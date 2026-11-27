'శ్రీశైలం, రామోజీ ఫిలిం సిటీ' చూసొద్దామా! - IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ!
ప్యాకేజీలో హైదరాబాద్, శ్రీశైలం, RFC - టూర్ షెడ్యూల్, టిక్కెట్ ధరలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:09 AM IST
Srisailam Tour Package : కార్తిక మాసంలో జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీశైల మల్లికార్జునుడి దర్శనంతో పాటు హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించే అవకాశం కల్పిస్తోంది ఐఆర్సీటీసీ. ఇందులో భాగంగానే రామోజీ ఫిలిం సిటీ సందర్శన కూడా పూర్తి చేసుకునేలా షెడ్యూల్ రూపొందించింది. నాలుగు రోజుల ఈ యాత్ర ప్రతి రోజూ అందుబాటులో ఉంటుందని IRCTC అధికారులు వెల్లడించారు. "హైలైట్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ విత్ శ్రీశైలం" పేరుతో ఈ యాత్ర చేపట్టింది. షెడ్యూల్, టికెట్ ధరలు, పూర్తి ప్యాకేజీ వివరాలివీ.
యాత్ర షెడ్యూల్ :
- మొదటి రోజు హైదరాబాద్ సిటీ సందర్శన : హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లలో పికప్ చేసుకుంటారు. ఆయా స్టేషన్ల నుంచి హోటల్కు తీసుకెళ్లి ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత చార్మినార్, చౌమహల్లా ప్యాలెస్, సాలార్జంగ్ మ్యూజియం, లుంబినీ పార్క్ సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత తిరిగి హోటల్ చేరుకుని అక్కడే డిన్నర్, ఆ తర్వాత రాత్రి బస ఏర్పాటు చేస్తారు.
- రెండో రోజు ఉదయం శ్రీశైలం ప్రయాణం ఉంటుంది. తెల్లవారుజామున ఉదయం 5గంటలకు బయల్దేరాల్సి ఉంటుంది. దాదాపు 5గంటల ప్రయాణం అనంతరం శ్రీశైలం చేరుకుంటారు. మల్లికార్జునుడి దర్శనం తర్వాత హైదరాబాద్ తిరుగు ప్రయాణం ఉంటుంది. రాత్రి డిన్నర్, హాటల్ బస ఏర్పాట్లు ఉంటాయి.
- మూడో రోజంతా రామోజీ ఫిలింసిటీ సందర్శన ఉంటుంది. డిన్నర్, హోటల్ ఏర్పాట్లు ఐఆర్సీటీసీ సిబ్బంది చూసుకుంటారు.
- నాలుగో రోజు అల్పాహారం చేసిన తర్వాత హోటల్ చెకౌట్ చేసి బిర్లా మందిర్, గోల్కొండ కోట, కుత్బుల్లా షాహి టోంబ్స్ పర్యటిస్తారు. చివరగా రైల్వే స్టేషన్లో డ్రాప్ చేస్తారు.
టిక్కెట్ ధరలు :
- డబల్ ఆక్యుపెన్సీ స్టాండర్డ్ రూ.20630 కంఫర్ట్ రూ.23790
- ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ స్టాండర్డ్ రూ.15000 కంఫర్ట్ రూ.17970
- 5-11 ఏళ్ల పిల్లలు విత్ బెడ్ స్టాండర్డ్ రూ.9420 కంఫర్ట్ రూ.12020
- 5-11 ఏళ్ల పిల్లలు వితౌట్ బెడ్ స్టాండర్డ్ రూ.7560 కంఫర్ట్ రూ.9420
- 4నుంచి ఆరుగురు ప్యాసింజర్లు కలిసి బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధరల్లో మార్పు ఉంటుంది.
- ప్యాకేజీలో భాగంగా హైదరాబాద్లో ఏసీ అకామిడేషన్, డిన్నర్, బ్రేక్ ఫాస్ట్, ఏసీ వాహనం, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
- మధ్యాహ్న భోజనం, అదనంగా స్నాక్స్, సైట్ సీయింగ్, ప్రవేశ టిక్కెట్లు ఎవరికి వారే భరించాల్సి ఉంటుంది.
పూర్తి వివరాలకు IRCTC దక్షిణ మధ్య జోన్ కార్యాలయంలో లేదా 8287932229 / 8287932228 మొబైల్ నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
IRCTC పర్యాటక సమాచార, సహాయ కేంద్రం విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ 8287932312, తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ 8287932317 నంబర్లలో సంప్రదించాలి.