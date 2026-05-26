"అల మంచుకొండల్లో సూర్యోదయపు అందాలు" - 7 రోజుల పాటు IRCTC నేపాల్​ టూర్​!

హైదరాబాద్​ నుంచి ఫ్లైట్​ జర్నీ ద్వారా టూర్​ ఆపరేట్​ చేస్తోన్న ఐఆర్​సీటీసీ - తక్కువ ధరకే ప్యాకేజీ - ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​ కూడా ఉంది!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 2:29 PM IST

IRCTC Nepal Tour from Hyderabad: మంచు పర్వతాలను చూస్తేనే అద్భుతమైన ఫీలింగ్​ కలుగుతుంది. ఇక ఆ మంచుకొండల్లో సూర్యోదయాన్ని వీక్షిస్తే, అది ​ మాటల్లో వర్ణించలేని అనుభూతి. ఆ అనుభూతిని మీకు ప్రత్యక్షంగా అందించడానికి ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ సూపర్​ ప్యాకేజీ ప్రకటించింది. నేపాల్​అందాలను వీక్షించేందుకు హైదరాబాద్​ నుంచి టూర్ ఆపరేట్​ చేస్తోంది. మరి ఈ టూర్​లో​ ఏఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? ధర ఎంత? ప్రయాణం ఎప్పుడు? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

"రాయల్​ నేపాల్​ ఎక్స్​ హైదరాబాద్"​ పేరుతో ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఈ టూర్​ 7 రోజులు ఉంటుంది. హైదరాబాద్​ నుంచి ఫ్లైట్​ ద్వారా జర్నీ ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో కాఠ్​మండూ, పోఖరా, లుంబిని, జనక్​పుర్​ వంటి ప్రాంతాలు కవర్ అవుతాయి.

  1. మొదటి రోజు రాజీవ్​ గాంధీ ఇంటర్నేషన్​ ఎయిర్​పోర్ట్​ నుంచి ఉదయం 11 గంటలకు ఫ్లైట్​ జర్నీ స్టార్ట్​ అవుతుంది. మధ్యాహ్నానికి గోరఖ్​పూర్​ విమానాశ్రయానికి రీచ్​ అవుతారు. ఎయిర్​పోర్ట్​లో ఫార్మాలిటీస్​ పూర్తి చేసుకుని రోడ్డు మార్గం ద్వారా లుంబినికి చేరుకుంటారు. ముందుగానే బుక్​ చేసిన హోటల్​లో చెకిన్​ అయ్యి ఆ నైట్​ అక్కడే ఉంటారు.
  2. రెండో రోజు ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చెక్​ అవుట్​ చేసి పోఖరాకు బయలుదేరుతారు. అక్కడ వరల్డ్​ పీస్​ పగోడా, మాయాదేవి ఆలయం దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత పోఖరాలోని హోటల్​కు చేరుకుని చెకిన్​ అయ్యి ఆ నైట్​కు అక్కడే ఉంటారు.
  3. మూడో రోజు తెల్లవారుజామున సూర్యోదయ అందాలు చూసేందుకు సారంగ్​కోట్​ వ్యూ పాయింట్​ దగ్గరకు వెళ్తారు. అక్కడ కొద్దిసేపు ఉన్న తర్వాత బింధ్యబాసిని మందిర్, డెవిల్స్ ఫాల్, గుప్తేశ్వర్ మహాదేవ్ గుహ సందర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఫేవా లేక్​లో బోటింగ్​ ఉంటుంది. రాత్రికి పోఖారలో బస చేస్తారు.
  4. నాలుగో రోజు టిఫెన్​ తిన్నాక చెక్​ అవుట్​ చేసి కాఠ్​మండూకు బయలుదేరుతారు. మార్గమధ్యలో మనోకమ్న దేవాలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం అక్కడే ఉన్న హోటల్​కు చేరుకుని చెకిన్ అవుతారు. సాయంత్రం ఫ్రీ టైమ్​లో షాపింగ్​ చేసుకోవచ్చు. ఆ రాత్రికి అక్కడే ఉండాలి.
  5. ఐదో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత కాఠ్​మండూలోని పశుపతినాథ్ ఆలయం, దర్బార్ స్క్వేర్, రాయల్​ ప్యాలెస్​, స్వయంభునాథ్ టెంపుల్​ సహా ఇతర ప్లేస్​లను విజిట్​ చేస్తారు. రాత్రి భోజనం తర్వాత కాఠ్​మండూలో బస చేయాలి.
  6. ఆరో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ చెక్​ అవుట్​ చేసి జనక్​పూర్​ వెళ్తారు. హోటల్​లో చెకిన్​ అయ్యాక జానకీ ఆలయాన్ని ​ దర్శించుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  7. ఏడోరోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనంతరం హోటల్ నుంచి​ చెక్​ అవుట్​ చేసి దర్భంగా ఎయిర్​పోర్ట్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడ ఫార్మాలిటీస్​ పూర్తి చేసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రిటర్న్​ జర్నీ స్టార్ట్​ అవుతుంది. నైట్​కు హైదరాబాద్​ చేరుకోవడంతో టూర్​ కంప్లీట్​ అవుతుంది.

ధర వివరాలు:

  • నేపాల్​ టూర్​ కోసం సింగిల్​ షేరింగ్​ రూ.75,600, డబులు షేరింగ్​ రూ.62,900, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​ రూ.58,300 చెల్లించాలి.
  • 2 నుంచి 11 సంవత్సరాల చిన్నారులకు విత్​ బెడ్​ అయితే రూ.51,800, విత్​ అవుట్​ బెడ్​ అయితే రూ.36,300 పే చేయాలి.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి:

  • ఫ్లైట్ టికెట్స్
  • హోటల్‌లో అకామిడేషన్​
  • ఆరో రోజుల పాటు బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​. లంచ్​ ప్రయాణికులే చూసుకోవాలి.
  • ఏసీ బస్సులో సైట్ సీయింగ్, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతాయి.
  • టూర్​ మొత్తం గైడ్స్​ అందుబాటులో ఉంటారు.
  • ఎంట్రన్స్​ టికెట్లు
  • ఈ ప్యాకేజీ బుక్ చేసే పర్యాటకులు నేపాల్ జారీ చేసిన గైడ్‌లైన్స్, ప్రొటోకాల్ తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
  • నేపాల్ టూర్ వెళ్లాలనుకునేవారికి తప్పనిసరిగా పాస్‌పోర్ట్ ఉండాలి. ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ జూన్​ 25, 2026వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

