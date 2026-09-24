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రైలు రావడం ఆలస్యమైందా? - రూ.100కే స్టేషన్​లో లగ్జరీ సౌకర్యాలతో రూమ్!

రైల్వేస్టేషన్​లో విశ్రాంతికి హోటల్ లాంటి 'రూమ్​లు'! - సింపుల్​గా ఇలా బుక్ చేసుకోండి!

IRCTC Retiring Rooms
రైల్వే రిటైరింగ్ రూమ్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 3:11 PM IST

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IRCTC Retiring Rooms : దేశంలో నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. తక్కువ ఖర్చుతో సుదూర ప్రాంతాలకు సౌకర్యవంతంగా వెళ్లొచ్చని ఎక్కువ మంది ట్రైన్ జర్నీకి మొగ్గు చూపుతుంటారు. అయితే, రైలు ప్రయాణం చేసేవారిలో చాలా మందికి రైల్వే శాఖ అందించే సౌకర్యాల గురించి పెద్దగా అవగాహన ఉండదు. దాంతో వాటిని ఉపయోగించుకోలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ట్రైన్ ఆలస్యం, ఇతర కారణాల వల్ల కొన్నిసార్లు రైల్వేస్టేషన్​లోనే ఎక్కువ టైమ్ వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. ఆ సమయం​లో ఎక్కువ మంది బయట హోటల్స్​ కోసం వెతుకుతూ ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అదే, రైల్వేశాఖ అందిస్తున్న ఈ ఫెసిలిటీ గురించి మీకు తెలిసుంటే తక్కువ ధరకే స్టేషన్​లోనే మంచి హోటల్ లాంటి గదిని బుక్ చేసుకోవచ్చు. లగ్జరీ సౌకర్యాలను పొందవచ్చు. మరి, ఇంతకీ ఆ ఫెసిలిటీ ఏంటి? ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు ఎక్కువ టైమ్ వేచి ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా విశ్రాంతి గదులను ఈజీగా బుక్ చేసుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తోంది రైల్వేశాఖ. రిటైరింగ్ రూమ్స్​గా పిలిచే వీటిల్లో హోటల్​లో ఉండే లగ్జరీ సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అదే బయటకు వెళ్లి హోటల్ రూమ్స్ తీసుకోవాలంటే ఎక్కువ ధరలుంటాయి. పైగా వాటి కోసం వెతుక్కోవాలి. కానీ, ఈ రైల్వే రిటైరింగ్ రూమ్స్ కోసం ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన పని లేకుండా రైల్వేస్టేషన్‌లోనే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో సింపుల్​గా బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. ఈ విశ్రాంతి గదుల్లో మీరు ఎంచుకునే దాన్ని బట్టి ఏసీ, నాన్‌ ఏసీ రూములు, సింగిల్, డబుల్, బెడ్, మంచాలు, సూట్‌ రూమ్‌లు వంటివి ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఇక ధర వచ్చేసి మీరు ఉన్న ప్రాంతం, డిమాండ్​ను బట్టి ఉంటుంది. నార్మల్​గా రూ.100 నుంచి రూ.3వేలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అయితే, చాలా వరకు రూ.100తోనే ఈ గదులు బుక్ చేసుకునే ఛాన్స్ లభిస్తుంటుంది. అయితే ఈ రూమ్​లు బుక్‌ చేసుకునేందుకు కచ్చితంగా కన్ఫర్మ్‌ రిజర్వేషన్‌ టికెట్‌ ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడు ఆన్​లైన్ ద్వారా ఈ గదులను సులువుగా బుక్‌ చేసుకోవచ్చు.

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ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే?

  • ఇందుకోసం ముందుగా IRCTC అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లాలి.
  • నెక్ట్స్ మై బుకింగ్స్​లోకి వెళ్తే టికెట్ బుకింగ్ దిగువన 'రిటైరింగ్‌ రూమ్స్‌' అనే ఆప్షన్‌ కనిపిస్తుంది.
  • తర్వాత దానిపై క్లిక్ చేసి మొబైల్ నంబరు, ఈమెయిల్‌ ఐడీతో లాగిన్‌ అవ్వాలి. టికెట్‌పై ఉన్న పీఎన్‌ఆర్‌ నంబర్ నమోదు చేయాలి.
  • అనంతరం ఏ స్టేషన్‌లో రూమ్‌ కావాలో ఆప్షన్‌ ద్వారా స్టేషన్లను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
  • గదుల ఖాళీ వివరాలు కనిపిస్తాయి. రూమ్స్, డార్మెటరీలు అనే ఆప్షన్స్‌ ఉంటాయి. అక్కడ పీఎన్‌ఆర్‌ టికెట్‌ నంబరు నమోదు చేయగానే ఆయా స్టేషన్లను సూచిస్తుంది.
  • జర్నీ టైమ్, చెకిన్, చెక్ అవుట్, బెడ్‌ టైప్, ఏసీ, నాన్‌ ఏసీ ఇలా ఏ గది కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఏ ఏ రూమ్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయో కనిపిస్తాయి. అనంతరం ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఉన్న ఐడీకార్డు డీటెయిల్స్, నంబరు టైప్‌ చేయాలి.
  • కన్ఫర్మ్‌ చేసుకున్న తర్వాత డెబిట్, క్రెడిట్‌ కార్డు ద్వారా ఛార్జీ పే చేయాలి. బుక్‌ అయిన వెంటనే మొబైల్​తో పాటు ఈమెయిల్‌ ఐడీకి బుక్‌ అయినట్లు మెసేజ్ వస్తుంది.
  • వాటిని ఆయా రైల్వేస్టేషన్లలో చూపిస్తే సిబ్బంది రూమ్ కేటాయిస్తారు.
  • గదుల్లో పూర్తి భద్రత, సీసీ కెమెరాలు, ఇంటర్నెట్‌ ఫెసిలిటీ, టీవీలు, 24గంటలూ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు. ఆర్డర్‌ ఇస్తే ఆహారపదార్థాలూ సరఫరా చేస్తారు.

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