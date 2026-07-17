"లేహ్" అందాల సందర్శనకు IRCTC టూర్ - 7 రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్ - ధర తక్కువే!
-ప్రకృతి ప్రేమికులకు అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చిన ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం - హైదరాబాద్ నుంచి విమానం ద్వారా టూర్ ఆపరేట్!
Published : July 17, 2026 at 7:36 PM IST
IRCTC Leh Tour: చుట్టూ మంచు పర్వతాలు, ఎత్తైన కొండలు, అందమైన సరస్సులు.. ఇలా ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ లేహ్. దీనిని అత్యంత అందమైన పర్యాటక ప్రదేశంగా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడి అందాలు ప్రకృతి ప్రేమికులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. తాజాగా ఈ అద్భుతమైన ప్రాంతాలను వీక్షించే అవకాశం కల్పిస్తోంది 'ఇండియన్ రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్'. ఈ క్రమంలోనే తక్కువ ధరకే అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ టూర్ ఏంటి? ఏఏ ప్రదేశాలు విజిట్ చేయవచ్చు? ధర ఎంత? అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం "లేహ్ విత్ టర్టుక్(Leh With Turtuk)" పేరిట ఈ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్ ఆరు రాత్రులు, ఏడు పగళ్లు కొనసాగుతుంది. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా లేహ్ ప్యాలెస్, టర్టుక్, నుబ్రా వ్యాలీ, పాంగాంగ్ సరస్సు సహా ఇతర ప్రదేశాలు చూడొచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి విమాన ప్రయాణం ద్వారా టూర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు.
ప్రయాణం ఇలా:
- ఉదయం ఆరున్నర గంటలకు హైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు నుంచి విమానం (6E-707/6084) బయలుదేరుతుంది. మధ్యాహ్నానికి లేహ్ ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుని అక్కడ ముందుగా బుక్ చేసిన హోటల్లో చెకిన్ అవ్వాలి. అయితే ఆరోజు ఎటువంటి ప్రదేశాలు విజిట్ చేసేందుకు అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడి వాతావరణానికి అలవాటు పడేందుకు ఆ రాత్రికి టైం ఇస్తారు. కాబట్టి రాత్రి లేహ్లోని హోటల్లోనే బస ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత శాంతి స్థూపం, లేహ్ ప్యాలెస్ విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత "హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్" మ్యూజియం సందర్శన ఉంటుంది. వీటితో పాటు జోరావర్ ఫోర్ట్, గురుద్వారా పత్తర్ సాహిబ్ సందర్శించవచ్చు. గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా ఉండే మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ అనుభూతిని పొందొచ్చు. పవిత్రమైన సింధు మైదానాన్ని, జంస్కార్ సంగమాన్ని చూసి ఆల్చి మీదుగా మళ్లీ లేహ్ చేరుకుంటారు. రాత్రికి అక్కడే స్టే చేయాలి.
- మూడో రోజు ఉదయం టిఫెన్ తిన్న తర్వాత ఖర్దుంగ్లా పాస్ ద్వారా ప్రయాణించి నుబ్రా వ్యాలీ చేరుకుంటారు. ఈ ప్రయాణంలో అందమైన పర్వత శ్రేణుల అందాలను చూడొచ్చు. ఇక మధ్యాహ్నం భోజనం ముగించుకొని దీక్షిత్, హుందర్ గ్రామాలకు, మఠాలకు వెళ్లి అక్కడున్న ప్రజల జీవన శైలిని తెలుసుకోవచ్చు. ఒంటె సఫారీ (ఈ సఫారీ డబ్బులు యాత్రికులే చెల్లించాలి) ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఆ రోజు రాత్రి నుబ్రాలోనే బస ఉంటుంది.
- నాలుగో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత టర్టుక్కు పయనమవుతారు. మార్గ మధ్యలో సియాచిన్ వార్ మెమోరియల్, థాంగ్ జీరో పాయింట్ సందర్శిస్తారు. టర్టుక్లోనే మధ్యాహ్న భోజనం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత టర్టుక్ లోయ అందాలను వీక్షిస్తారు. తర్వాత బాల్టీ హెరిటేజ్ హౌస్, మ్యూజియం, నేచురల్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ను సందర్శించి నుబ్రాకు స్టార్ట్ అవుతారు. ఆ రాత్రికి నుబ్రా వ్యాలీలో ఏర్పాటు చేసిన హోటల్లో స్టే ఉంటుంది.
- ఐదో రోజు ఉదయం టిఫెన్ ముగించుకొని పాంగాంగ్కు బయల్దేరుతారు. భారత్, చైనా మధ్య ఉన్న అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో ఉండే పాంగాంగ్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ అందాలను వీక్షించొచ్చు. రాత్రి పాంగాంగ్లోనే బస ఉంటుంది.
- ఆరో రోజు ఉదయం సూర్యోదయాన్ని చూసి బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుని లేహ్కు బయల్దేరుతారు. మార్గంలో థిక్సే మొనాస్టరీ, షే ప్యాలెస్, రాంచో స్కూల్లను సందర్శించి లేహ్ చేరుకుంటారు. ప్రయాణికుల అభిరుచి మేరకు సొంత ఖర్చులతో లేహ్ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలను సందర్శించవచ్చు. రాత్రి హోటల్లో బస చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఏడో రోజు ఉదయం టిఫెన్ చేసి లేహ్ ఎయిర్పోర్ట్ చేరుకొని విమానంలో (6E-6822/6217) హైదరాబాద్ పయనమవుతారు. సాయంత్రం భాగ్యనగరానికి చేరుకోవటంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ప్యాకేజ్ ఛార్జీలు:
- కంఫర్ట్లో సింగిల్ ఆక్యూపెన్సీ రూ.55,640, డబుల్ ఆక్యూపెన్సీ రూ.54,380, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.48,730 నిర్ణయించారు.
- 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల చిన్నారులకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.36,970, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.35,780 చెల్లించాలి.
- 2 నుంచి 4 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన పిల్లలకు రూ.35,720 పే చేయాలి.
ప్యాకేజీలో లభించేవి:
- హైదరాబాద్ - లేహ్, లేహ్- హైదరాబాద్ విమాన టికెట్లు
- లేహ్, నుబ్రా, పాంగాంగ్లో వసతి సౌకర్యం
- ఆరు రోజుల పాటు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్
- వివిధ ప్రదేశాలు చూసేందుకు వాహన సదుపాయం
- ట్రావెల్ ఇన్సురెన్స్ సదుపాయం ఉంటుంది..
- లేహ్ చేరుకున్న తర్వాత అక్కడి సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ఆహ్వానం ఉంటుంది.
- గైడ్లను ఐఆర్సీటీసీయే నియమిస్తుంది. అన్ని ప్రదేశాల్లో ప్రవేశ రుసుములు బాధ్యతా ఐఆర్సీటీసీనే చూసుకుంటుంది.
- ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన బుకింగులు, ఇతర వివరాల కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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