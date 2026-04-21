IRCTC ఎనిమిది రోజుల టూర్​ - ద్వారకతో పాటు సోమనాథ్​ జ్యోతిర్లింగం, స్టాట్యూ ఆఫ్‌ యూనిటీ చూడొచ్చు!

Published : April 21, 2026 at 7:26 PM IST

IRCTC Sundar Saurashtra Tour: పిల్లలకు వేసవి సెలవులు మొదలయ్యాయి. ఇక హాలీడేస్​ అంటే చాలా మంది లాంగ్​ టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. ఫ్యామిలీతో పాటు ఎంజాయ్​ చేయడానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా సమ్మర్​లో టూర్​కు పోదామని అనుకుంటున్నారా? అయితే గుజరాత్​లోని పలు ప్రదేశాలు చూసేందుకు మీకోసం ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఆ ప్యాకేజీ ఏంటి? ధర ఎంత? ప్రయాణం ఎప్పుడు అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

గుజరాత్‌లోని వివిధ పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు వీలుగా IRCTC టూరిజం "సుందర్‌ సౌరాష్ట్ర" పేరుతో ఒక ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. హైదరాబాద్‌ నుంచి రైలు మార్గం ద్వారా ఈ ప్రయాణం మొదలవుతుంది. ఎనిమిది రోజులు ఉండే టూర్​లో వడోదర, అహ్మదాబాద్​, రాజ్​కోట్​, ద్వారకా, సోమ్​నాథ్​లోని పలు ప్రదేశాలు వీక్షించవచ్చు.

ప్రయాణ వివరాలివే:

  • మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్‌ నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సికింద్రాబాద్‌-పోర్‌బందర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (ట్రైన్‌ నెం. 20967) రైలు బయల్దేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • రెండో రోజు ఉదయం 11 గంటలకు వడోదరా రైల్వే స్టేషన్‌కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హోటల్​కు చేరుకుని చెకిన్​ అయ్యి ఫ్రెషప్​ అవుతారు. అనంతరం స్టాట్యూ ఆఫ్‌ యూనిటీని విజిట్​ చేస్తారు. అయితే ఈ ప్లేస్​ను సందర్శించడానికి ప్రయాణికులే సొంతంగా టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వడోదర చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • మూడో రోజు ఉదయం హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి లక్ష్మీ విలాస్ ప్యాలెస్‌ని విజిట్​ చేసి అహ్మదాబాద్ స్టార్ట్​ అవుతారు. అక్కడ సబర్మతీ ఆశ్రమం, అక్షరధామ్ ఆలయాన్ని సందర్శించి హోటల్​కు చేరుకుని చెకిన్​ అయ్యి అక్కడే ఆ నైట్​ స్టే చేస్తారు.
  • నాలుగో రోజు హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి ద్వారక బయలుదేరతారు. మార్గమధ్యలో జామ్​నగర్​ కోట, మ్యూజియం చూడొచ్చు. సాయంత్రానికి ద్వారక చేరుకుని హోటల్​లో చెకిన్​ అయ్యి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • ఐదో రోజు ఉదయం ద్వారకాదీష్​ టెంపుల్​ను దర్శించుకుంటారు. తర్వాత బెట్​ ద్వారక, నాగేశ్వర్​ టెంపుల్​, శివరాజ్​పూర్​ బీచ్​ చూసి తిరిగి ద్వారకకు రిటర్న్​​ అవుతారు. రాత్రికి అక్కడే బస చేయాలి.
  • ఆరో రోజు ద్వారక నుంచి చెక్​ అవుట్​ చేసి సోమ్​నాథ్​కు స్టార్ట్​ అవుతారు. మార్గమధ్యలో పోర్​బందర్​ కీర్తి మందిర్​, సుధామా టెంపుల్​ చూడొచ్చు. సోమ్​నాథ్​కు చేరుకున్న తర్వాత సోమనాథ్‌ జ్యోతిర్లింగాలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. తర్వాత పోర్‌బందర్‌ చేరుకుంటారు.
  • ఏడో రోజు అర్ధరాత్రి 00:50 గంటలకు పోర్‌బందర్‌- సికింద్రాబాద్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (ట్రైన్‌ నం.20968 )లో తిరుగు పయనమవుతారు. రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
  • ఎనిమిదో రోజు ఉదయం 8:20 గంటలకు సికింద్రాబాద్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ చేరుకోవటంతో టూర్‌ పూర్తవుతుంది.

ప్యాకేజీ ధరలు (ఒక్కొక్కరికీ):

  • కంఫర్ట్​లో ట్విన్​ షేరింగ్​కు రూ.30,640, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​కు రూ.29,960 చెల్లించాలి. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్‌తో రూ.21,250, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.19,690 చెల్లించాలి.
  • స్టాండర్డ్​లో ట్విన్​ షేరింగ్​కు రూ.27,740, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​కు రూ.27,050 చెల్లించాలి. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్‌తో రూ.18,340, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.16,780 పే చేయాలి.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే:

  • రైలు టికెట్లు (3 ఏసీ, స్లీపర్‌ ఎంపికను బట్టి)
  • బుకింగ్​ను బట్టి ఏసీ గదిలో బస, ఏసీ రవాణా సదుపాయం ఉంటుంది.
  • నాలుగు రోజులు ఉదయం టిఫిన్‌, రాత్రి భోజనం ఐఆర్‌సీటీసీయే చూసుకుంటుంది.
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​ ఉంటుంది.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ ప్యాకేజీ ఏప్రిల్​ 29వ తేదీ నుంచి మే​ 27 వరకు ప్రతి బుధవారం ఉంటుంది.
  • ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

మంచి జ్ఞాపకాలను పంచే "మెమోరీస్ ఆఫ్ మైసూర్" - రూ.13 వేలకే IRCTC అద్భుతమైన టూర్!

సమ్మర్​లో "షిరిడీ" వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - రూ.6 వేలకే IRCTC అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీ!

