"మహాకాళేశ్వర్, ఓంకారేశ్వర్" - IRCTC జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర!
ఐఆర్సీటీసీ 'మధ్యప్రదేశ్ జోతిర్లింగ దర్శన్ యాత్ర' - ప్యాకేజీ వివరాలివీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 2:36 PM IST
IRCTC Jyotirlinga Yatra Package : "మధ్యప్రదేశ్ జ్యోతిర్లింగ దర్శన్" పేరిట ఈ వేసవిలో IRCTC మరో యాత్రకు రూపకల్పన చేసింది. మొత్తం 5రాత్రులు, 6పగళ్ల ఈ ప్రయాణంలో భాగంగా భోపాల్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, ఇండోర్ దర్శించుకోవచ్చు. టికెట్, ప్యాకేజీ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రైలు హైదరాబాద్ (కాచిగూడ) స్టేషన్ నుంచి బయల్దేరుతుంది.
ప్యాకేజీ పేరు : మధ్యప్రదేశ్ జ్యోతిర్లింగ దర్శన్
- సందర్శించే ప్రాంతాలు : భోపాల్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, ఇండోర్
- రైలు బయల్దేరే స్టేషన్ : సికింద్రాబాద్
- స్లీపర్, 3 ఏసీ
- ప్రయాణం : ప్రతి బుధవారం (5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు)
ప్రయాణం ఇలా :
మొదటి రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 4.30గంటలకు సంపర్క్ క్రాంతి ఎక్స్ప్రెస్ (రైలు నంబర్ 12707) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణించిన తర్వాత రెండో రోజు ఉదయం భోపాల్ స్టేషన్ చేరుకుంటారు.
రెండు రోజు ఉదయం భోపాల్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. హోటల్కు వెళ్లిన తర్వాత మధ్యాహ్నం వరకు ఫ్రెష్ అప్ కావడం, ఆ తర్వాత 40కిలో మీటర్ల దూరంలోని సాంచీ స్తూపాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత భోజేశ్వర్ మహదేవ్ టెంపుల్ దర్శించుకుంటారు. రాత్రి 8గంటల్లోగా ట్రైబల్ మ్యూజియం సందర్శించి తిరిగి హోటల్ చేరుకుంటారు.
మూడో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత హోటల్ చెకౌట్ చేసి భోపాల్ నుంచి 200కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి ఉజ్జయిని చేరుకుంటారు. మధ్యాహ్నం 12గంటలకు హోటల్ చేరుకుని స్థానిక ఆలయాలను సందర్శిస్తారు. మహాకాళేశ్వర్ ఆలయం, హర్ సిద్ధి ఆలయం, మంగళ్నాథ్ టెంపుల్, నవగ్రహ షాని మందిరం, శ్రీ చింతమాన్ గణేశ్ టెంపుల, రామ్ ఘాట్, శ్రీ కాళికా టెంపుల్ దర్శించుకుని రాత్రి ఉజ్జయినలో బస చేస్తారు.
నాలుగో రోజు హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత 165కిలోమీటర్ల దూరంలోని మహేశ్వర్కు బయల్దేరుతారు. అహల్య దేవి కోట, నర్మదా ఘాట్ దర్శించిన తర్వాత ఓంకారేశ్వర దర్శనానికి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత ఆక్కడే నదీ లో బోటింగ్, నైట్ స్టే ఉంటుంది.
ఐదో రోజు హోటల్ చెక్ఔట్ చేసి 70కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇండోర్ చేరుకుంటారు. లాల్ బాగ్ ప్యాలెస్ దర్శించుకుని ఖజ్రానా గణేశ్ మందిరాన్ని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రం ఇండోర్ రైల్వే స్టేషన్కు బయల్దేరి 8గంటలకు తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభిస్తారు. రైలు నంబర్ 19301లో రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
టికెట్ల ధరలిలా
- 3 ఏసీ కంఫర్ట్ సింగిల్ షేరింగ్ 36190, డబల్ షేరింగ్ 20360, ట్రిపుల్ షేరింగ్ 15880, 5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు బెడ్ 12010, 5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ 10110.
- స్లీపర్ స్టాండర్డ్ సింగిల్ షేరింగ్ 33680, డబల్ షేరింగ్ 17850, ట్రిపుల్ షేరింగ్ 13380, 5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు బెడ్ 9500, 5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ 7600.
