మండే ఎండల్లో కశ్మీర్ కొండల్లో  -హైదరాబాద్​ నుంచి IRCTC అద్భుతమైన ప్యాకేజీ!

- 6 రోజుల పాటు అద్భుతమైన విహారం - ప్రకృతి అందాల్లో తడిసి ముద్దైపోవచ్చు!

IRCTC Kashmir Tour Package
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 4:29 PM IST

IRCTC Kashmir Tour Package : "కశ్మీర్​" పేరు చెప్పగానే ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్దామా అనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే.. శ్రీనగర్‌ అందాలు, మంచుకొండల్లో రోప్‌వే ప్రయాణం, ఎతైన కొండలు, పచ్చని పర్వతాల మధ్య ప్రయాణం వీక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది. అందుకే ఒక్కసారైనా కశ్మీర్​ అందాలు చూడాలని కోరుకుంటారు. కానీ అక్కడికి వెళ్లడం, చూడాల్సిన ప్రదేశాలు, స్టే విషయంలో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్​ అయ్యి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. మరి, మీరు కూడా ఇదే లిస్ట్​లో ఉన్నారా? అయితే, టెన్షన్​ అక్కర్లేదు. కశ్మీర్​లోని ప్రముఖ ప్లేస్​లను విజిట్​ చేసేందుకు ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది​. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం కశ్మీర్​ అందాల వీక్షణ కోసం"​ మిస్టికల్​ కశ్మీర్​​ ఎక్స్​ హైదరాబాద్ (Mystical Kashmir Ex Hyderabad)​" పేరిట టూర్​ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్​ మొత్తం 6 రోజులు​ ఉంటుంది. హైదరాబాద్​ నుంచి ఫ్లైట్​ ద్వారా ఆపరేట్​ చేస్తున్నారు. ఈ టూర్​లో శ్రీనగర్​, గుల్మార్గ్, పహల్గాం, సోన్​మార్గ్​​ సహా తదితర ప్రదేశాలు చూడొచ్చు.

  • మొదటి రోజు ఉదయం హైదరాబాద్​ నుంచి విమాన ప్రయాణం మొదలవుతుంది. మధ్యాహ్ననికి శ్రీనగర్​ చేరుకుంటారు. ఎయిర్​పోర్ట్​లో ఫార్మాలిటీస్​ ఫినిష్​ చేసుకుని హోటల్​కు వెళ్తారు. అక్కడ చెకిన్​ అయిన తర్వాత ఆరోజు మొత్తం రెస్ట్​ తీసుకోవాలి. కావాలంటే షాపింగ్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఆ రాత్రికి శ్రీనగర్​లో డిన్నర్​, స్టే ఉంటుంది.
  • రెండో రోజు ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత బంగారు గడ్డి మైదానంగా పేరొందిన సోన్‌మార్గ్‌కు వెళ్తారు. అక్కడ మంచుతో నిండిన ఎత్తయిన కొండలు, రోడ్లను చూసి మైమరిచిపోవచ్చు. ఆ తర్వాత తాజ్వాస్ గ్లేసియర్‌ ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటుంది. వీటిని చూసిన తర్వాత తిరిగి శ్రీనగర్‌కు చేరుకుని ఆ నైట్ అక్కడే హోటల్లో స్టే చేస్తారు. తాజ్వాస్​ గ్లేసియర్​ చూడటానికి ఖర్చులు మీరే భరించాలి.
  • మూడో రోజు టిఫెన్​ తిన్నాక గుల్​మార్గ్​కు స్టార్ట్​ అవుతారు. అక్కడి నుంచి రోప్​ వే ద్వారా గుల్‌మార్గ్‌ గోండోలాకు చేరుతారు. దానికి ఖర్చులు యాత్రికులే భరించాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ ఎంజాయ్​ చేసిన తర్వాత తిరిగి శ్రీనగర్​కు చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే బస చేస్తారు.
  • నాలుగో రోజు ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ చేసి పహల్గామ్‌కు మొదలవుతారు. సముద్ర తీరానికి 2440 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఉండే లోయ అందాలను వీక్షించాక, కుంకుమపువ్వు తోటలు, అవంతిపూర్ శిథిలాలు వీక్షించొచ్చు. అలాగే బీతబ్​ వ్యాలీ, చందన్​వరి, అరు వ్యాలీ విజిట్​ చేయవచ్చు. ఆ రోజు రాత్రి పహల్గామ్‌ హోటల్‌లోనే భోజనం చేసి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • ఐదో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత​ శ్రీనగర్‌కు చేరుకుంటారు. అక్కడ ఆదిశంకరాచార్య మందిరాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ సాయంత్రం సూర్యాస్తమయాన్ని వీక్షించటానికి సాయంత్రం దాల్‌ సరస్సుకు వెళ్తారు. అక్కడున్న చార్‌-చినార్‌ (ప్లోటింగ్‌ గార్డెన్స్‌) విజిట్​ చేస్తారు. అయితే, ఇక్కడ డబ్బులు యాత్రికులే చెల్లించాలి. అనంతరం హౌజ్​బోట్‌లోకి చెకిన్​ అయ్యాక ఆ రాత్రికి అక్కడే బస ఉంటుంది.
  • ఆరో రోజు ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హౌస్​బోట్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి మొఘల్ గార్డెన్స్, బొటానికల్ గార్డెన్ విజిట్​ చేస్తారు. చివరగా అక్కడి నుంచి శ్రీనగర్​ ఎయిర్​పోర్ట్​కు చేరుకుని ఆ సాయంత్రానికి హైదరాబాద్​ బయలుదేరుతారు. భాగ్యనగరానికి చేరుకోవడంతో టూర్​ కంప్లీట్​ అవుతుంది.

ధర వివరాలు :

  • కంఫర్ట్​లో సింగిల్‌ షేరింగ్‌కు రూ.43,220, ట్విన్‌ షేరింగ్‌ అయితే రూ.37,920, ట్రిపుల్‌ ఆక్యుపెన్సీకి రూ.36,360 పే చేయాలి.
  • 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు ఒకరికి విత్‌ బెడ్‌ అయితే రూ.29,080, విత్​ అవుట్​ బెడ్​ అయితే రూ.26,720 పే చేయాలి. 2 నుంచి 4 సంవత్సరాల చిన్నారులకు రూ.26,090 చెల్లించాలి.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి:

  • ఫ్లైట్​ టికెట్లు
  • 4 రోజులు హోటల్ అకామిడేషన్​, 1 నైట్​ హౌజ్​ బోట్​లో స్టే
  • బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​
  • ట్రాన్స్​పోర్ట్​ కోసం వెహికల్​
  • టూర్​ ఎస్కార్ట్​
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • టోల్​, పార్కింగ్ ఛార్జెస్​
  • ​విజిట్​ చేసే దగ్గర ఎంట్రన్స్​ టికెట్లను ప్రయాణికులు వారి సొంత డబ్బులతో కొనుగోలు చేయాలి.
  • లంచ్​ సహా ఇతర ఫుడ్​ను ప్యాసింజర్స్​ ఖర్చు చేసుకోవాలి.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ జూన్​ 4, జూన్​ 11వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ టూర్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

