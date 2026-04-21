ఒకే ట్రిప్లో "మాతా వైష్ణోదేవి, రిషికేశ్" - తక్కువ ధరకే "IRCTC టూర్"!
సమ్మర్ సెలవుల్లో ఫ్యామిలీతో టూర్కు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - మీకోసం ఐఆర్సీటీసీ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 4:55 PM IST
IRCTC Rishikesh Yatra : వేసవిలో టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఒక మంచి ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేసి రావాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(ఐఆర్సీటీసీ) ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు ద్వారా ఉత్తర భారతదేశంలోని ఆలయాలతో పాటు పర్యాటక ప్రాంతాలను వీక్షించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి ఈ ట్రిప్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఎన్ని రోజులు, ఏఏ ప్రాంతాలు చూడొచ్చు? టికెట్ ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఐఆర్సీటీసీ భారత గౌరవ టూరిస్ట్ ట్రైన్ ద్వారా మాతా వైష్ణోదేవి విత్ హరిద్వార్ - రిషికేశ్ యాత్ర పేరుతో ప్యాకేజీ ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఈ టూర్ సికింద్రాబాద్ నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. మొత్తం 9 రాత్రులు, 10 పగళ్లు ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో మథుర, బృందావనం, మాతా వైష్ణోదేవి, హరిద్వార్, రిషికేశ్ ప్రదేశాలను సందర్శిచవచ్చు.
టూర్ కొనసాగనుందిలా :
- డే1 : మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్ నుంచి మే 12న రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఈ రైలు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
- డే2 : రెండో రోజు కూడా జర్నీ సాగుతుంది.
- డే3 : మూడో రోజు ఉదయం 6 గంటలకు ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మథుర జంక్షన్ రైల్వేస్టేషన్కు రీచ్ అవుతారు. అక్కడ హోటల్కు వెళ్లి చెక్ ఇన్ అవుతారు. అనంతరం శ్రీకృష్ణుడి ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. రాత్రి భోజనం,స్టే మథురలోనే ఉంటుంది.
- డే4 : నాలుగో రోజు మథురలోని హోటల్ చెక్అవుట్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి సుమారు 15 కిలోమీటర్లు రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించి బృందావనం చేరుకుంటారు. అక్కడ బాంకే బిహారి ఆలయం, ప్రేమ్ మందిర్ను విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మథుర జంక్షన్ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకొని జమ్మూకశ్మీర్ బయల్దేరుతారు.
- డే5 : ఐదో రోజు ఉదయం 9 గంటలకు జమ్మూకశ్మీర్లోని శ్రీ మాతా వైష్ణోదేవి కత్రా రైల్వేస్టేషన్కి రీచ్ అవుతారు. అనంతరం హోటల్లో దిగుతారు. మాతా వైష్ణోదేవి దర్శనానికి https://online.maavaishnodevi.org/ వెబ్సైట్లో ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 26 కిలోమీటర్లు కాలినడకన దేవాలయానికి చేరుకోవాలి. లేదంటే సొంత ఖర్చులతో హెలికాప్టర్, బ్యాటరీ కారు, గుర్రాలు, డోలీ, వంటి సదుపాయాలతో చేరుకోవచ్చు అయితే పర్యాటకులే ఈ ఖర్చులను భరించాలి.
- డే6 : ఆరో రోజు రాత్రి పది గంటలకు మాతా వైష్ణోదేవి కత్రా రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకొని అక్కడి నుంచి ఉత్తరాఖండ్కు బయల్దేరుతారు.
- డే7 : ఏడో రోజు ఉదయం 10 గంటలకు ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్ రీచ్ అవుతారు. హోటల్లో చెక్ ఇన్ అయ్యి మానస దేవి దేవాలయాన్ని దర్శిస్తారు. సాయంత్రం గంగా హారతి ఉంటుంది. హరిద్వార్లోనే రాత్రి స్టే ఉంటుంది.
- డే8 : ఎనిమిదో రోజు ఉదయం గంగానదిలో స్నానాలు పూర్తిచేస్తారు. అక్కడి నుంచి సుమారు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రిషికేశ్కు రోడ్డు మార్గంలో చేరుకుంటారు. రామ్ ఝూలా, లక్ష్మణ్ ఝులా వంతెనలు సందర్శిస్తారు. అక్కడితో యాత్ర ముగుస్తుంది. అనంతరం రాత్రి 9 గంటలకు రిషికేశ్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి సికింద్రాబాద్కు రిటర్న్ అవుతారు.
- డే9 : తొమ్మిదో రోజు జర్నీ సాగుతుంది. పదో రోజు ఉదయం 10 గంటలకు రైలు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో ఈ టూర్ ముగుస్తుంది.
టికెట్ ధరలు :
- ఎకానమీ (SL) : ఈ విభాగంలో పెద్దలకు రూ.16,500. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న పిల్లలకు రూ.15,400గా ఉంది
- స్టాండర్డ్ (3AC) : ఈ విభాగంలో పెద్దవాళ్లకు రూ.25,700. 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న చిన్నారులకు రూ.24,300 చెల్లించాలి.
- కంఫర్ట్ (2AC) : ఈ విభాగంలో పెద్దలు రూ.33,400. 5 నుంచి 11 ఏళ్ల పిల్లలకు రూ.31,800 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ప్యాకేజీలో ఉండేవివే :
- ఈ టూర్లో ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం లంచ్, రాత్రి డిన్నర్ అందిస్తారు. ఛాయ్ కూడా ప్యాకేజీలో భాగమే.
- ప్రయాణికుల కోసం ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
- మరింత సహాయం కోసం ఐఆర్సీటీసీ టూర్ మేనేజర్లు అందుబాటులో ఉంటారు.
- లోకల్ ప్లేస్లు సందర్శించడానికి ప్యాకేజీని బట్టి వెహికల్స్ ఉంటాయి.
- మిగిలిన ఖర్చులేమైనా ఉంటే వాటిని పర్యాటకులే భరించాలి.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ మే 12న ప్రారంభమై మే 21 వరకు ఉంటుంది.
- ఈ టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
విశాఖ టు సింగపూర్ అంతర్జాతీయ విహారయాత్ర - వైజాగ్ పోర్టుకు 'కార్డేలియా లగ్జరీ షిప్'!
సమ్మర్ రష్ - విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు - మరి టైమింగ్స్ తెలుసా?