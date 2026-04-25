మండు వేసవిలో "ఊటీ" అందాల విహారం! - తక్కువ ధరకే IRCTC ఆరు రోజుల టూర్​!

-వేసవిలో బడ్జెట్ ధరకే "ఊటీ అందాలు" వీక్షించే అవకాశం! - ఫ్యామిలీ ఫుల్​ ఎంజాయ్​ చేయవచ్చు!

IRCTC Ooty Tour Package
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 25, 2026 at 6:20 PM IST

IRCTC Ooty Tour Package : పిల్లలకు సెలవులు వచ్చేశాయి. వేసవి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్​, ఫ్యామిలీతో కలిసి కూల్​ ప్లేస్​లకు వెళ్తుంటారు. అయితే చల్లని ప్రదేశాలు అనగానే చాలా మందికి ఊటీ గుర్తుకొస్తుంది. ఎక్కువ మంది కూడా ఇక్కడికి వెళ్తుంటారు. మరి మీరు కూడా మండుటెండల్లో పచ్చని ప్రకృతి మధ్య సేద తీరాలనుకుంటున్నారా? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​తో హ్యాపీగా గడపాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఐఆర్​సీటీసీ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. బడ్జెట్ ధరకే ఊటీలో విహరించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఈ ప్యాకేజీలో ఏ ఏ ప్రదేశాలు కవర్ అవుతాయి? ధర ఎంత? ఎన్ని రోజులు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ "అల్టిమేట్ ఊటీ ఎక్స్ హైదరాబాద్" పేరుతో ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్​ 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ప్రతి మంగళవారం ట్రైన్ ద్వారా టూర్​ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఈ టూర్​ కోసం సికింద్రాబాద్, నల్గొండ, గుంటూరు, తెనాలి రైల్వేస్టేషన్లలో ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు. పర్యటన పూర్తైయ్యాక ఆయా రైల్వే స్టేషన్లలో దిగొచ్చు.

టూర్ వివరాలివే:

  1. ఫస్ట్​డే సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల 25 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్​ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.20629) స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
  2. రెండో రోజు మార్నింగ్ 9 గంటలకు కోయంబత్తూరు రైల్వే స్టేషన్​ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి ఊటీ బయలుదేరుతారు. ఊటీకి చేరుకుని హోటల్​లో చెకిన్ అయి​ ఫ్రెషప్ అవుతారు. మధ్నాహ్నం బొటానికల్ గార్డెన్స్, ఊటీ లేక్ అందాలు వీక్షిస్తారు. ఆ తర్వాత హోటల్​కు చేరుకుని ఆ రోజు నైట్ అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  3. మూడో రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనంతరం దొడబెట్ట పీక్‌, టీ మ్యూజియం, పైకారా వాటర్​ఫాల్స్​ సందర్శించి ఆ రోజు మొత్తం ఫుల్ చిల్ అవుతారు. ఆ రాత్రి మళ్లీ ఊటీలోని హోటల్​లోనే స్టే ఉంటుంది.
  4. నాలుగో రోజు ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ తర్వాత కూనూర్‌ పర్యటనకు తీసుకెళ్తారు. ఆ పర్యాటక ప్రాంతాన్ని వీక్షించాక తిరిగి ఊటీకి చేరుకుంటారు. ఆ నైట్​ అక్కడే బస చేస్తారు.
  5. ఐదో రోజు మార్నింగ్ టిఫెన్​ తిన్నాక హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి కోయంబత్తూర్‌ రైల్వేస్టేషన్​కు వెళ్తారు. సాయంత్రం 3 గంటల 40 నిమిషాలకు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ నైట్​ మొత్తం ప్రయాణ చేయాలి.
  6. ఆరో రోజు మధ్యాహ్నం 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్‌ చేరుకోవడంతో ఊటీ టూర్​ కంప్లీట్​ అవుతుంది.

టికెట్ ధరల వివరాలిలా:

  • కంఫర్ట్‌లో (థర్డ్‌ ఏసీ) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.33,590, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.18,890, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.17,170 పే చేయాలి.
  • 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్‌కు రూ.8,840, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,490 చెల్లించాలి.
  • స్టాండర్డ్‌లో (స్లీపర్‌ బెర్త్‌) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.31,050, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.16,360, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.14,630 చెల్లించాలి.
  • ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్‌తో అయితే రూ.6,300, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.3,950 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :

  • ట్రైన్​ టికెట్లు(సికింద్రాబాద్​ - కోయంబత్తూర్​/కోయంబత్తూర్​ - సికింద్రాబాద్​)
  • ప్యాకేజీ బుకింగ్​ను బట్టి ట్రావెల్​ కోసం వాహనం​
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ మే 5, 12, 19, 26, జూన్​ 2, 9, 16, 23 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ టూర్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

