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కాశీ యాత్ర రూ.16వేలకే - అయోధ్య కూడా చూడొచ్చు!

- IRCTC పుణ్యక్షేత్రాల టూర్ - భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్​ రైల్లో తొమ్మిది రోజుల ప్రయాణం!

IRCTC Kashi Tirtha Yatra Tour
IRCTC Kashi Tirtha Yatra Tour (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 5:23 PM IST

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IRCTC Kashi Tirtha Yatra Tour: సప్త మోక్ష క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న కాశీ పట్టణం హిందువులకు మోక్ష ధామం. ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక రాజధాని. స్వయంగా శివుడు విశాలాక్షి, అన్నపూర్ణతో కలిసి నివాసముండే ఈ పవిత్రమైన ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలని చాలా మంది పరితపిస్తుంటారు. అయితే, అలాంటి వారికి ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. తక్కువ ధరకే కాశీతో పాటు పలు ప్రదేశాలను విజిట్​ చేసేలా ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్​ ట్రైన్​ ద్వారా "కాశీ తీర్థయాత్ర" పేరిట ఐఆర్‌సీటీసీ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ యాత్ర మొత్తం తొమ్మిది రోజులపాటు కొనసాగుతుంది. ఈ టూర్​లో గయా, వారణాసి, అయోధ్య, ప్రయాగరాజ్​ సహా పలు ప్రదేశాలను విజిట్​ చేయవచ్చు. ఈ టూర్​ తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందినవారు గూడూరు, విజయవాడ స్టేషన్లలో ఈ రైలు ఎక్కొచ్చు, టూర్​ పూర్తయ్యాక ఈ స్టేషన్స్​లో దిగొచ్చు.

ప్రయాణం ఇలా:

  1. మొదటి రోజు తమిళనాడులోని తిరునల్వేలి నుంచి ఉదయం 8 గంటలకు భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్‌ రైలు బయలుదేరుతుంది. ఆ రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
  2. రెండో రోజు ఉదయం విజయవాడ జంక్షన్‌కు చేరుకుంటుంది. ఆ రోజూ జర్నీ ఉంటుంది.
  3. మూడో రోజు మధ్యాహ్నానికి బిహార్‌లోని గయకు చేరుతుంది. రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి ముందుగా బుక్​ చేసిన హోటల్​లో చెకిన్​ అవుతారు. ప్రెషఫ్​ అయ్యి మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తారు. అనంతరం గయాలోని మహాబోధి ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆ రాత్రికి హోటల్లోనే స్టే చేయాలి.
  4. నాలుగో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత విష్ణుపాద ఆలయంలో పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానం, తర్పణం చేయొచ్చు. మధ్యాహ్నం వారణాసి బయలుదేరుతారు. మార్గమధ్యంలోనే మధ్యాహ్న, రాత్రి భోజనం ఉంటుంది. రాత్రికి వారణాసి చేరుకున్నాక హోటల్​లో చెకిన్​ అయ్యి స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది.
  5. ఐదో రోజు ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత వారణాసిలోని ప్రసిద్ధ కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం, అన్నపూర్ణ, కాశీ విశాలాక్షి, కాలభైరవ ఆలయాలను దర్శించుకుంటారు. మధ్యాహ్న భోజనం ఉంటుంది. సాయంత్రం గంగా హారతి వీక్షించొచ్చు. ఆ రాత్రికీ వారణాసిలోనే బస ఉంటుంది.
  6. ఆరో రోజు తెల్లవారుజామున ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని అయోధ్యకు బయలుదేరుతారు. మార్గమధ్యంలోనే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ ఉంటుంది. మధ్యాహ్నానికి అయోధ్య చేరుకొని ప్రసిద్ధ రామాలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆ రోజంతా అక్కడే ఉంటారు. రాత్రి ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు స్టార్ట్​ అవుతారు.
  7. ఏడో రోజు ఉదయం ప్రయాగ్‌రాజ్‌ చేరుకుంటారు. త్రివేణి సంగమంలో స్నానాదులు ఆచరించి సమీపంలోని హనుమాన్‌ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. మధ్యాహ్నం భోజనం ఉంటుంది. రాత్రికి తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది.
  8. ఎనిమిదో రోజు మొత్తం ప్రయాణం చేసి రాత్రికి విజయవాడ చేరుకుంటారు.
  9. తొమ్మిదో రోజు కూడా జర్నీ చేసినాక రాత్రికి తమిళనాడులోని తిరునల్వేలి చేరడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.

ప్యాకేజీ ధరలు:

  • ఎకానమీ (స్లీపర్‌ క్లాస్‌): ఒక్కో టికెట్‌ ధర రూ.16,900 ఉంటుంది.
  • స్టాండర్డ్‌ (3ఏసీ): టికెట్‌ ధర పెద్దలకు రూ.31,000.
  • కంఫర్ట్‌ (2ఏసీ): టికెట్‌ ధర రూ.43,500.

ప్యాకేజీలో ఇవీ భాగమే..

  • ట్రైన్​ ఛార్జీలు
  • ఉదయం టీ, అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం (శాకాహారం)
  • ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి ఏసీ వాహనం
  • యాత్రికులకు ట్రావెల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌
  • రైలు ప్రయాణంలో భద్రత
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ సెప్టెంబర్​ 9న అందుబాటులో ఉంది. వెళ్లాలనుకునేవారు ముందే బుక్​ చేసుకోవడం మంచిది.
  • ఈ టూర్‌కు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు, బుకింగ్‌ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.

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IRCTC KASHI TIRTHA YATRA TOUR
KASHI TIRTHA YATRA TOUR
ఐఆర్​సీటీసీ కాశీ యాత్ర టూర్​
IRCTC KASHI TIRTHA YATRA TOUR

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