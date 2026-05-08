"మాతా వైష్ణోదేవి-హరిద్వార్-రిషీకేశ్ యాత్ర" - భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైల్వే ప్యాకేజీ!

Published : May 8, 2026 at 2:56 PM IST

Mata Vaishno Devi Yatra : ఐఆర్​సీటీసీ మాతా వైష్ణోదేవి యాత్ర విత్ హరిద్వార్ - రిషికేశ్ యాత్ర టూర్ ప్యాకేజీ ఆఫర్ చేస్తోంది. భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్ లో 2 ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్ క్లాసుల్లో టికెట్ బుకింగ్ అవకాశం కల్పించింది. మొత్తం 10రోజుల ఈ యాత్రలో భాగంగా ఐదు ఆధ్యాత్మిక స్థలాలను సందర్శించే వీలుంది.

వైష్ణోదేవి ఆలయం (Getty images)

యాత్ర పేరు : మాతా వైష్ణోదేవి-హరిద్వార్-రిషీకేశ్ యాత్ర

ఎన్ని రోజులు : 9 రాత్రులు, 10 పగళ్లు

టూర్ ప్రారంభ తేదీ : మే 12

సందర్శనీయ స్థలాలు : మథుర, బృందావనం, మాతా వైష్ణోదేవి, హరిద్వార్, రిషీకేశ్

సీట్ల సంఖ్య : 702 (స్లీపర్ 160, 3 ఏసీ 490, 2 ఏసీ 52)

బోర్డింగ్ స్టేషన్లు : సికింద్రాబాద్, భువనగిరి, జనగామ, కాజీపేట్, పెద్దపల్లి జంక్షన్, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి, సిర్పూర్ కాగజ్​నగర్, బలార్ష, వార్ధా, నాగపూర్

హరిద్వార్ (Getty images)

టూర్ టిక్కెట్ ధరలు (జీఎస్టీ సహా) :

స్లీపర్ (ఎకానమీ) - పెద్దలకు రూ.16,500, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు రూ.15,400

3 ఏసీ (స్టాండర్డ్) - పెద్దలకు రూ.25,700, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు రూ.24,300

స్లీపర్ (కంఫర్ట్)- పెద్దలకు రూ.33,400, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు రూ.31,800

మానసాదేవి ఆలయం (Getty images)
  1. మథురలో శ్రీకృష్ణ జన్మభూమి
  2. బృందావన్ లో విహారీ టెంపుల్, ప్రేమ్ మందిర్
  3. మాతావైష్ణోదేవి ఆలయం
  4. హరిద్వార్​లో మానసాదేవి, గంగా హారతి
  5. రిషీకేశ్ లో రామ్ జులా, లక్ష్మణ్ జులా
విహారి ఆలయం (Getty images)

పది రోజుల యాత్ర ఇలా

  • యాత్ర ఈ నెల 12న సికింద్రాబాద్​లో రాత్రి 8గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. పెద్దపల్లి, నాగ్​పూర్ మీదుగా రెండు రోజులు ప్రయాణించి మూడో రోజు ఉదయం మథురకు చేరుకుంటుంది. రాత్రి బస నాలుగో రోజు కూడా అక్కడే ఉండి సాయంత్రం 6గంటలకు వైష్ణోదేవి కి బయల్దేరుతారు. ఐదో రోజు ఉద్య 9గంటలకు జమ్మూ తవి చేరుకుని దర్శనం తర్వాత రాత్రి అక్కడే ఉంటారు.
  • ఆరో రోజు రాత్రి 10గంటలకు జమ్మూ తావి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి తిరిగి బయల్దేరి ఏడో రోజు ఉదయం 10గంటలకు హరిద్వార్ చేరుకుంటారు. స్థానిక ఆలయాలు దర్శించుకుని, సందర్శనీయ స్థలాలను చూసి రాత్రి అక్కడే బస చేస్తారు.
  • 8వ రోజు ఉదయం నుంచి రోడ్డు ప్రయాణం ద్వారా రిషీకేశ్ చేరుకుంటారు రామ్ జులా, లక్ష్మణ్ జులా సందర్శిస్తారు. రాత్రి 9గంటలకు సికింద్రాబాద్ తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు.
  • 9వ రోజు మొత్తం ప్రయాణించి 10వ రోజు ఉదయం 10గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
  • వివరాల కోసం సికింద్రాబాద్ జోనల్ కార్యాలయం - 9701360701, విజయవాడ - 9281030734, తిరుపతి - 8287932313, విశాఖపట్నం - 9281495853 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.

