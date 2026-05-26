"అల మంచుకొండల్లో సూర్యోదయపు అందాలు" - 7 రోజుల పాటు IRCTC నేపాల్ టూర్!
హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్లైట్ జర్నీ ద్వారా టూర్ ఆపరేట్ చేస్తోన్న ఐఆర్సీటీసీ - తక్కువ ధరకే ప్యాకేజీ - ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది!
Published : May 26, 2026 at 2:29 PM IST
IRCTC Nepal Tour from Hyderabad: మంచు పర్వతాలను చూస్తేనే అద్భుతమైన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇక ఆ మంచుకొండల్లో సూర్యోదయాన్ని వీక్షిస్తే, అది మాటల్లో వర్ణించలేని అనుభూతి. ఆ అనుభూతిని మీకు ప్రత్యక్షంగా అందించడానికి ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ సూపర్ ప్యాకేజీ ప్రకటించింది. నేపాల్అందాలను వీక్షించేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి టూర్ ఆపరేట్ చేస్తోంది. మరి ఈ టూర్లో ఏఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? ధర ఎంత? ప్రయాణం ఎప్పుడు? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"రాయల్ నేపాల్ ఎక్స్ హైదరాబాద్" పేరుతో ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఈ టూర్ 7 రోజులు ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్లైట్ ద్వారా జర్నీ ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో కాఠ్మండూ, పోఖరా, లుంబిని, జనక్పుర్ వంటి ప్రాంతాలు కవర్ అవుతాయి.
- మొదటి రోజు రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషన్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఉదయం 11 గంటలకు ఫ్లైట్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. మధ్యాహ్నానికి గోరఖ్పూర్ విమానాశ్రయానికి రీచ్ అవుతారు. ఎయిర్పోర్ట్లో ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసుకుని రోడ్డు మార్గం ద్వారా లుంబినికి చేరుకుంటారు. ముందుగానే బుక్ చేసిన హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి ఆ నైట్ అక్కడే ఉంటారు.
- రెండో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చెక్ అవుట్ చేసి పోఖరాకు బయలుదేరుతారు. అక్కడ వరల్డ్ పీస్ పగోడా, మాయాదేవి ఆలయం దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత పోఖరాలోని హోటల్కు చేరుకుని చెకిన్ అయ్యి ఆ నైట్కు అక్కడే ఉంటారు.
- మూడో రోజు తెల్లవారుజామున సూర్యోదయ అందాలు చూసేందుకు సారంగ్కోట్ వ్యూ పాయింట్ దగ్గరకు వెళ్తారు. అక్కడ కొద్దిసేపు ఉన్న తర్వాత బింధ్యబాసిని మందిర్, డెవిల్స్ ఫాల్, గుప్తేశ్వర్ మహాదేవ్ గుహ సందర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఫేవా లేక్లో బోటింగ్ ఉంటుంది. రాత్రికి పోఖారలో బస చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు టిఫెన్ తిన్నాక చెక్ అవుట్ చేసి కాఠ్మండూకు బయలుదేరుతారు. మార్గమధ్యలో మనోకమ్న దేవాలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం అక్కడే ఉన్న హోటల్కు చేరుకుని చెకిన్ అవుతారు. సాయంత్రం ఫ్రీ టైమ్లో షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రాత్రికి అక్కడే ఉండాలి.
- ఐదో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత కాఠ్మండూలోని పశుపతినాథ్ ఆలయం, దర్బార్ స్క్వేర్, రాయల్ ప్యాలెస్, స్వయంభునాథ్ టెంపుల్ సహా ఇతర ప్లేస్లను విజిట్ చేస్తారు. రాత్రి భోజనం తర్వాత కాఠ్మండూలో బస చేయాలి.
- ఆరో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ చెక్ అవుట్ చేసి జనక్పూర్ వెళ్తారు. హోటల్లో చెకిన్ అయ్యాక జానకీ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- ఏడోరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి దర్భంగా ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. నైట్కు హైదరాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ధర వివరాలు:
- నేపాల్ టూర్ కోసం సింగిల్ షేరింగ్ రూ.75,600, డబులు షేరింగ్ రూ.62,900, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.58,300 చెల్లించాలి.
- 2 నుంచి 11 సంవత్సరాల చిన్నారులకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.51,800, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.36,300 పే చేయాలి.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి:
- ఫ్లైట్ టికెట్స్
- హోటల్లో అకామిడేషన్
- ఆరో రోజుల పాటు బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్. లంచ్ ప్రయాణికులే చూసుకోవాలి.
- ఏసీ బస్సులో సైట్ సీయింగ్, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతాయి.
- టూర్ మొత్తం గైడ్స్ అందుబాటులో ఉంటారు.
- ఎంట్రన్స్ టికెట్లు
- ఈ ప్యాకేజీ బుక్ చేసే పర్యాటకులు నేపాల్ జారీ చేసిన గైడ్లైన్స్, ప్రొటోకాల్ తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
- నేపాల్ టూర్ వెళ్లాలనుకునేవారికి తప్పనిసరిగా పాస్పోర్ట్ ఉండాలి. ప్రస్తుతం ఈ టూర్ జూన్ 25, 2026వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది.
ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
