయనమవుతారు.

డే 10 :

పదో రోజు మార్నింగ్ 5 గంటలకు నాసిక్ రోడ్ రైల్వే స్టేషన్‌కు చేరకుంటారు. హోటల్‌ గదిలో టిఫెన్ అనంతరం త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రం పంచవటిని సందర్శిస్తారు. ఇక్కడితో మీ టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అనంతరం నాసిక్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ నుంచి దిల్లీ స్టార్ట్ అవుతారు. రాత్రి భోజనం, బస ట్రైన్​లోనే ఉంటుంది.

డే 11 :

పదకొండో రోజు ట్రైన్​లోనే మార్నింగ్ టీ, టిఫెన్, లంచ్ ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. మధ్యాహ్నానికి దిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్ రైల్వే స్టేషన్‌ చేరుకోవడంతో మీ టూర్ ముగుస్తుంది.

IRCTC Sapta Jyotirlinga Mahayatra
నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం (Getty Images)

ప్యాకేజీ ఛార్జీ వివరాలు ఇలా :

  • సుపీరియర్‌ (ఏసీ1) : హోటల్‌ గదిలో సింగిల్‌ షేర్‌ అయితే ఒక్కో టికెట్‌ ధర రూ.1,34,255 చెల్లించాలి. డబుల్‌ షేర్‌ అయితే ధర రూ.1,19,425, ట్రిపుల్‌ షేర్‌కు రూ.1,17,305; 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకైతే రూ.1,09,910గా నిర్ణయించారు.
  • డీలక్స్‌ (2 ఏసీ) : సింగిల్‌ షేర్‌ ధర రూ.1,24,755; డబుల్‌ షేర్‌ రూ.1,09,925, ట్రిపుల్‌ షేర్‌ రూ.1,07,805 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు రూ.1,00,410 పే చేయాలి. నైట్ టైమ్ బసకు ఏసీ రూమ్స్ కేటాయిస్తారు.
  • కంఫర్ట్‌లో(3ఏసీ) : సింగిల్‌ షేర్‌ టికెట్‌ ధర రూ.1,05,760గా ఉంది. డబుల్‌ షేర్‌కు రూ.90,930, ట్రిపుల్‌ షేర్‌కు రూ.88,810గా నిర్ణయించారు. అదే, 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులైతే రూ.81,415 పే చేయాలి.

ప్యాకేజీలో కవర్ అయ్యేవివే :

  • మార్నింగ్ టీ, టిఫెన్, లంచ్, డిన్నర్(వెజిటేరియన్) అంతా రైల్వే సిబ్బందే చూసుకుంటారు.
  • ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి ఏసీ వెహికల్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • యాత్రికులకు ట్రావెల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ఉంటుంది.
  • పర్యాటక ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా ఎంట్రీ ఫీజులుంటే యాత్రికులే పే చేయాలి.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్ సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ టూర్‌కు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు, టికెట్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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ఐఆర్​సీటీసీ జ్యోతిర్లింగాల టూర్​
IRCTC SAPTA JYOTIRLINGA MAHAYATRA

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