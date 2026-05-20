"జీవితంలో ఒక్కసారైనా చార్ధామ్ యాత్ర" - 'IRCTC' ఫ్లైట్ జర్నీ ప్లాన్ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 3:19 PM IST
IRCTC Chardham Yatra : చార్ధామ్ యాత్ర వెళ్లాలన్నది చాలా మంది కోరిక. జీవితంలో ఒక్కసారైనా సందర్శించాలని ఉవ్విళ్లూరుతుంటారు. ప్రస్తుతం చార్ధామ్ ఆలయాలు తెరుచుకున్న నేపథ్యంలో IRCTC ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీ ఆఫర్ చేస్తోంది. హైదరాబాద్ నుంచి విమానంలో డెహ్రాడూన్ వరకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో ఆలయాలను దర్శించుకునేలా ఈ ప్యాకేజీని రూపొందించింది. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దామా!
- ప్యాకేజీ పేరు - చార్దామ్ యాత్ర
- ట్రావెలింగ్ : విమానం, కారు లేదా టెంపో
- బయల్దేరు ప్రాంతం : శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు
- సందర్శించే ప్రాంతాలు : యమునోత్రి, గంగోత్రి, కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్
- ప్రయాణ తేదీ : మే 28, 11రోజులు
- ఫ్లైట్ నంబర్ 6ఈ 422 హైదరాబాద్ టు డెహ్రాడూన్ ఉదయం 8.45 టు 11.15గంటలు
- ఫ్లైట్ నంబర్ 6ఈ 423 డెహ్రాడూన్ టు హైదరాబాద్ సాయంత్రం 5.45 టు రాత్రి 8.15గంటలు
టూర్ టిక్కెట్ ధరలు
- కంఫర్ట్ ఒక్కరు బుక్ చేసుకుంటే రూ.91,610, ఇద్దరు కలిసి బుక్ చేసుకుంటే రూ.79440, త్రిబుల్ బుకింగ్ రూ.74430, 5-11ఏళ్ల చిన్నారులకు విత్ బెడ్ రూ.51240, వితౌట్ బెడ్ రూ.27200.
ప్రయాణం ఇలా
- హైదరాబాద్ - డెహ్రాడూన్ - బార్కోట్ - జంకిచట్టి- యమునోత్రి - ఉత్తరకాశీ - గంగోత్రి - గుప్త కాశీ - సోన్ ప్రయాగ - కేదార్నాథ్ - బద్రీనాథ్ - హరిద్వార్ - డెహ్రాడూన్ - హైదరాబాద్.
- డే 1 : హైదరాబాద్ నుంచి ప్రయాణం ఉంటుంది. డెహ్రైడూన్ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్న తర్వాత అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో బార్కోట్ చేరుకుని అక్కడే బస చేస్తారు.
- డే 2 : బార్కోట్ నుంచి జంకిచట్టి, యమునోత్రి వెళ్తారు. మార్గం మొత్తం ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. లేదంటే డోలీ (పల్లకి) మాట్లాడుకోవచ్చు.
- డే 3 : బార్కోట్ నుంచి ఉత్తరకాశీ వెళ్తారు. దాదాపు 100కిలో మీటర్ల దూరం, ఐదారు గంటల ప్రయాణం ఉంటుంది. సాయంత్రం కాశీ విశ్వనాథుడిని దర్శించుకుంటారు. ఉత్తరకాశీ(ఉత్తరాఖండ్)లోనే బస చేస్తారు.
- డే 4 : ఉత్తరకాశీ నుంచి 100కిలోమీటర్ల దూరంలోని గంగోత్రికి వెళ్లి దర్శనాంతరం తిరిగి ఉత్తరకాశీ చేరుకుంటారు.
- డే 5 : ఉత్తరకాశీ నుంచి గుప్తకాశీ చేరుకుని అక్కడ బస చేస్తారు.
- డే 6 : గుప్తకాశీ నుంచి కేదార్నాథ్ చేరుకుంటారు. వాహనాల్లో 35కిలోమీటర్లు, ట్రెక్కింగ్ 16కిలో మీటర్లు ఉంటుంది. గౌరీకుండ్ వరకు చేరుకుని అక్కడి నుంచి ట్రెక్కింగ్ ద్వారా కేదార్నాథ్ ఆలయానికి వెళ్తారు. సాయంత్రం హారతి దర్శనం చేసుకుని రాత్రంతా అక్కడే బసచేస్తారు.
- డే 7 : ఉదయం మరో సారి కేదార్నాథుడిని దర్శించుకుని నుంచి గౌరీకుండ్ చేరుకుంటారు. తిరిగి అక్కడి నుంచి గుప్తకాశీకి వెళ్లి బస చేస్తారు.
- డే 8 : గుప్తకాశీ నుంచి రుద్రప్రయాగ, శ్రీనగర్ నుంచి దాదాపు 200కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి బద్రీనాథ్ చేరుకుంటారు. దారిలోనే జోషిమఠ్లో నర్సింహస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం బద్రీనాథ్ చేరుకుంటారు. దర్శనం తర్వాత తిరిగి అక్కడే హోటల్లో బస చేస్తారు.
- డే 9 : ఉదయాన్నే మరోసారి బద్రీనాథుడిని దర్శించుకుని అభిషేకం, పూజలు చేయించుకుంటారు. తర్వాత బ్రహ్మ కపాలం సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో పర్యటించి హోటల్ చేరుకుని బస చేస్తారు.
- డే 10 : ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత రుద్రప్రయాగ నుంచి హరిద్వార్ చేరుకుంటారు. సాయంత్రం గంగాహారతి, హరిద్వార్లోనే రాత్రి బస చేస్తారు.
- డే 11 : అల్పాహారం తర్వాత హోటల్ చెకౌట్ చేసి 11గంటలకు డెహ్రాడూన్ బయల్దేరుతారు. సాయంత్రం 5.45గంటలకు ఫ్లయిట్ ఎక్కి రాత్రి 8గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
ప్యాకేజీలో ఏమేం ఉంటాయి?
- హైదరాబాద్ నుంచి డెహ్రాడూన్, తిరిగి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫ్లయిట్ టికెట్లు
- 10రోజుల హోటల్ గదులు
- యాత్రలో రోడ్డు రవాణా వాహనాల చార్జీలు
- రోజూ 1 లీటర్ వాటర్ బాటిల్, బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్
- జీఎస్టీ, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
