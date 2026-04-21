IRCTC ఎనిమిది రోజుల టూర్ - ద్వారకతో పాటు సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగం, స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ చూడొచ్చు!
Published : April 21, 2026 at 7:26 PM IST
IRCTC Sundar Saurashtra Tour: పిల్లలకు వేసవి సెలవులు మొదలయ్యాయి. ఇక హాలీడేస్ అంటే చాలా మంది లాంగ్ టూర్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఫ్యామిలీతో పాటు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా సమ్మర్లో టూర్కు పోదామని అనుకుంటున్నారా? అయితే గుజరాత్లోని పలు ప్రదేశాలు చూసేందుకు మీకోసం ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఆ ప్యాకేజీ ఏంటి? ధర ఎంత? ప్రయాణం ఎప్పుడు అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
గుజరాత్లోని వివిధ పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు వీలుగా IRCTC టూరిజం "సుందర్ సౌరాష్ట్ర" పేరుతో ఒక ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. హైదరాబాద్ నుంచి రైలు మార్గం ద్వారా ఈ ప్రయాణం మొదలవుతుంది. ఎనిమిది రోజులు ఉండే టూర్లో వడోదర, అహ్మదాబాద్, రాజ్కోట్, ద్వారకా, సోమ్నాథ్లోని పలు ప్రదేశాలు వీక్షించవచ్చు.
ప్రయాణ వివరాలివే:
- మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్ నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సికింద్రాబాద్-పోర్బందర్ ఎక్స్ప్రెస్ (ట్రైన్ నెం. 20967) రైలు బయల్దేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం 11 గంటలకు వడోదరా రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హోటల్కు చేరుకుని చెకిన్ అయ్యి ఫ్రెషప్ అవుతారు. అనంతరం స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీని విజిట్ చేస్తారు. అయితే ఈ ప్లేస్ను సందర్శించడానికి ప్రయాణికులే సొంతంగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వడోదర చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- మూడో రోజు ఉదయం హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి లక్ష్మీ విలాస్ ప్యాలెస్ని విజిట్ చేసి అహ్మదాబాద్ స్టార్ట్ అవుతారు. అక్కడ సబర్మతీ ఆశ్రమం, అక్షరధామ్ ఆలయాన్ని సందర్శించి హోటల్కు చేరుకుని చెకిన్ అయ్యి అక్కడే ఆ నైట్ స్టే చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి ద్వారక బయలుదేరతారు. మార్గమధ్యలో జామ్నగర్ కోట, మ్యూజియం చూడొచ్చు. సాయంత్రానికి ద్వారక చేరుకుని హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- ఐదో రోజు ఉదయం ద్వారకాదీష్ టెంపుల్ను దర్శించుకుంటారు. తర్వాత బెట్ ద్వారక, నాగేశ్వర్ టెంపుల్, శివరాజ్పూర్ బీచ్ చూసి తిరిగి ద్వారకకు రిటర్న్ అవుతారు. రాత్రికి అక్కడే బస చేయాలి.
- ఆరో రోజు ద్వారక నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి సోమ్నాథ్కు స్టార్ట్ అవుతారు. మార్గమధ్యలో పోర్బందర్ కీర్తి మందిర్, సుధామా టెంపుల్ చూడొచ్చు. సోమ్నాథ్కు చేరుకున్న తర్వాత సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగాలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. తర్వాత పోర్బందర్ చేరుకుంటారు.
- ఏడో రోజు అర్ధరాత్రి 00:50 గంటలకు పోర్బందర్- సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ (ట్రైన్ నం.20968 )లో తిరుగు పయనమవుతారు. రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
- ఎనిమిదో రోజు ఉదయం 8:20 గంటలకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవటంతో టూర్ పూర్తవుతుంది.
ప్యాకేజీ ధరలు (ఒక్కొక్కరికీ):
- కంఫర్ట్లో ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.30,640, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.29,960 చెల్లించాలి. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్తో రూ.21,250, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.19,690 చెల్లించాలి.
- స్టాండర్డ్లో ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.27,740, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.27,050 చెల్లించాలి. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్తో రూ.18,340, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.16,780 పే చేయాలి.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే:
- రైలు టికెట్లు (3 ఏసీ, స్లీపర్ ఎంపికను బట్టి)
- బుకింగ్ను బట్టి ఏసీ గదిలో బస, ఏసీ రవాణా సదుపాయం ఉంటుంది.
- నాలుగు రోజులు ఉదయం టిఫిన్, రాత్రి భోజనం ఐఆర్సీటీసీయే చూసుకుంటుంది.
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ఏప్రిల్ 29వ తేదీ నుంచి మే 27 వరకు ప్రతి బుధవారం ఉంటుంది.
