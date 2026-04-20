మంచి జ్ఞాపకాలను పంచే "మెమోరీస్ ఆఫ్ మైసూర్" - రూ.13 వేలకే IRCTC అద్భుతమైన టూర్!
Published : April 20, 2026 at 6:48 PM IST
Hyderabad to Karnataka Tour Package : సమ్మర్లో టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఫ్యామిలితో కలిసి ఒక మంచి ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేసి రావాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ధరకే కర్ణాటకలోని ప్రముఖ ఆలయాలతో పాటు పర్యాటక ప్రాంతాలను వీక్షించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఎన్ని రోజులు, ఏ ఏ ప్రాంతాలు చూడొచ్చు? టికెట్ ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"మెమోరీస్ ఆఫ్ మైసూర్(Memories of Mysore)" అనే పేరుతో ఐఆర్సీటీసీ ఈ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ పర్యటన మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లుగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి రైలు ప్రయాణం ద్వారా ఈ టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఇది ప్రతి బుధవారం ప్రకటించిన తేదీల్లో టూరిస్ట్లకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
టూర్ కొనసాగనుందిలా..
డే 1 :
మొదటి రోజు హైదరాబాద్లోని కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 7 గంటల 5 నిమిషాలకు కాచిగూడ - మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.12785) స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
డే 2 :
రెండో రోజు మార్నింగ్ 9 గంటల 30 నిమిషాలకు మైసూర్ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హోటల్కు వెళ్లి చెక్ ఇన్ అవుతారు. అనంతరం టిప్పు సమ్మర్ ప్యాలెస్, శ్రీరంగపట్న ప్లేస్లను సందర్శిస్తారు. ఈవెనింగ్ మైసూర్ ప్యాలెస్తో పాటు లైట్ అండ్ సౌండ్ షో విజిట్ చేసి హోటల్కు చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే డిన్నర్, స్టే ఉంటుంది.
సమ్మర్లో "షిరిడీ" వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - రూ.6 వేలకే IRCTC అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీ!
డే 3 :
మూడో రోజు హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత నంజన్గుడి టెంపుల్, సోమనాథ్పుర ఆలయాలను విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత తలకాడు సందర్శించి తిరిగి మైసూర్కు వస్తారు. ఆ నైట్ మైసూర్ హోటల్లోనే బస చేస్తారు.
డే 4 :
నాలుగో రోజు మార్నింగ్ టిఫెన్ తిన్నాక బేలూర్కు బయలుదేరుతారు. అక్కడ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం హళేబీడులోని హోయసలేశ్వర ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. ఈవెనింగ్ మైసూర్ చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
డే 5 :
ఐదో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి చాముండి హిల్స్, మైసూర్ ప్యాలెస్ వంటివి సందర్శిస్తారు. ఇక మధ్యాహ్నం మైసూర్ రైల్వే స్టేషన్లో డ్రాప్ చేస్తారు. సాయంత్రం 3 గంటల 15 నిమిషాలకు రైలు నెంబర్ 12786 మైసూర్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఓవన్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
డే 6 :
ఆరో రోజు మార్నింగ్ 5 గంటల 40 నిమిషాలకు కాచిగూడ చేరుకోవడంతో మీ పర్యటన కంప్లీట్ అవుతుంది.
టికెట్ ధరలు చూస్తే..
- కంఫర్ట్(3AC)లో సింగిల్ షేరింగ్కి రూ.32,750 ఛార్జ్ చేస్తారు. డబుల్ షేరింగ్కు రూ.19,250, ట్రిపుల్ షేరింగ్ కోసం రూ.15,190 చెల్లించాలి.
- 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ అయితే రూ. 11,010, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.10,260 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- స్టాండర్ట్లో(SL) సింగిల్ షేరింగ్కి రూ.30,720, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.17,220, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.13,170 పే చేయాలి.
- ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.8,980, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.8,240 చెల్లించాలి.
- ఈ ప్యాకేజీలో 4 నుంచి 6 వ్యక్తులు బుక్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. అలాగే, గ్రూప్ బుకింగ్ పై కొంతమేర మనీ కూడా తగ్గుతుంది.
ప్యాకేజీలో ఉండేవివే :
- ట్రైన్ టికెట్లు
- లోకల్ ప్లేస్లు సందర్శించడానికి ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్
- మైసూర్లో 3 రోజులు అకామిడేషన్తో పాటు బ్రేక్ఫాస్ట్లు
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- ఐఆర్సీటీసీ ఆపరేట్ చేస్తున్న ఈ టూర్ ప్రకటించిన తేదీల్లో ప్రతి బుధవారం పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ఏప్రిల్ 29, మే 06, 13, 20, 27 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- ఈ టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ సందర్శించండి.
తక్కువ ధరకే IRCTC "తమిళనాడు టూర్" - 5 రోజులు ఎన్నో అద్భుతమైన అనుభూతులు!
సమ్మర్ టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - వెళ్లే ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!