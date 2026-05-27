ఒకే ట్రిప్లో "7 జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం" - తక్కువ ధరకే "IRCTC" టూర్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 4:29 PM IST
IRCTC 7 Jyotirlinga Darshan Yatra : సప్త జ్యోతిర్లింగ్ దర్శన్ యాత్ర పేరుతో ఐఆర్సీటీసీ ఓ కొత్త టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఒకే యాత్రలో మధ్యప్రదేశ్లోని మహాకాళేశ్వర్, ఓంకారేశ్వర్ ఆలయాలతో పాటు గుజరాత్లోని సోమనాథ్, ద్వారక, మహారాష్ట్రలోని నాసిక్, పుణె, ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లోని జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకోవచ్చు. మొత్తం పది రాత్రులు, పదకొండు పగళ్లు యాత్ర కొనసాగుతుంది. ఈ టూర్కి సంబంధించి భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు సికింద్రాబాద్ నుంచి జూన్ 16న ప్రారంభమవుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల వారు ఈ ప్యాకేజీని తీసుకుంటే సికింద్రాబాద్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జంక్షన్లలో బోర్డింగ్ ఉంది.
ప్రయాణ వివరాలిలా :
డే1 : జూన్ 16న ఉదయం పది గంటలకు సికింద్రాబాద్ నుంచి ఈ టూరిస్టు రైలు బయల్దేరుతుంది. కామారెడ్డి- నిజామాబాద్ మీదుగా ఉజ్జయినికి చేరుకుంటుంది.
డే2 : రెండో రోజు ఉదయం పది గంటలకు మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిని రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ హోటల్కు వెళ్లి చెక్ ఇన్ అవుతారు. స్నానాదులు అయ్యాక మహాకాళేశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. రాత్రి భోజనం,స్టే ఉజ్జయినిలోనే ఉంటుంది.
డే3 : మూడో రోజు ఉదయం టిఫిన్ చేశాక హోటల్ చెక్అవుట్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా ఓంకారేశ్వర్ దేవాలయానికి రీచ్ అవుతారు. దర్శనానంతరం డాక్టర్ అంబేడ్కర్ నగర్ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకొని గుజరాత్లోని ద్వారకకు స్టార్ట్ అవుతారు.
డే4 : నాలుగో రోజు సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ద్వారక రైల్వేస్టేషన్కు రీచ్ అవుతారు. హోటల్ గదిలో రాత్రి భోజనం, స్టే ఉంటుంది.
డే5 : ఐదోరోజు ఉదయం టిఫిన్ చేశాక ద్వారకదీశ్ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం ముందుగా కేటాయించిన హోటల్ చెక్అవుట్ చేస్తారు. మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత బెట్ ద్వారక, నాగేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగ దేవాలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత ఓఖా రైల్వేస్టేషన్కి రీచ్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి సోమనాథ్కు బయల్దేరుతారు.
డే6 : ఆరో రోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు సోమనాథ్ రైల్వేస్టేషన్కి రీచ్ అవుతారు. అక్కడ కేటాయించిన హోటల్లోకి వెళ్లి ప్రెష్అప్ అవుతారు. ఆ తర్వాత సోమనాథ్ ఆలయాన్ని దర్శిస్తారు. అనంతరం సోమనాథ్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పుణెలోని ఖడ్కికి జర్నీ స్టార్ అవుతుంది.
డే7 : ఏడో రోజు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ఖడ్కి రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ హోటల్లో దిగి రాత్రి భోజనం, స్టే చేస్తారు.
డే8 : ఎనిమిదో రోజు ఉదయం టిఫిన్ అనంతరం హోటల్ చెక్అవుట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత భీమశంకర ఆలయాన్ని దర్శిస్తారు. (గమనిక : ప్రస్తుతం ఈ దేవాలయ మరమ్మతులు జరుగుతున్నాయి. మే 31 వరకు దర్శనాలను నిలిపివేశారు. దేవాలయ పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తికాకపోతే దర్శనాల నిలిపివేత మరింత పొడిగించే అవకాశం ఉంది. ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా పుణెలోని మరిన్ని ఆలయాలను దర్శించే అవకాశాన్ని ఐఆర్సీటీసీ కల్పిస్తుంది). అనంతరం ఖడ్కి రైల్వేస్టేషన్కి చేరుకొని నాసిక్ రోడ్కు పయనమవుతారు.
డే9 : తొమ్మిదోరోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు నాసిక్ రోడ్ రైల్వేస్టేషన్కి రీచ్ అవుతారు. ఆ తర్వాత త్రయంబకేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగ ఆలయాన్ని దర్శిస్తారు. అనంతరం నాసిక్ రోడ్ రైల్వేస్టేషన్కి చేరుకొని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్కు పయనమవుతారు.
డే10 : పదో రోజు ఉదయం ఐదు గంటలకు ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ (ఔరంగాబాద్) రైల్వేస్టేషన్కి రీచ్ అవుతారు. హోటల్ గదిలో ఫ్రెష్అప్ అవుతారు. ఆ తర్వాత ఘృశ్నేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగ దేవాలయాన్ని దర్శిస్తారు. ఇక్కడితో యాత్ర పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి రిటర్న్ అవుతారు.
డే11 : 11వ రోజు ఉదయం ఏడు గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
టికెట్ ధరలు :
ఎకానమీ (స్లీపర్ క్లాస్) : ఒక్కో టికెట్ ధర రూ.17,600గా ఉంటుంది. అ 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న చిన్నారులకైతే రూ.16,300 పే చేయాలి. వీరు రాత్రి పూట స్టే చేసేందుకు హోటల్లో నాన్ఏసీ గదులు ఇస్తారు. ఒక్కో రూంలో నలుగురైదుగురు స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది.
స్టాండర్డ్లో (3ఏసీ) : టికెట్ ధర పెద్దలకు రూ.26,700గా ఉంది. 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న చిన్నారులకు రూ.25,200 చెల్లించాలి. రాత్రిపూట స్టే చేసేందుకు ఏసీ గదులు కేటాయిస్తారు. ఒక్కో రూంలో ఇద్దరూ లేదా ముగ్గురికి బస ఉంటుంది.
కంఫర్ట్లో (2ఏసీ) : ఒక్కో టికెట్ ధర రూ.34,600గా ఉంది. 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న పిల్లలకు రూ.32,800 పే చేయాలి. బస చేసేందుకు ఏసీ గదులు ఇస్తారు. ఇద్దరూ లేదా ముగ్గురు రూంను షేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్యాకేజీలో ఉండేవివే :
- ఉదయం టీ, టిఫిన్, మధ్యాహ్నం లంచ్, రాత్రి డిన్నర్ (శాకాహారం) అంతా రైల్వే సిబ్బందే చూసుకుంటారు.
- ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి ఏసీ వాహనం సమకూరుస్తారు. యాత్రికులకు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
- మరింత సహాయం కోసం ఐఆర్సీటీసీ టూర్ మేనేజర్లు అందుబాటులో ఉంటారు. రైలు ప్రయాణంలో సెక్యూరిటీ కల్పిస్తారు.
- పర్యాటక ప్రదేశంలో ఎక్కడైనా ప్రవేశ రుసుములు ఉంటే మాత్రం పర్యాటకులే చెల్లించుకోవాలి.
- కేటాయించిన గదులకు సంబంధించి ఏవైనా అదనపు సదుపాయాలు కావాలంటే ఆ ఛార్జీలను యాత్రికులే చెల్లించాలి.
- ఈ ట్రిప్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, బుకింగ్ కోసం ఈ ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
