ETV Bharat / offbeat

"మహాకాళేశ్వర్, ఓంకారేశ్వర్" - IRCTC జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర!

ఐఆర్​సీటీసీ 'మధ్యప్రదేశ్ జోతిర్లింగ దర్శన్ యాత్ర' - ప్యాకేజీ వివరాలివీ!

irctc_jyotirlinga_yatra_package
irctc_jyotirlinga_yatra_package (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IRCTC Jyotirlinga Yatra Package : "మధ్యప్రదేశ్ జ్యోతిర్లింగ దర్శన్" పేరిట ఈ వేసవిలో IRCTC మరో యాత్రకు రూపకల్పన చేసింది. మొత్తం 5రాత్రులు, 6పగళ్ల ఈ ప్రయాణంలో భాగంగా భోపాల్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, ఇండోర్ దర్శించుకోవచ్చు. టికెట్, ప్యాకేజీ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రైలు హైదరాబాద్ (కాచిగూడ) స్టేషన్​ నుంచి బయల్దేరుతుంది.

ప్యాకేజీ పేరు : మధ్యప్రదేశ్ జ్యోతిర్లింగ దర్శన్

  • సందర్శించే ప్రాంతాలు : భోపాల్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, ఇండోర్
  • రైలు బయల్దేరే స్టేషన్ : సికింద్రాబాద్
  • స్లీపర్, 3 ఏసీ
  • ప్రయాణం : ప్రతి బుధవారం (5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు)

ప్రయాణం ఇలా :

మొదటి రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 4.30గంటలకు సంపర్క్ క్రాంతి ఎక్స్​ప్రెస్ (రైలు నంబర్ 12707) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణించిన తర్వాత రెండో రోజు ఉదయం భోపాల్ స్టేషన్ చేరుకుంటారు.

రెండు రోజు ఉదయం భోపాల్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. హోటల్​కు వెళ్లిన తర్వాత మధ్యాహ్నం వరకు ఫ్రెష్ అప్ కావడం, ఆ తర్వాత 40కిలో మీటర్ల దూరంలోని సాంచీ స్తూపాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత భోజేశ్వర్ మహదేవ్ టెంపుల్ దర్శించుకుంటారు. రాత్రి 8గంటల్లోగా ట్రైబల్ మ్యూజియం సందర్శించి తిరిగి హోటల్ చేరుకుంటారు.

మూడో రోజు ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత హోటల్ చెకౌట్ చేసి భోపాల్ నుంచి 200కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి ఉజ్జయిని చేరుకుంటారు. మధ్యాహ్నం 12గంటలకు హోటల్ చేరుకుని స్థానిక ఆలయాలను సందర్శిస్తారు. మహాకాళేశ్వర్ ఆలయం, హర్ సిద్ధి ఆలయం, మంగళ్​నాథ్ టెంపుల్, నవగ్రహ షాని మందిరం, శ్రీ చింతమాన్ గణేశ్ టెంపుల, రామ్ ఘాట్, శ్రీ కాళికా టెంపుల్ దర్శించుకుని రాత్రి ఉజ్జయినలో బస చేస్తారు.

నాలుగో రోజు హోటల్​లో బ్రేక్​ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత 165కిలోమీటర్ల దూరంలోని మహేశ్వర్​కు బయల్దేరుతారు. అహల్య దేవి కోట, నర్మదా ఘాట్ దర్శించిన తర్వాత ఓంకారేశ్వర దర్శనానికి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత ఆక్కడే నదీ లో బోటింగ్, నైట్ స్టే ఉంటుంది.

ఐదో రోజు హోటల్ చెక్​ఔట్ చేసి 70కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇండోర్ చేరుకుంటారు. లాల్ బాగ్ ప్యాలెస్ దర్శించుకుని ఖజ్రానా గణేశ్ మందిరాన్ని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రం ఇండోర్ రైల్వే స్టేషన్​కు బయల్దేరి 8గంటలకు తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభిస్తారు. రైలు నంబర్ 19301లో రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.

టికెట్ల ధరలిలా

  1. 3 ఏసీ కంఫర్ట్ సింగిల్ షేరింగ్ 36190, డబల్ షేరింగ్ 20360, ట్రిపుల్ షేరింగ్ 15880, 5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు బెడ్ 12010, 5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ 10110.
  2. స్లీపర్ స్టాండర్డ్ సింగిల్ షేరింగ్ 33680, డబల్ షేరింగ్ 17850, ట్రిపుల్ షేరింగ్ 13380, 5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు బెడ్ 9500, 5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ 7600.

TAGGED:

IRCTC JYOTIRLINGA YATRA PACKAGE
JYOTIRLINGA YATRA
MAHAKALESHWAR YATRA
జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర
IRCTC JYOTIRLINGA YATRA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.