ఒకే ట్రిప్​లో "మాతా వైష్ణోదేవి, రిషికేశ్​" - తక్కువ ధరకే "IRCTC టూర్"!

సమ్మర్​ సెలవుల్లో ఫ్యామిలీతో టూర్​కు ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? - మీకోసం ఐఆర్​సీటీసీ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ!

IRCTC Rishikesh Yatra
IRCTC Rishikesh Yatra (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 4:55 PM IST

IRCTC Rishikesh Yatra : వేసవిలో టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఒక మంచి ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేసి రావాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​(ఐఆర్​సీటీసీ) ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్​ రైలు ద్వారా ఉత్తర భారతదేశంలోని ఆలయాలతో పాటు పర్యాటక ప్రాంతాలను వీక్షించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి ఈ ట్రిప్​ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఎన్ని రోజులు, ఏఏ ప్రాంతాలు చూడొచ్చు? టికెట్ ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

IRCTC Rishikesh Yatra
మాతా వైష్ణోదేవి ఆలయం (Getty Images)

ఐఆర్​సీటీసీ భారత గౌరవ టూరిస్ట్​ ట్రైన్​ ద్వారా మాతా వైష్ణోదేవి విత్​ హరిద్వార్ - రిషికేశ్​ యాత్ర పేరుతో ప్యాకేజీ ఆపరేట్​ చేస్తోంది. ఈ టూర్ సికింద్రాబాద్ నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. మొత్తం 9 రాత్రులు, 10 పగళ్లు ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో మథుర, బృందావనం, మాతా వైష్ణోదేవి, హరిద్వార్​, రిషికేశ్​ ప్రదేశాలను సందర్శిచవచ్చు.

IRCTC Rishikesh Yatra
బాంకే బిహారి ఆలయం (Getty Images)

టూర్ కొనసాగనుందిలా :

  • డే1 : మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్‌ నుంచి మే 12న రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఈ రైలు స్టార్ట్​ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
  • డే2 : రెండో రోజు కూడా జర్నీ సాగుతుంది.
  • డే3 : మూడో రోజు ఉదయం 6 గంటలకు ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని మథుర జంక్షన్‌ రైల్వేస్టేషన్‌కు రీచ్ అవుతారు. అక్కడ హోటల్​కు వెళ్లి చెక్ ఇన్ అవుతారు. అనంతరం శ్రీకృష్ణుడి ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. రాత్రి భోజనం,స్టే మథురలోనే ఉంటుంది.
  • డే4 : నాలుగో రోజు మథురలోని హోటల్‌ చెక్‌అవుట్‌ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి సుమారు 15 కిలోమీటర్లు రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించి బృందావనం చేరుకుంటారు. అక్కడ బాంకే బిహారి ఆలయం, ప్రేమ్‌ మందిర్‌ను విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మథుర జంక్షన్‌ రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకొని జమ్మూకశ్మీర్‌ బయల్దేరుతారు.
  • డే5 : ఐదో రోజు ఉదయం 9 గంటలకు జమ్మూకశ్మీర్‌లోని శ్రీ మాతా వైష్ణోదేవి కత్రా రైల్వేస్టేషన్‌కి రీచ్ అవుతారు. అనంతరం హోటల్‌లో దిగుతారు. మాతా వైష్ణోదేవి దర్శనానికి https://online.maavaishnodevi.org/ వెబ్‌సైట్‌లో ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 26 కిలోమీటర్లు కాలినడకన దేవాలయానికి చేరుకోవాలి. లేదంటే సొంత ఖర్చులతో హెలికాప్టర్‌, బ్యాటరీ కారు, గుర్రాలు, డోలీ, వంటి సదుపాయాలతో చేరుకోవచ్చు అయితే పర్యాటకులే ఈ ఖర్చులను భరించాలి.
  • డే6 : ఆరో రోజు రాత్రి పది గంటలకు మాతా వైష్ణోదేవి కత్రా రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకొని అక్కడి నుంచి ఉత్తరాఖండ్‌కు బయల్దేరుతారు.
  • డే7 : ఏడో రోజు ఉదయం 10 గంటలకు ఉత్తరాఖండ్‌లోని హరిద్వార్‌ రీచ్ అవుతారు. హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ అయ్యి మానస దేవి దేవాలయాన్ని దర్శిస్తారు. సాయంత్రం గంగా హారతి ఉంటుంది. హరిద్వార్‌లోనే రాత్రి స్టే ఉంటుంది.
  • డే8 : ఎనిమిదో రోజు ఉదయం గంగానదిలో స్నానాలు పూర్తిచేస్తారు. అక్కడి నుంచి సుమారు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రిషికేశ్‌కు రోడ్డు మార్గంలో చేరుకుంటారు. రామ్‌ ఝూలా, లక్ష్మణ్‌ ఝులా వంతెనలు సందర్శిస్తారు. అక్కడితో యాత్ర ముగుస్తుంది. అనంతరం రాత్రి 9 గంటలకు రిషికేశ్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ నుంచి సికింద్రాబాద్‌కు రిటర్న్ అవుతారు.
  • డే9 : తొమ్మిదో రోజు జర్నీ సాగుతుంది. పదో రోజు ఉదయం 10 గంటలకు రైలు సికింద్రాబాద్‌ చేరుకోవడంతో ఈ టూర్ ముగుస్తుంది.
IRCTC Rishikesh Yatra
మానస దేవి ఆలయం (ETV Bharat)

టికెట్ ధరలు :

  • ఎకానమీ (SL) : ఈ విభాగంలో పెద్దలకు రూ.16,500. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న పిల్లలకు రూ.15,400గా ఉంది
  • స్టాండర్డ్​ (3AC) : ఈ విభాగంలో పెద్దవాళ్లకు రూ.25,700. 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న చిన్నారులకు రూ.24,300 చెల్లించాలి.
  • కంఫర్ట్​ (2AC) : ఈ విభాగంలో పెద్దలు రూ.33,400. 5 నుంచి 11 ఏళ్ల పిల్లలకు రూ.31,800 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
IRCTC Rishikesh Yatra
హరిద్వార్ (Getty Images)

ప్యాకేజీలో ఉండేవివే :

  • ఈ టూర్​లో ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం లంచ్, రాత్రి డిన్నర్ అందిస్తారు. ఛాయ్ కూడా ప్యాకేజీలో భాగమే.
  • ప్రయాణికుల కోసం ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • మరింత సహాయం కోసం ఐఆర్‌సీటీసీ టూర్‌ మేనేజర్లు అందుబాటులో ఉంటారు.
  • లోకల్​ ప్లేస్​లు సందర్శించడానికి ప్యాకేజీని బట్టి వెహికల్స్ ఉంటాయి.
  • మిగిలిన ఖర్చులేమైనా ఉంటే వాటిని పర్యాటకులే భరించాలి.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్ మే 12న ప్రారంభమై మే 21 వరకు ఉంటుంది.
  • ఈ టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్‌ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

