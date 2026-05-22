మండే ఎండల్లో కశ్మీర్ కొండల్లో -హైదరాబాద్ నుంచి IRCTC అద్భుతమైన ప్యాకేజీ!
- 6 రోజుల పాటు అద్భుతమైన విహారం - ప్రకృతి అందాల్లో తడిసి ముద్దైపోవచ్చు!
Published : May 22, 2026 at 4:29 PM IST
IRCTC Kashmir Tour Package : "కశ్మీర్" పేరు చెప్పగానే ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్దామా అనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే.. శ్రీనగర్ అందాలు, మంచుకొండల్లో రోప్వే ప్రయాణం, ఎతైన కొండలు, పచ్చని పర్వతాల మధ్య ప్రయాణం వీక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది. అందుకే ఒక్కసారైనా కశ్మీర్ అందాలు చూడాలని కోరుకుంటారు. కానీ అక్కడికి వెళ్లడం, చూడాల్సిన ప్రదేశాలు, స్టే విషయంలో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. మరి, మీరు కూడా ఇదే లిస్ట్లో ఉన్నారా? అయితే, టెన్షన్ అక్కర్లేదు. కశ్మీర్లోని ప్రముఖ ప్లేస్లను విజిట్ చేసేందుకు ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం కశ్మీర్ అందాల వీక్షణ కోసం" మిస్టికల్ కశ్మీర్ ఎక్స్ హైదరాబాద్ (Mystical Kashmir Ex Hyderabad)" పేరిట టూర్ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్ మొత్తం 6 రోజులు ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్లైట్ ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఈ టూర్లో శ్రీనగర్, గుల్మార్గ్, పహల్గాం, సోన్మార్గ్ సహా తదితర ప్రదేశాలు చూడొచ్చు.
- మొదటి రోజు ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి విమాన ప్రయాణం మొదలవుతుంది. మధ్యాహ్ననికి శ్రీనగర్ చేరుకుంటారు. ఎయిర్పోర్ట్లో ఫార్మాలిటీస్ ఫినిష్ చేసుకుని హోటల్కు వెళ్తారు. అక్కడ చెకిన్ అయిన తర్వాత ఆరోజు మొత్తం రెస్ట్ తీసుకోవాలి. కావాలంటే షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఆ రాత్రికి శ్రీనగర్లో డిన్నర్, స్టే ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత బంగారు గడ్డి మైదానంగా పేరొందిన సోన్మార్గ్కు వెళ్తారు. అక్కడ మంచుతో నిండిన ఎత్తయిన కొండలు, రోడ్లను చూసి మైమరిచిపోవచ్చు. ఆ తర్వాత తాజ్వాస్ గ్లేసియర్ ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటుంది. వీటిని చూసిన తర్వాత తిరిగి శ్రీనగర్కు చేరుకుని ఆ నైట్ అక్కడే హోటల్లో స్టే చేస్తారు. తాజ్వాస్ గ్లేసియర్ చూడటానికి ఖర్చులు మీరే భరించాలి.
- మూడో రోజు టిఫెన్ తిన్నాక గుల్మార్గ్కు స్టార్ట్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి రోప్ వే ద్వారా గుల్మార్గ్ గోండోలాకు చేరుతారు. దానికి ఖర్చులు యాత్రికులే భరించాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత తిరిగి శ్రీనగర్కు చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే బస చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి పహల్గామ్కు మొదలవుతారు. సముద్ర తీరానికి 2440 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఉండే లోయ అందాలను వీక్షించాక, కుంకుమపువ్వు తోటలు, అవంతిపూర్ శిథిలాలు వీక్షించొచ్చు. అలాగే బీతబ్ వ్యాలీ, చందన్వరి, అరు వ్యాలీ విజిట్ చేయవచ్చు. ఆ రోజు రాత్రి పహల్గామ్ హోటల్లోనే భోజనం చేసి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- ఐదో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత శ్రీనగర్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ ఆదిశంకరాచార్య మందిరాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ సాయంత్రం సూర్యాస్తమయాన్ని వీక్షించటానికి సాయంత్రం దాల్ సరస్సుకు వెళ్తారు. అక్కడున్న చార్-చినార్ (ప్లోటింగ్ గార్డెన్స్) విజిట్ చేస్తారు. అయితే, ఇక్కడ డబ్బులు యాత్రికులే చెల్లించాలి. అనంతరం హౌజ్బోట్లోకి చెకిన్ అయ్యాక ఆ రాత్రికి అక్కడే బస ఉంటుంది.
- ఆరో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హౌస్బోట్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి మొఘల్ గార్డెన్స్, బొటానికల్ గార్డెన్ విజిట్ చేస్తారు. చివరగా అక్కడి నుంచి శ్రీనగర్ ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుని ఆ సాయంత్రానికి హైదరాబాద్ బయలుదేరుతారు. భాగ్యనగరానికి చేరుకోవడంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ధర వివరాలు :
- కంఫర్ట్లో సింగిల్ షేరింగ్కు రూ.43,220, ట్విన్ షేరింగ్ అయితే రూ.37,920, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ.36,360 పే చేయాలి.
- 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు ఒకరికి విత్ బెడ్ అయితే రూ.29,080, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.26,720 పే చేయాలి. 2 నుంచి 4 సంవత్సరాల చిన్నారులకు రూ.26,090 చెల్లించాలి.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి:
- ఫ్లైట్ టికెట్లు
- 4 రోజులు హోటల్ అకామిడేషన్, 1 నైట్ హౌజ్ బోట్లో స్టే
- బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్
- ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం వెహికల్
- టూర్ ఎస్కార్ట్
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- టోల్, పార్కింగ్ ఛార్జెస్
- విజిట్ చేసే దగ్గర ఎంట్రన్స్ టికెట్లను ప్రయాణికులు వారి సొంత డబ్బులతో కొనుగోలు చేయాలి.
- లంచ్ సహా ఇతర ఫుడ్ను ప్యాసింజర్స్ ఖర్చు చేసుకోవాలి.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ జూన్ 4, జూన్ 11వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ టూర్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
