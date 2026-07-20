కాశీ యాత్ర రూ.16వేలకే - అయోధ్య కూడా చూడొచ్చు!
- IRCTC పుణ్యక్షేత్రాల టూర్ - భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైల్లో తొమ్మిది రోజుల ప్రయాణం!
Published : July 20, 2026 at 5:23 PM IST
IRCTC Kashi Tirtha Yatra Tour: సప్త మోక్ష క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న కాశీ పట్టణం హిందువులకు మోక్ష ధామం. ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక రాజధాని. స్వయంగా శివుడు విశాలాక్షి, అన్నపూర్ణతో కలిసి నివాసముండే ఈ పవిత్రమైన ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలని చాలా మంది పరితపిస్తుంటారు. అయితే, అలాంటి వారికి ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. తక్కువ ధరకే కాశీతో పాటు పలు ప్రదేశాలను విజిట్ చేసేలా ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్ ద్వారా "కాశీ తీర్థయాత్ర" పేరిట ఐఆర్సీటీసీ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ యాత్ర మొత్తం తొమ్మిది రోజులపాటు కొనసాగుతుంది. ఈ టూర్లో గయా, వారణాసి, అయోధ్య, ప్రయాగరాజ్ సహా పలు ప్రదేశాలను విజిట్ చేయవచ్చు. ఈ టూర్ తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందినవారు గూడూరు, విజయవాడ స్టేషన్లలో ఈ రైలు ఎక్కొచ్చు, టూర్ పూర్తయ్యాక ఈ స్టేషన్స్లో దిగొచ్చు.
ప్రయాణం ఇలా:
- మొదటి రోజు తమిళనాడులోని తిరునల్వేలి నుంచి ఉదయం 8 గంటలకు భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు బయలుదేరుతుంది. ఆ రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం విజయవాడ జంక్షన్కు చేరుకుంటుంది. ఆ రోజూ జర్నీ ఉంటుంది.
- మూడో రోజు మధ్యాహ్నానికి బిహార్లోని గయకు చేరుతుంది. రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ముందుగా బుక్ చేసిన హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. ప్రెషఫ్ అయ్యి మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తారు. అనంతరం గయాలోని మహాబోధి ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆ రాత్రికి హోటల్లోనే స్టే చేయాలి.
- నాలుగో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత విష్ణుపాద ఆలయంలో పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానం, తర్పణం చేయొచ్చు. మధ్యాహ్నం వారణాసి బయలుదేరుతారు. మార్గమధ్యంలోనే మధ్యాహ్న, రాత్రి భోజనం ఉంటుంది. రాత్రికి వారణాసి చేరుకున్నాక హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఐదో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత వారణాసిలోని ప్రసిద్ధ కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం, అన్నపూర్ణ, కాశీ విశాలాక్షి, కాలభైరవ ఆలయాలను దర్శించుకుంటారు. మధ్యాహ్న భోజనం ఉంటుంది. సాయంత్రం గంగా హారతి వీక్షించొచ్చు. ఆ రాత్రికీ వారణాసిలోనే బస ఉంటుంది.
- ఆరో రోజు తెల్లవారుజామున ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని అయోధ్యకు బయలుదేరుతారు. మార్గమధ్యంలోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది. మధ్యాహ్నానికి అయోధ్య చేరుకొని ప్రసిద్ధ రామాలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆ రోజంతా అక్కడే ఉంటారు. రాత్రి ప్రయాగ్రాజ్కు స్టార్ట్ అవుతారు.
- ఏడో రోజు ఉదయం ప్రయాగ్రాజ్ చేరుకుంటారు. త్రివేణి సంగమంలో స్నానాదులు ఆచరించి సమీపంలోని హనుమాన్ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. మధ్యాహ్నం భోజనం ఉంటుంది. రాత్రికి తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది.
- ఎనిమిదో రోజు మొత్తం ప్రయాణం చేసి రాత్రికి విజయవాడ చేరుకుంటారు.
- తొమ్మిదో రోజు కూడా జర్నీ చేసినాక రాత్రికి తమిళనాడులోని తిరునల్వేలి చేరడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
ప్యాకేజీ ధరలు:
- ఎకానమీ (స్లీపర్ క్లాస్): ఒక్కో టికెట్ ధర రూ.16,900 ఉంటుంది.
- స్టాండర్డ్ (3ఏసీ): టికెట్ ధర పెద్దలకు రూ.31,000.
- కంఫర్ట్ (2ఏసీ): టికెట్ ధర రూ.43,500.
ప్యాకేజీలో ఇవీ భాగమే..
- ట్రైన్ ఛార్జీలు
- ఉదయం టీ, అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం (శాకాహారం)
- ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి ఏసీ వాహనం
- యాత్రికులకు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- రైలు ప్రయాణంలో భద్రత
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ సెప్టెంబర్ 9న అందుబాటులో ఉంది. వెళ్లాలనుకునేవారు ముందే బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.
- ఈ టూర్కు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు, బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.
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