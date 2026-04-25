మండు వేసవిలో "ఊటీ" అందాల విహారం! - తక్కువ ధరకే IRCTC ఆరు రోజుల టూర్!
-వేసవిలో బడ్జెట్ ధరకే "ఊటీ అందాలు" వీక్షించే అవకాశం! - ఫ్యామిలీ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు!
Published : April 25, 2026 at 6:20 PM IST
IRCTC Ooty Tour Package : పిల్లలకు సెలవులు వచ్చేశాయి. వేసవి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీతో కలిసి కూల్ ప్లేస్లకు వెళ్తుంటారు. అయితే చల్లని ప్రదేశాలు అనగానే చాలా మందికి ఊటీ గుర్తుకొస్తుంది. ఎక్కువ మంది కూడా ఇక్కడికి వెళ్తుంటారు. మరి మీరు కూడా మండుటెండల్లో పచ్చని ప్రకృతి మధ్య సేద తీరాలనుకుంటున్నారా? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో హ్యాపీగా గడపాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఐఆర్సీటీసీ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. బడ్జెట్ ధరకే ఊటీలో విహరించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఈ ప్యాకేజీలో ఏ ఏ ప్రదేశాలు కవర్ అవుతాయి? ధర ఎంత? ఎన్ని రోజులు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ "అల్టిమేట్ ఊటీ ఎక్స్ హైదరాబాద్" పేరుతో ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్ 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ప్రతి మంగళవారం ట్రైన్ ద్వారా టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఈ టూర్ కోసం సికింద్రాబాద్, నల్గొండ, గుంటూరు, తెనాలి రైల్వేస్టేషన్లలో ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు. పర్యటన పూర్తైయ్యాక ఆయా రైల్వే స్టేషన్లలో దిగొచ్చు.
టూర్ వివరాలివే:
- ఫస్ట్డే సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల 25 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.20629) స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
- రెండో రోజు మార్నింగ్ 9 గంటలకు కోయంబత్తూరు రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి ఊటీ బయలుదేరుతారు. ఊటీకి చేరుకుని హోటల్లో చెకిన్ అయి ఫ్రెషప్ అవుతారు. మధ్నాహ్నం బొటానికల్ గార్డెన్స్, ఊటీ లేక్ అందాలు వీక్షిస్తారు. ఆ తర్వాత హోటల్కు చేరుకుని ఆ రోజు నైట్ అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- మూడో రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం దొడబెట్ట పీక్, టీ మ్యూజియం, పైకారా వాటర్ఫాల్స్ సందర్శించి ఆ రోజు మొత్తం ఫుల్ చిల్ అవుతారు. ఆ రాత్రి మళ్లీ ఊటీలోని హోటల్లోనే స్టే ఉంటుంది.
- నాలుగో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత కూనూర్ పర్యటనకు తీసుకెళ్తారు. ఆ పర్యాటక ప్రాంతాన్ని వీక్షించాక తిరిగి ఊటీకి చేరుకుంటారు. ఆ నైట్ అక్కడే బస చేస్తారు.
- ఐదో రోజు మార్నింగ్ టిఫెన్ తిన్నాక హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి కోయంబత్తూర్ రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్తారు. సాయంత్రం 3 గంటల 40 నిమిషాలకు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ నైట్ మొత్తం ప్రయాణ చేయాలి.
- ఆరో రోజు మధ్యాహ్నం 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో ఊటీ టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
టికెట్ ధరల వివరాలిలా:
- కంఫర్ట్లో (థర్డ్ ఏసీ) సింగిల్ షేరింగ్కు రూ.33,590, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.18,890, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.17,170 పే చేయాలి.
- 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్కు రూ.8,840, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,490 చెల్లించాలి.
- స్టాండర్డ్లో (స్లీపర్ బెర్త్) సింగిల్ షేరింగ్కు రూ.31,050, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.16,360, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.14,630 చెల్లించాలి.
- ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్తో అయితే రూ.6,300, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.3,950 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :
- ట్రైన్ టికెట్లు(సికింద్రాబాద్ - కోయంబత్తూర్/కోయంబత్తూర్ - సికింద్రాబాద్)
- ప్యాకేజీ బుకింగ్ను బట్టి ట్రావెల్ కోసం వాహనం
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- హోటల్ అకామిడేషన్
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ మే 5, 12, 19, 26, జూన్ 2, 9, 16, 23 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- ఈ టూర్ మే 5, 12, 19, 26, జూన్ 2, 9, 16, 23 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
