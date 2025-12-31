ETV Bharat / offbeat

జనవరి 1 నుంచి IRCTC కొత్త రూల్స్​ - టికెట్లు బుకింగ్​లో న్యూ అప్డేట్!

- ఆన్​లైన్​ టికెట్ల విషయంలో కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చిన ఐఆర్​సీటీసీ​ - అడ్వాన్స్ బుకింగ్​ టైమింగ్​ మార్పు.. ఆధార్‌ అథెంటికేషన్​ తప్పనిసరి!

IRCTC New Rules
IRCTC New Rules (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 1:56 PM IST

IRCTC New Rules: ఇండియాలో ట్రైన్​ జర్నీకి ఉన్న డిమాండ్ అంతా ఇంతా కాదు. దూర ప్రాంతాలకు, పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలకు ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా అందరి చూపూ రైల్వేపైనే ఉంటుంది. టికెట్ ధర తక్కువగా ఉండటంతోపాటు ప్రయాణం కూడా సురక్షితంగా ఉంటుందని భావిస్తుంటారు. రైలు ప్రయాణం ఎంత హాయిగా ఉంటుందో.. ట్రైన్లలో రద్దీ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇంకా పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో రద్దీ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఈ రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకునే చాలా మంది నెలల ముందే అడ్వాన్స్​గా టికెట్లు బుక్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ టికెట్ల బుకింగ్​ విధానంలో కూడా రైల్వే శాఖ​ ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేస్తూనే ఉంది. తాజాగా టికెట్ల విషయంలో కొత్త రూల్​ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

రైల్వే టికెట్ (ఆన్‌లైన్) బుకింగ్‌లో పారదర్శకత పెంచడానికి, దళారీల మోసాలను అడ్డుకునేందుకు భారతీయ రైల్వే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మార్పులు చేస్తూనే ఉంది. ఇందులో భాగంగానే అక్టోబర్​ 1 నుంచి జనరల్ టికెట్ రిజర్వేషన్‌కు సంబంధించిన నిబంధనలు మార్చింది. టికెట్​ బుకింగ్​ కోసం ఆధార్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి చేసింది. అప్పటి నుంచి ఐఆర్​సీటీసీతో ఆధార్​ లింక్​ అయిన వారు మాత్రమే మొదటి 15 నిమిషాల్లో టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చు. అయితే అడ్వాన్స్‌ రిజర్వేషన్‌ పీరియడ్‌లో (ప్రయాణ తేదీకి 60 రోజుల ముందు) బుకింగ్‌కు సంబంధించి నిబంధనలను రైల్వే శాఖ మరింత కఠినతరం చేస్తోంది.

15 నిమిషాల నుంచి 4 గంటలకు సమయం పెంపు: ప్రస్తుతమైతే జనరల్‌ రిజర్వేషన్‌ విండో తెరుచుకున్న వెంటనే ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్​సైట్​ లేదా యాప్​లో తొలి 15 నిమిషాల్లో ఆధార్ అథంటికేషన్​ ఉన్న వ్యక్తులకు మాత్రమే రిజర్వేషన్‌ అవకాశం ఉంది. ఈ సమయాన్ని డిసెంబర్‌ 29, 2025 నుంచి నాలుగు గంటల వరకు పెంచింది. అంటే ఉదయం 8 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు టికెట్‌ బుక్‌ చేయాలంటే ఆథార్‌ అథంటికేటెడ్‌ అకౌంట్లకే సాధ్యమవుతుంది. టికెట్ల దుర్వినియోగం లేదా మోసపూరిత బుకింగ్స్‌ను అరికట్టేందుకు ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఉపయోగపడుతుందని ఐఆర్‌సీటీసీ భావిస్తోంది. అందుకే టికెట్​ రిజర్వేషన్​ను 15 నిమిషాల నుంచి 4 గంటలకు పెంచింది. ఇక ఆధార్ అథెంటికేషన్ లేని వినియోగదారులు.. మధ్యాహ్నం 12 తర్వాత టికెట్లను బుక్ చేసుకునేందుకు వీలు ఉంటుంది.

అయితే ఈ సమయాలను కూడా జనవరి 5 నుంచి ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు, 12వ తేదీ నుంచి ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు పెంచనుంది. అంటే ఈ సమయాల్లో కేవలం ఆధార్ వెరిఫైడ్ యూజర్లు మాత్రమే టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చు. దీని వల్ల టికెట్ల అక్రమాలకు చెక్‌ పెట్టాలని ఇండియన్​ రైల్వేస్​ భావిస్తోంది.

తత్కాల్​కు కూడా ఆధార్​ లింక్​ తప్పనిసరి: తత్కాల్ టికెట్లకు (ఆన్‌లైన్) సంబంధించి 2025, జులై 1 నుంచే.. ఆధార్ అథెంటికేషన్‌ను తప్పనిసరి చేసింది. 2025, జులై 15 నుంచే పీఆర్ఎస్ కౌంటర్లు, ఏజెంట్ల ద్వారా తత్కాల్ టికెట్లు బుక్ చేసినా ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరిగా ఉంది. ఇక పై నిబంధనలన్నీ.. ఆన్‌లైన్ బుకింగ్స్‌కు సంబంధించినవే. ఇవి పీఆర్ఎస్ కౌంటర్ల ద్వారా టికెట్లను బుక్ చేసుకునేందుకు వర్తించవు.

ఐఆర్‌సీటీసీ ఖాతాతో ఆధార్ లింక్ ఎలా చేయాలి:

  • IRCTC వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్‌లో లాగిన్ కావాలి.
  • My Accounts ట్యాబ్‌లోకి వెళ్లి Link Your Aadhaar ఆప్షన్​ ఎంచుకోవాలి.
  • ఆధార్ నంబర్ లేదా వర్చువల్ ఐడీ ఎంటర్ చేయాలి. ఆధార్ ప్రకారం పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్ వివరాలు సరిపోతున్నాయో? లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
  • డీటెయిల్స్ వెరిఫై చేసి ఓటీపీపై క్లిక్ చేయాలి.
  • మీ మొబైల్ నెంబర్‌కు వచ్చే ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే అథెంటికేషన్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు.

IRCTC NEW RULES FOR TICKETS
IRCTC NEW RULES
AADHAAR AUTHENTICATION FOR TRAIN
ఐఆర్​సీటీసీ కొత్త రూల్స్​
IRCTC NEW RULES

