మంచి జ్ఞాపకాలను పంచే "మెమోరీస్ ఆఫ్ మైసూర్" - రూ.13 వేలకే IRCTC అద్భుతమైన టూర్!

Hyderabad to Karnataka Tour Package (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 6:48 PM IST

Hyderabad to Karnataka Tour Package : సమ్మర్​లో టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? ఫ్యామిలితో కలిసి ఒక మంచి ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేసి రావాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​(IRCTC) ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ధరకే కర్ణాటకలోని ప్రముఖ ఆలయాలతో పాటు పర్యాటక ప్రాంతాలను వీక్షించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఎన్ని రోజులు, ఏ ఏ ప్రాంతాలు చూడొచ్చు? టికెట్ ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

"మెమోరీస్​ ఆఫ్​ మైసూర్​(Memories of Mysore)" అనే పేరుతో ఐఆర్​సీటీసీ ఈ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ పర్యటన​ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లుగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్​ నుంచి రైలు ప్రయాణం ద్వారా ఈ టూర్​ను ఆపరేట్​ చేస్తున్నారు. ఇది ప్రతి బుధవారం ప్రకటించిన తేదీల్లో టూరిస్ట్​లకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

టూర్ కొనసాగనుందిలా..

డే 1 :

మొదటి రోజు హైదరాబాద్​లోని కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 7 గంటల 5 నిమిషాలకు కాచిగూడ - మైసూర్ ఎక్స్​ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.12785) స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 2 :

రెండో రోజు మార్నింగ్ 9 గంటల 30 నిమిషాలకు మైసూర్ రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హోటల్​కు వెళ్లి చెక్ ఇన్ అవుతారు. అనంతరం టిప్పు సమ్మర్​ ప్యాలెస్​, శ్రీరంగపట్న ప్లేస్​లను సందర్శిస్తారు. ఈవెనింగ్ మైసూర్​ ప్యాలెస్​తో పాటు లైట్​ అండ్​ సౌండ్​ షో విజిట్​ చేసి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే డిన్నర్, స్టే ఉంటుంది.

టిప్పు​ సమ్మర్​ ప్యాలెస్ (Getty Images)

డే 3 :

మూడో రోజు హోటల్​లో బ్రేక్​ఫాస్ట్ తర్వాత నంజన్​గుడి టెంపుల్, సోమనాథ్​పుర​ ఆలయాలను విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత తలకాడు సందర్శించి తిరిగి మైసూర్​కు వస్తారు. ఆ నైట్ మైసూర్ హోటల్​లోనే బస చేస్తారు.

డే 4 :

నాలుగో రోజు మార్నింగ్ టిఫెన్​ తిన్నాక బేలూర్​కు బయలుదేరుతారు. అక్కడ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం హళేబీడులోని హోయసలేశ్వర ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. ఈవెనింగ్ మైసూర్​ చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.

డే 5 :

ఐదో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ చేసి చాముండి హిల్స్​, మైసూర్​ ప్యాలెస్​ వంటివి సందర్శిస్తారు. ఇక మధ్యాహ్నం మైసూర్​ రైల్వే స్టేషన్​లో డ్రాప్​ చేస్తారు. సాయంత్రం 3 గంటల 15 నిమిషాలకు రైలు​ నెంబర్​ 12786 మైసూర్​ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఓవన్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 6 :

ఆరో రోజు మార్నింగ్ 5 గంటల 40 నిమిషాలకు కాచిగూడ చేరుకోవడంతో మీ పర్యటన కంప్లీట్ అవుతుంది.

సోమనాథ్​పుర (Getty Images)

టికెట్ ధరలు చూస్తే..

  • కంఫర్ట్(3AC)లో సింగిల్​ షేరింగ్​కి రూ.32,750 ఛార్జ్ చేస్తారు. డబుల్​ షేరింగ్​కు రూ.19,250, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​ కోసం రూ.15,190 చెల్లించాలి.
  • 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ అయితే రూ. 11,010, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.10,260 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • స్టాండర్ట్‌లో(SL) సింగిల్ షేరింగ్​కి రూ.30,720, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.17,220, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.13,170 పే చేయాలి.
  • ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్‌ అయితే రూ.8,980, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.8,240 చెల్లించాలి.
  • ఈ ప్యాకేజీలో 4 నుంచి 6 వ్యక్తులు బుక్‌ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. అలాగే, గ్రూప్​ బుకింగ్​ పై కొంతమేర మనీ కూడా తగ్గుతుంది.
చెన్నకేశవ స్వామి టెంపుల్​ (Getty Images)

ప్యాకేజీలో ఉండేవివే :

  • ట్రైన్​ టికెట్లు
  • లోకల్​ ప్లేస్​లు సందర్శించడానికి ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్​
  • మైసూర్​లో 3 రోజులు అకామిడేషన్​తో పాటు బ్రేక్​ఫాస్ట్​లు
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • ఐఆర్​సీటీసీ ఆపరేట్ చేస్తున్న ఈ టూర్ ప్రకటించిన తేదీల్లో ప్రతి బుధవారం పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ఏప్రిల్​ 29, మే 06, 13, 20, 27 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్‌ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

